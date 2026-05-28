La Banque CIBC annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2026

TORONTO, le 28 mai 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux Bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre clos le 30 avril 2026.

Points saillants du deuxième trimestre



T2 2026 T2 2025 T1 2026 Variation

d'un exercice

à l'autre Variation

d'un

trimestre à

l'autre Produits 8 006 M$ 7 022 M$ 8 398 M$ +14 % -5 % Résultat net comme présenté 2 465 M$ 2 007 M$ 3 100 M$ +23 % -20 % Résultat net ajusté1 2 471 M$ 2 016 M$ 2 685 M$ +23 % -8 % Résultat avant impôt et provisions ajusté1 3 815 M$ 3 214 M$ 4 079 M$ +19 % -6 % Résultat dilué par action comme présenté 2,53 $ 2,04 $ 3,21 $ +24 % -21 % Résultat dilué par action ajusté1 2,54 $ 2,05 $ 2,76 $ +24 % -8 % Rendement des capitaux propres (RCP) applicables aux

porteurs d'actions ordinaires comme présenté2 16,4 % 13,8 % 20,2 %

RCP ajusté1 16,4 % 13,9 % 17,4 % Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2, 3 1,67 % 1,54 % 1,61 % Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen

(non détenu à des fins de négociation)2, 3 2,05 % 1,88 % 2,06 % Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme

d'actions ordinaires4 13,6 % 13,4 % 13,4 %

Les résultats du deuxième trimestre de 2026 ont été touchés par l'élément d'importance suivant qui a donné lieu à une incidence négative de 0,01 $ par action :

un montant de 8 M$ (6 M$ après impôt) au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions.

Notre ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires4 s'est établi à 13,6 % au 30 avril 2026, comparativement à 13,4 % à la fin du trimestre précédent. Au 30 avril 2026, le ratio de levier4 et le ratio de liquidité à court terme4 de la Banque CIBC étaient respectivement de 4,3 % et 131 %.

« Au deuxième trimestre de 2026, la mise en œuvre rigoureuse de notre stratégie client nous a permis de dégager de solides résultats financiers, dont un résultat net en hausse de plus de 10 % et un rendement des capitaux propres plus élevé que celui du deuxième trimestre il y a un an, ce qui est attribuable aux excellents résultats générés dans l'ensemble de nos unités d'exploitation, a déclaré Harry Culham, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Les membres de notre équipe répondent aux besoins de nos clients au quotidien tandis que nous accélérons l'exécution de notre stratégie en tirant parti d'une situation de fonds propres avantageuse, d'une gestion prudente des risques et d'un bilan résilient. Pour l'avenir, nous nous engageons à créer de la valeur pour nos parties intéressées en aidant nos clients à faire de leurs idées une réalité, en stimulant la croissance dans des secteurs clés de l'économie et en étant toujours là pour nos collectivités. »

La Banque CIBC a également annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente pour vendre sa participation de 91,67 % dans CIBC Caribbean à The Bank of N.T. Butterfield & Son (Butterfield) pour une contrepartie totale d'environ 1,6 G$ US. La contrepartie sera composée d'un montant en espèces de 1 G$ US et de 52 100 024 actions ordinaires de Butterfield, d'une valeur actuelle de 645 M$ US, représentant une participation minoritaire d'environ 22 % au moment de la clôture. Cette transaction permettra à la banque de réaffecter des capitaux à des priorités stratégiques en matière de croissance en Amérique du Nord. Le ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires de la Banque CIBC devrait augmenter de 24 points de base au moment de la clôture. La clôture de la transaction devrait avoir lieu au cours du premier semestre de 2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Butterfield et des autorités de réglementation ainsi que des autres conditions de clôture.

Rendement de nos activités essentielles

Services bancaires personnels et PME, région du Canada a enregistré un résultat net de 846 M$ au deuxième trimestre, en hausse de 112 M$, ou 15 %, par rapport à celui du deuxième trimestre il y a un an, du fait surtout de l'accroissement des produits, en partie contrebalancé par la hausse des charges autres que d'intérêts et l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Le résultat avant impôt et provisions ajusté s'est chiffré à 1 610 M$, en hausse de 223 M$ par rapport à celui du deuxième trimestre il y a un an, la progression des produits ayant été contrebalancée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts ajustées1. La progression des produits s'explique essentiellement par la hausse de la marge d'intérêts nette et la croissance des prêts. L'augmentation des charges autres que d'intérêts comme présentées et ajustées est principalement attribuable à la hausse des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques et de la rémunération des employés.

1) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions, y compris un rapprochement quantitatif des mesures conformes aux PCGR comme présentées et des charges autres que d'intérêts ajustées et du résultat net ajusté, aux pages 4 à 8, et du résultat avant impôt et provisions ajusté, à la page 9. 2) Certaines informations supplémentaires sur ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire du Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2026, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca/accueil/. 3) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 4) Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF, ces deux lignes directrices étant fondées sur le cadre normatif du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité du Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2026, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca/accueil/, pour plus de précisions.

Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada a enregistré un résultat net de 614 M$ au deuxième trimestre, en hausse de 65 M$, ou 12 %, par rapport à celui du deuxième trimestre il y a un an, du fait surtout de l'accroissement des produits, en partie contrebalancé par la hausse des charges autres que d'intérêts et l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Le résultat avant impôt et provisions ajusté s'est chiffré à 958 M$, en hausse de 151 M$ par rapport à celui du deuxième trimestre il y a un an, la progression des produits ayant été contrebalancée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts. Les produits de Groupe Entreprises ont augmenté par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent en lien avec la hausse de la marge d'intérêts nette et la croissance des volumes, le tout neutralisé en partie par une baisse des produits d'honoraires. Les produits de Gestion des avoirs ont augmenté en lien avec la progression des produits tirés des honoraires, attribuable aux soldes moyens plus élevés des biens sous gestion et des biens administrés sous l'effet de l'appréciation des marchés, la hausse des produits tirés des commissions liée à l'intensification des activités des clients ainsi que l'augmentation des produits nets d'intérêts attribuable à l'accroissement de la marge d'intérêts nette et à la croissance des volumes. Les charges ont augmenté du fait surtout de la hausse de la rémunération liée au rendement et des autres formes de rémunération des employés, ainsi que de l'accroissement des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques.

Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis a enregistré un résultat net de 260 M$ (190 M$ US) au deuxième trimestre, en hausse de 87 M$ (68 M$ US ou 56 %) par rapport à celui du deuxième trimestre il y a un an, du fait essentiellement de la baisse de la dotation à la provision pour pertes sur créances et de la progression des produits, en partie contrebalancées par l'augmentation des charges autres que d'intérêts. Le résultat avant impôt et provisions ajusté1 s'est chiffré à 353 M$ (258 M$ US), en hausse de 20 M$ (24 M$ US ou 10 %) comparativement à celui du deuxième trimestre il y a un an, la progression des produits ayant été contrebalancée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts ajustées1. Les produits de Groupe Entreprises ont augmenté en raison surtout de la croissance des volumes, de l'augmentation de la marge d'intérêts nette et de la hausse des produits d'honoraires. Les produits de Gestion des avoirs ont augmenté en lien avec la hausse des produits tirés des honoraires, attribuable aux soldes moyens plus élevés des biens sous gestion sous l'effet de l'appréciation des marchés, et la progression des marges sur les prêts. L'augmentation des charges autres que d'intérêts comme présentées et ajustées est surtout attribuable à la progression de la rémunération des employés.

Marchés des capitaux a présenté un résultat net de 792 M$ au deuxième trimestre, en hausse de 226 M$, ou 40 %, par rapport à celui du deuxième trimestre il y a un an, du fait surtout de l'accroissement des produits et d'une reprise de provision comptabilisée au trimestre considéré comparativement à une dotation à la provision pour pertes sur créances au trimestre correspondant de l'exercice précédent, le tout neutralisé en partie par une hausse des charges autres que d'intérêts. Le résultat avant impôt et provisions ajusté a augmenté de 235 M$, ou 28 %, par rapport à celui du deuxième trimestre il y a un an, la hausse des produits ayant été contrebalancée en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts. Les produits de Marchés CIBC, réseau mondial ont augmenté à l'échelle de notre plateforme, en lien surtout avec la progression des produits tirés des opérations sur titres et sur titres à revenu fixe et l'augmentation des produits tirés des activités de financement. Les produits de Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement ont augmenté sous l'effet de la hausse des honoraires de consultation et des produits tirés des activités de prise ferme de titres de participation au titre de nos services de Banque d'investissement ainsi que de l'augmentation des produits tirés des activités de prêts et de dépôts pour les entreprises clientes. Les charges ont augmenté en lien avec la hausse des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques et la progression de la rémunération liée au rendement.

