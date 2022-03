TORONTO, le 25 mars 2022 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui, à titre de gestionnaire, l'instauration de frais d'administration fixes pour les Fonds mutuels CIBC et la famille de portefeuilles CIBC* (chacun étant un « fonds » et, collectivement, les « fonds ») indiqués à l'annexe A du présent communiqué. Ces frais d'administration fixes remplacent les charges d'exploitation variables actuellement imputées à ces fonds (les « frais d'administration fixes »).

À compter du 1er juillet 2022, la Banque CIBC sera responsable des charges d'exploitation de chaque fonds, à l'exception de certaines dépenses, en échange du paiement par le fonds de frais d'administration fixes. Les frais d'administration fixes s'appliqueront à toutes les catégories de chaque fonds, à l'exception de la catégorie O, le cas échéant.

Les avantages des frais d'administration fixes pour les porteurs de parts comprennent une prévisibilité et une transparence accrues du ratio des frais de gestion (RFG) de chaque catégorie des fonds, ce qui comprendra les frais de gestion, les frais d'administration fixes, certaines dépenses et les taxes applicables. Avant les taxes applicables, le RFG pour chaque catégorie de chaque fonds devrait être inférieur ou égal au dernier RFG publié pour cette catégorie. Les porteurs de parts obtiendront également une protection contre les augmentations éventuelles des charges d'exploitation. Le Comité d'examen indépendant des fonds a examiné l'instauration de frais d'administration fixes en ce qui a trait aux conflits d'intérêts potentiels et a formulé une recommandation favorable, ayant déterminé que les frais d'administration fixes produisent un résultat juste et raisonnable pour chaque fonds.

Les porteurs de parts des catégories de fonds suivantes n'ont pas à approuver les frais d'administration fixes. Ils recevront un préavis d'au moins 60 jours avant la mise en œuvre du changement, conformément à la loi pertinente sur les valeurs mobilières :

Fonds Catégories Fonds mutuels CIBC et famille de portefeuilles CIBC* Parts de catégorie A, catégorie T4, catégorie T6, catégorie T8, catégorie privilégiée, catégorie F, catégorie FT4, catégorie FT6, catégorie FT8 et catégorie Plus-F.

* À l'exception des Stratégies d'investissement durable CIBC, des Solutions de placement Intelli CIBC et des Portefeuilles passifs CIBC, qui comportent déjà des frais d'administration fixes.

Annexe A

Fonds mutuels CIBC Fonds de bons du Trésor canadiens CIBC Fonds marché monétaire CIBC Fonds marché monétaire en dollars américains CIBC Fonds de revenu à court terme CIBC Fonds canadien d'obligations CIBC Fonds à revenu mensuel CIBC Fonds d'obligations mondiales CIBC Fonds mondial à revenu mensuel CIBC Fonds équilibré CIBC Fonds de revenu de dividendes CIBC Fonds de croissance de dividendes CIBC Fonds d'actions canadiennes CIBC Fonds d'actions valeur canadiennes CIBC Fonds de petites capitalisations canadien CIBC Fonds d'actions américaines CIBC Fonds petites sociétés américaines CIBC Fonds d'actions mondiales CIBC Fonds d'actions internationales CIBC Fonds d'actions européennes CIBC Fonds de marchés émergents CIBC Fonds Asie-Pacifique CIBC Fonds petites sociétés internationales CIBC Fonds sociétés financières CIBC Fonds ressources canadiennes CIBC Fonds énergie CIBC Fonds immobilier canadien CIBC Fonds métaux précieux CIBC Fonds mondial de technologie CIBC Fonds indiciel d'obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice obligataire mondial CIBC Fonds indiciel équilibré CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indice boursier américain élargi CIBC Fonds indice boursier américain CIBC Fonds indice boursier international CIBC Fonds indice boursier européen CIBC Fonds indiciel marchés émergents CIBC Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC Fonds indice Nasdaq CIBC



Famille de portefeuilles CIBC Portefeuille revenu sous gestion CIBC Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC Portefeuille équilibré sous gestion CIBC Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous gestion CIBC Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC Portefeuille croissance sous gestion CIBC Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC Portefeuille revenu sous gestion en dollars américains CIBC Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains CIBC Portefeuille croissance sous gestion en dollars américains CIBC

