TORONTO, le 16 avril 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que les candidats inscrits dans sa circulaire de sollicitation des procurations datée du 25 février 2026 ont été élus administrateurs de la Banque CIBC.

Vous trouverez ci-dessous les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs tenu un peu plus tôt aujourd'hui, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque CIBC.

Lors du vote par scrutin, chacun des treize candidats suivants proposés par la direction a été élu comme administrateur de la Banque CIBC :

Candidats EN FAVEUR ABSTENTIONS Ammar Aljoundi 453 220 520 99,50 % 2 275 018 0,50 % Michelle L. Collins 453 841 659 99,64 % 1 653 879 0,36 % Harry Culham 453 910 653 99,65 % 1 584 885 0,35 % Marianne Harrison 453 815 752 99,63 % 1 679 786 0,37 % Kevin J. Kelly 432 291 513 94,91 % 23 204 025 5,09 % Christine E. Larsen 450 248 563 98,85 % 5 246 975 1,15 % Mary Lou Maher 448 425 025 98,45 % 7 070 513 1,55 % William F. Morneau 448 171 756 98,39 % 7 323 782 1,61 % Mark W. Podlasly 453 698 275 99,61 % 1 797 263 0,39 % François L. Poirier 453 182 232 99,49 % 2 313 306 0,51 % Katharine B. Stevenson 436 651 225 95,86 % 18 844 313 4,14 % Martine Turcotte 445 384 946 97,78 % 10 110 592 2,22 % Barry L. Zubrow 452 207 218 99,28 % 3 288 320 0,72 %

Les résultats des votes définitifs sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale annuelle seront accessibles prochainement à l'adresse suivante : https://www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/annual-meeting.html, et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

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SOURCE Banque CIBC - Relations avec les investisseurs

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