Qualité du crédit

La dotation à la provision pour pertes sur créances a été de 605 M$, ce qui est comparable à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs a diminué du fait d'une évolution moins défavorable de nos perspectives économiques, contrebalancée en partie par une migration du crédit moins avantageuse au trimestre considéré. La dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux a augmenté, ce qui découle surtout d'une hausse de la dotation à la provision dans Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada, et Services bancaires personnels et PME, région du Canada, contrebalancée en partie par une baisse de la dotation à la provision dans Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis.

Voici quelques-unes des principales réalisations de notre banque au deuxième trimestre de 2026 :

Pour la deuxième année consécutive, la Banque CIBC a été reconnue par le magazine Global Banking & Finance Review comme la meilleure banque pour les jeunes et les étudiants et a reçu le prix d'excellence en innovation dans le secteur des services bancaires aux étudiants au Canada en 2026. En outre, le Compte intelligent CIBC pour les nouveaux arrivants a remporté le titre de meilleur produit de services bancaires de détail au Canada en 2026, ce qui souligne notre engagement constant à l'égard des solutions axées sur la clientèle, de l'innovation numérique et du renforcement de l'autonomie financière des jeunes, des étudiants et des nouveaux arrivants.

comme la meilleure banque pour les jeunes et les étudiants et a reçu le prix d'excellence en innovation dans le secteur des services bancaires aux étudiants au Canada en 2026. En outre, le Compte intelligent CIBC pour les nouveaux arrivants a remporté le titre de meilleur produit de services bancaires de détail au Canada en 2026, ce qui souligne notre engagement constant à l'égard des solutions axées sur la clientèle, de l'innovation numérique et du renforcement de l'autonomie financière des jeunes, des étudiants et des nouveaux arrivants. La Banque CIBC a été couronnée meilleure banque privée au Canada pour son leadership et son approche axée sur le client par le magazine Euromoney .

. Gestion privée CIBC a été nommée meilleure société de gestion d'actifs non traditionnels par le magazine Family Wealth Report .

. Marchés des capitaux CIBC a été désigné comme la meilleure banque d'investissement au Canada en 2026 par le magazine Global Finance .

. La Banque CIBC a publié son Rapport sur la durabilité 2025 qui comprend le Rapport sur le climat et l'Énoncé de responsabilité envers le public et qui présente un aperçu de la stratégie et des priorités en matière de durabilité de la banque, ainsi que les faits saillants des progrès réalisés à l'égard de ses engagements.

La Banque CIBC a été reconnue comme l'un des employeurs les plus écologiques du Canada par MediaCorp Canada Inc. pour la cinquième année consécutive.

1) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions et un rapprochement des résultats comme présentés et des résultats ajustés, s'il y a lieu.

Apporter davantage à nos collectivités

À la Banque CIBC, nous croyons que chaque idée est une possibilité. Nous investissons temps et ressources pour éliminer les obstacles à l'atteinte des objectifs et nous faisons la preuve qu'en unissant nos forces nous créons des changements positifs qui contribuent à l'essor de nos collectivités. Au cours du trimestre considéré :

la Banque CIBC a fait un don de 100 000 $ au Fonds de secours d'urgence pour la Colombie-Britannique de la Fondation CIBC en réponse aux événements tragiques survenus récemment à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique. Ce don appuiera les efforts déployés localement pour soutenir les personnes touchées par cette tragédie et contribuera à des initiatives plus vastes de guérison et de rétablissement au sein de la collectivité;

