La Banque CIBC annonce l'élection des administrateurs à l'assemblée annuelle et extraordinaire de 2026 English

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Banque CIBC - Relations avec les investisseurs

16 avr, 2026, 18:11 ET

TORONTO, le 16 avril 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que les candidats inscrits dans sa circulaire de sollicitation des procurations datée du 25 février 2026 ont été élus administrateurs de la Banque CIBC.

Vous trouverez ci-dessous les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs tenu un peu plus tôt aujourd'hui, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque CIBC.

Lors du vote par scrutin, chacun des treize candidats suivants proposés par la direction a été élu comme administrateur de la Banque CIBC :

Candidats

EN FAVEUR 

ABSTENTIONS 

Ammar Aljoundi

453 220 520

99,50 %

2 275 018

0,50 %

Michelle L. Collins

453 841 659

99,64 %

1 653 879

0,36 %

Harry Culham

453 910 653

99,65 %

1 584 885

0,35 %

Marianne Harrison

453 815 752

99,63 %

1 679 786

0,37 %

Kevin J. Kelly

432 291 513

94,91 %

23 204 025

5,09 %

Christine E. Larsen

450 248 563

98,85 %

5 246 975

1,15 %

Mary Lou Maher

448 425 025

98,45 %

7 070 513

1,55 %

William F. Morneau

448 171 756

98,39 %

7 323 782

1,61 %

Mark W. Podlasly

453 698 275

99,61 %

1 797 263

0,39 %

François L. Poirier

453 182 232

99,49 %

2 313 306

0,51 %

Katharine B. Stevenson

436 651 225

95,86 %

18 844 313

4,14 %

Martine Turcotte

445 384 946

97,78 %

10 110 592

2,22 %

Barry L. Zubrow

452 207 218

99,28 %

3 288 320

0,72 %

Les résultats des votes définitifs sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale annuelle seront accessibles prochainement à l'adresse suivante : https://www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/annual-meeting.html, et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

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SOURCE Banque CIBC - Relations avec les investisseurs

Renseignements : Relations avec les investisseurs : Jason Patchett, 416 980-8691, [email protected]; Communications financières et Communications avec les investisseurs : Erica Belling, 416 594-7251, [email protected]

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