la Fondation CIBC a fait l'annonce d'un don de 100 000 $ à l'organisme Centraide de la région de la capitale de l'Alberta au cours de l'inauguration d'un nouveau centre bancaire dans le Ice District. Ce don fait partie du financement que la Fondation CIBC s'engage à verser chaque année aux sections locales de Centraide au Canada;

des employés et des bénévoles de la Banque CIBC ont recueilli une somme de 76 000 $ au bénéfice de Centraide en faisant équipe à l'occasion du troisième tournoi annuel de pickleball CIBC. Les fonds recueillis seront versés à divers organismes offrant des programmes essentiels dans la région du Grand Toronto, comme des services aux nouveaux arrivants, une aide au logement, des soupes populaires, des ressources en matière d'emploi et plus encore.

Mesures non conformes aux PCGR

Nous avons recours à différentes mesures financières pour évaluer le rendement de nos secteurs d'activité, comme il est décrit ci-dessous. Certaines mesures sont calculées conformément aux PCGR (Normes internationales d'information financière), tandis que d'autres n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et ne peuvent donc pas être comparées à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures non conformes aux PCGR, qui comprennent des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR décrits dans le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières, peuvent permettre aux investisseurs de mieux comprendre la façon dont la direction évalue le rendement des activités sous-jacentes.

La direction évalue les résultats comme présentés et ajustés et juge que ces mesures de performance sont toutes deux utiles. Les mesures ajustées, qui comprennent le total des produits ajusté, la dotation à la provision pour pertes sur créances ajustée, les charges autres que d'intérêts ajustées, le résultat avant impôt sur le résultat ajusté, l'impôt sur le résultat ajusté, le résultat net ajusté et le résultat avant impôt et provisions ajusté, excluent les éléments d'importance des résultats comme présentés aux fins du calcul de nos résultats ajustés. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Les ratios non conformes aux PCGR comprennent au moins un élément qui constitue une mesure ajustée. Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le résultat dilué par action ajusté, le coefficient d'efficacité ajusté, le levier d'exploitation ajusté, le ratio de versement de dividendes ajusté, le rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires ajusté et le taux d'impôt effectif ajusté.

Certaines informations supplémentaires sur ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Mesures non conformes aux PCGR du Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2026, lequel se trouve sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca/accueil/.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.



Services

bancaires

personnels et

PME, région du

Canada

Groupe

Entreprises et Gestion

des avoirs,

région du

Canada

Groupe

Entreprises et Gestion

des avoirs,

région des

États‑Unis

Marchés

des

capitaux

Siège

social et autres

Total

CIBC



Groupe

Entreprises et Gestion des

avoirs, région

des États‑Unis (en millions

de $ US)

















En millions de dollars, pour les trois mois clos le 30 avril 2026 Résultats d'exploitation - comme présentés







































Total des produits 3 174 $ 1 918 $ 821 $ 1 868 $ 225 $ 8 006 $



599 $ Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances 474

121

21

(15)

4

605





16

Charges autres que d'intérêts 1 571

960

469

807

392

4 199





342

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat 1 129

837

331

1 076

(171)

3 202





241

Impôt sur le résultat 283

223

71

284

(124)

737





51

Résultat net (perte nette) 846

614

260

792

(47)

2 465





190

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle -

-

-

-

8

8





-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux

propres 10

6

4

39

55

114





3



Porteurs d'actions ordinaires 836

608

256

753

(110)

2 343





187

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires 846

614

260

792

(55)

2 457





190

Résultat dilué par action ($)



















2,53 $







Incidence des éléments d'importance1































Charges autres que d'intérêts

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (7) $ - $ (1) $ - $ - $ (8) $



(1) $ Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que

d'intérêts (7)

-

(1)

-

-

(8)





(1)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le

résultat net 7

-

1

-

-

8





1

Impôt sur le résultat

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2

-

-

-

-

2





-



Recouvrements d'impôt sur le résultat en lien avec une distribution de

gains en capital et l'utilisation de pertes en capital -

-

-

-

-

-





-

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat 2

-

-

-

-

2





-

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le

résultat net 5 $ - $ 1 $ - $ - $ 6 $



1 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué

par action ($)2



















0,01 $







Résultats d'exploitation - ajustés3































Total des produits - ajusté 3 174 $ 1 918 $ 821 $ 1 868 $ 225 $ 8 006 $



599 $ Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances - ajustée 474

121

21

(15)

4

605





16

Charges autres que d'intérêts - ajustées 1 564

960

468

807

392

4 191





341

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e) 1 136

837

332

1 076

(171)

3 210





242

Impôt sur le résultat - ajusté 285

223

71

284

(124)

739





51

Résultat net (perte nette) - ajusté(e) 851

614

261

792

(47)

2 471





191

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle -

ajusté -

-

-

-

8

8





-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux

propres - ajusté 10

6

4

39

55

114





3



Porteurs d'actions ordinaires - ajusté 841

608

257

753

(110)

2 349





188

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e) 851

614

261

792

(55)

2 463





191

Résultat dilué par action ajusté ($)



















2,54 $























































1) Les éléments d'importance sont exclus des résultats comme présentés aux fins du calcul des résultats ajustés. 2) Tient compte de l'incidence des écarts découlant de l'arrondissement entre le résultat dilué par action et le résultat dilué par action ajusté. 3) Montant ajusté pour ne pas tenir compte de l'incidence des éléments d'importance. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.



Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada

Groupe

Entreprises et Gestion

des avoirs,

région du

Canada

Groupe

Entreprises et Gestion

des avoirs,

région des

États‑Unis

Marchés

des

capitaux

Siège

social et autres

Total

CIBC



Groupe

Entreprises et Gestion des

avoirs, région

des États‑Unis (en millions

de $ US)

































En millions de dollars, pour les trois mois clos le 31 janvier 2026



Résultats d'exploitation - comme présentés











































Total des produits 3 295 $ 1 923 $ 874 $ 2 017 $ 289 $ 8 398 $



630 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances 446

84

21

7

10

568





15

Charges autres que d'intérêts 1 558

941

483

836

511

4 329





348

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat 1 291

898

370

1 174

(232)

3 501





267

Impôt sur le résultat 331

251

76

297

(554)

401





55

Résultat net 960

647

294

877

322

3 100





212

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle -

-

-

-

7

7





-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux

propres 12

6

5

41

42

106





3



Porteurs d'actions ordinaires 948

641

289

836

273

2 987





209

Résultat net applicable aux actionnaires 960

647

294

877

315

3 093





212

Résultat dilué par action ($)



















3,21 $







Incidence des éléments d'importance1































Charges autres que d'intérêts

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (6) $ - $ (4) $ - $ - $ (10) $



(3) $ Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que

d'intérêts (6)

-

(4)

-

-

(10)





(3)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le

résultat net 6

-

4

-

-

10





3

Impôt sur le résultat

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2

-

1

-

-

3





1



Recouvrements d'impôt sur le résultat en lien avec une distribution de

gains en capital et l'utilisation de pertes en capital -

-

-

-

422

422





-

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat 2

-

1

-

422

425





1

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le

résultat net 4 $ - $ 3 $ - $ (422) $ (415) $



2 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué

par action ($)2



















(0,45) $







Résultats d'exploitation - ajustés3































Total des produits - ajusté 3 295 $ 1 923 $ 874 $ 2 017 $ 289 $ 8 398 $



630 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances - ajustée 446

84

21

7

10

568





15

Charges autres que d'intérêts - ajustées 1 552

941

479

836

511

4 319





345

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e) 1 297

898

374

1 174

(232)

3 511





270

Impôt sur le résultat - ajusté 333

251

77

297

(132)

826





56

Résultat net (perte nette) - ajusté(e) 964

647

297

877

(100)

2 685





214

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle -

ajusté -

-

-

-

7

7





-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux

propres - ajusté 12

6

5

41

42

106





3



Porteurs d'actions ordinaires - ajusté 952

641

292

836

(149)

2 572





211

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e) 964

647

297

877

(107)

2 678





214

Résultat dilué par action ajusté ($)



















2,76 $























































Se reporter aux notes de bas de page de la page précédente.









Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.



Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises et Gestion

des avoirs, région du

Canada Groupe

Entreprises et Gestion

des avoirs, région des

États-Unis Marchés

des

capitaux Siège

social et autres

Total

CIBC



Groupe

Entreprises et Gestion des

avoirs, région

des États-Unis

(en millions de $ US)

































En millions de dollars, pour les trois mois clos le 30 avril 2025



Résultats d'exploitation - comme présentés



































Total des produits

2 859 $ 1 640 $ 769 $ 1 545 $ 209 $ 7 022 $



541 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances

389

54

123

34

5

605





86

Charges autres que d'intérêts

1 478

833

441

719

348

3 819





310

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat

992

753

205

792

(144)

2 598





145

Impôt sur le résultat

258

204

32

226

(129)

591





23

Résultat net (perte nette)

734

549

173

566

(15)

2 007





122

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

-

-

-

-

9

9





-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux

propres

-

-

-

-

78

78





-



Porteurs d'actions ordinaires

734

549

173

566

(102)

1 920





122

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires

734

549

173

566

(24)

1 998





122

Résultat dilué par action ($)





















2,04 $







Incidence des éléments d'importance1

































Charges autres que d'intérêts



































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

(6) $ - $ (5) $ - $ - $ (11) $



(3) $ Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que

d'intérêts

(6)

-

(5)

-

-

(11)





(3)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le

résultat net

6

-

5

-

-

11





3

Impôt sur le résultat



































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

1

-

1

-

-

2





-

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat

1

-

1

-

-

2





-

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le

résultat net

5 $ - $ 4 $ - $ - $ 9 $



3 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué

par action ($)2





















0,01 $







Résultats d'exploitation - ajustés3

































Total des produits - ajusté

2 859 $ 1 640 $ 769 $ 1 545 $ 209 $ 7 022 $



541 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances - ajustée

389

54

123

34

5

605





86

Charges autres que d'intérêts - ajustées

1 472

833

436

719

348

3 808





307

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e)

998

753

210

792

(144)

2 609





148

Impôt sur le résultat - ajusté

259

204

33

226

(129)

593





23

Résultat net (perte nette) - ajusté(e)

739

549

177

566

(15)

2 016





125

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle -

ajusté

-

-

-

-

9

9





-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux

propres - ajusté

-

-

-

-

78

78





-



Porteurs d'actions ordinaires - ajusté

739

549

177

566

(102)

1 929





125

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e)

739

549

177

566

(24)

2 007





125

Résultat dilué par action ajusté ($)





















2,05 $















































Se reporter aux notes de bas de page des pages précédentes.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.



Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada

Groupe

Entreprises et Gestion

des avoirs,

région du

Canada

Groupe

Entreprises et Gestion

des avoirs,

région des

États‑Unis

Marchés

des

capitaux

Siège

social et autres

Total

CIBC



Groupe

Entreprises et Gestion des

avoirs, région

des États‑Unis (en millions

de $ US)

















En millions de dollars, pour les six mois clos le 30 avril 2026 Résultats d'exploitation - comme présentés































Total des produits 6 469 $ 3 841 $ 1 695 $ 3 885 $ 514 $ 16 404 $



1 229 $ Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances 920

205

42

(8)

14

1 173





31

Charges autres que d'intérêts 3 129

1 901

952

1 643

903

8 528





690

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat 2 420

1 735

701

2 250

(403)

6 703





508

Impôt sur le résultat 614

474

147

581

(678)

1 138





106

Résultat net 1 806

1 261

554

1 669

275

5 565





402

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle -

-

-

-

15

15





-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux

propres 22

12

9

80

97

220





6



Porteurs d'actions ordinaires 1 784

1 249

545

1 589

163

5 330





396

Résultat net applicable aux actionnaires 1 806

1 261

554

1 669

260

5 550





402

Résultat dilué par action ($)



















5,74 $







Incidence des éléments d'importance1































Charges autres que d'intérêts

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (13) $ - $ (5) $ - $ - $ (18) $



(4) $ Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que

d'intérêts (13)

-

(5)

-

-

(18)





(4)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur

le résultat net 13

-

5

-

-

18





4

Impôt sur le résultat

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 4

-

1

-

-

5





1



Recouvrements d'impôt sur le résultat en lien avec une distribution de

gains en capital et l'utilisation de pertes en capital -

-

-

-

422

422





-

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat 4

-

1

-

422

427





1

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur

le résultat net 9 $ - $ 4 $ - $ (422) $ (409) $



3 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué

par action ($)2



















(0,44) $







Résultats d'exploitation - ajustés3































Total des produits - ajusté 6 469 $ 3 841 $ 1 695 $ 3 885 $ 514 $ 16 404 $



1 229 $ Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances - ajustée 920

205

42

(8)

14

1 173





31

Charges autres que d'intérêts - ajustées 3 116

1 901

947

1 643

903

8 510





686

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e) 2 433

1 735

706

2 250

(403)

6 721





512

Impôt sur le résultat - ajusté 618

474

148

581

(256)

1 565





107

Résultat net (perte nette) - ajusté(e) 1 815

1 261

558

1 669

(147)

5 156





405

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle -

ajusté -

-

-

-

15

15





-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux

propres - ajusté 22

12

9

80

97

220





6



Porteurs d'actions ordinaires - ajusté 1 793

1 249

549

1 589

(259)

4 921





399

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e) 1 815

1 261

558

1 669

(162)

5 141





405

Résultat dilué par action ajusté ($)



















5,30 $











































Se reporter aux notes de bas de page des pages précédentes.





Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.



Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada

Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs, région du

Canada

Groupe

Entreprises

et Gestion des

avoirs, région des

États-Unis

Marchés

des

capitaux

Siège

social

et autres

Total

CIBC



Groupe

Entreprises

et Gestion des

avoirs, région

des États-Unis

(en millions

de $ US)

















En millions de dollars, pour les six mois clos le 30 avril 2025 Résultats d'exploitation - comme présentés



































Total des produits

5 782 $ 3 343 $ 1 616 $ 3 119 $ 443 $ 14 303 $



1 133 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances

817

93

191

55

22

1 178





134

Charges autres que d'intérêts

2 938

1 686

911

1 424

738

7 697





639

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat

2 027

1 564

514

1 640

(317)

5 428





360

Impôt sur le résultat

528

424

85

455

(242)

1 250





60

Résultat net (perte nette)

1 499

1 140

429

1 185

(75)

4 178





300

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

-

-

-

-

17

17





-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux

propres

-

-

-

-

166

166





-



Porteurs d'actions ordinaires

1 499

1 140

429

1 185

(258)

3 995





300

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires

1 499

1 140

429

1 185

(92)

4 161





300

Résultat dilué par action ($)





















4,23 $







Incidence des éléments d'importance1

































Charges autres que d'intérêts



































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

(13) $ - $ (10) $ - $ - $ (23) $



(7) $ Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que

d'intérêts

(13)

-

(10)

-

-

(23)





(7)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le

résultat net

13

-

10

-

-

23





7

Impôt sur le résultat



































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

3

-

3

-

-

6





2

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat

3

-

3

-

-

6





2

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur

le résultat net

10 $ - $ 7 $ - $ - $ 17 $



5 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué

par action ($)2





















0,02 $







Résultats d'exploitation - ajustés3

































Total des produits - ajusté

5 782 $ 3 343 $ 1 616 $ 3 119 $ 443 $ 14 303 $



1 133 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances - ajustée

817

93

191

55

22

1 178





134

Charges autres que d'intérêts - ajustées

2 925

1 686

901

1 424

738

7 674





632

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e)

2 040

1 564

524

1 640

(317)

5 451





367

Impôt sur le résultat - ajusté

531

424

88

455

(242)

1 256





62

Résultat net (perte nette) - ajusté(e)

1 509

1 140

436

1 185

(75)

4 195





305

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle -

ajusté

-

-

-

-

17

17





-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux

propres - ajusté

-

-

-

-

166

166





-



Porteurs d'actions ordinaires - ajusté

1 509

1 140

436

1 185

(258)

4 012





305

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e)

1 509

1 140

436

1 185

(92)

4 178





305

Résultat dilué par action ajusté ($)





















4,25 $















































Se reporter aux notes de bas de page des pages précédentes.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre le résultat net (comme présenté) conforme aux PCGR et le résultat avant impôt et provisions (ajusté) non conforme aux PCGR par secteur.









Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada

Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région du

Canada

Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis

Marchés

des

capitaux

Siège

social

et autres

Total

CIBC



Groupe

Entreprises

et Gestion des

avoirs, région

des États-Unis

(en millions

de $ US)















































En millions de dollars, pour les trois mois clos les



30 avr.

2026 Résultat net (perte nette)

846 $

614 $

260 $

792 $

(47) $

2 465 $



190 $ Ajouter : dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur

créances

474



121



21



(15)



4



605





16



Ajouter : impôt sur le résultat

283



223



71



284



(124)



737





51





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de

provisions)1

1 603



958



352



1 061



(167)



3 807





257





Incidence avant impôt des éléments d'importance2

7



-



1



-



-



8





1





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de

provisions) ajusté(e)3

1 610 $

958 $

353 $

1 061 $

(167) $

3 815 $



258 $ 31 janv. 2026 Résultat net

960 $

647 $

294 $

877 $

322 $

3 100 $



212 $ Ajouter : dotation à la provision pour pertes sur créances

446



84



21



7



10



568





15



Ajouter : impôt sur le résultat

331



251



76



297



(554)



401





55





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de

provisions)1

1 737



982



391



1 181



(222)



4 069





282





Incidence avant impôt des éléments d'importance2

6



-



4



-



-



10





3





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)

ajusté(e)3

1 743 $

982 $

395 $

1 181 $

(222) $

4 079 $



285 $ 30 avr.

2025 Résultat net (perte nette)

734 $

549 $

173 $

566 $

(15) $

2 007 $



122 $ Ajouter : dotation à la provision pour pertes sur créances

389



54



123



34



5



605





86



Ajouter : impôt sur le résultat

258



204



32



226



(129)



591





23





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)1

1 381



807



328



826



(139)



3 203





231





Incidence avant impôt des éléments d'importance2

6



-



5



-



-



11





3





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)

ajusté(e)3

1 387 $

807 $

333 $

826 $

(139) $

3 214 $



234 $



















































En millions de dollars, pour les six mois clos les











































30 avr.

2026 Résultat net

1 806 $

1 261 $

554 $

1 669 $

275 $

5 565 $



402 $ Ajouter : dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur

créances

920



205



42



(8)



14



1 173





31



Ajouter : impôt sur le résultat

614



474



147



581



(678)



1 138





106





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de

provisions)1

3 340 $

1 940 $

743 $

2 242 $

(389) $

7 876 $



539 $



Incidence avant impôt des éléments d'importance2

13



-



5



-



-



18





4





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de

provisions) ajusté(e)3

3 353 $

1 940 $

748 $

2 242 $

(389) $

7 894 $



543 $ 30 avr.

2025 Résultat net (perte nette)

1 499 $

1 140 $

429 $

1 185 $

(75) $

4 178 $



300 $ Ajouter : dotation à la provision pour pertes sur créances

817



93



191



55



22



1 178





134



Ajouter : impôt sur le résultat

528



424



85



455



(242)



1 250





60





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de

provisions)1

2 844



1 657



705



1 695



(295)



6 606





494





Incidence avant impôt des éléments d'importance2

13



-



10



-



-



23





7





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)

ajusté(e)3

2 857 $

1 657 $

715 $

1 695 $

(295) $

6 629 $



501 $











1) Mesure non conforme aux PCGR.

2) Les éléments d'importance sont exclus des résultats comme présentés aux fins du calcul des résultats ajustés.

3) Montant ajusté pour ne pas tenir compte de l'incidence des éléments d'importance. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR.



Le conseil d'administration de la Banque CIBC a passé en revue le présent communiqué de presse avant sa publication. Le président et chef de la direction et le chef des services financiers de la Banque CIBC s'appuient sur les procédures et contrôles de la Banque CIBC pour leur attestation du rapport financier du deuxième trimestre et des procédures et contrôles de la Banque CIBC. Le chef de la direction et le chef des services financiers de la Banque CIBC présenteront volontairement une attestation à la Securities and Exchange Commission des États-Unis quant à l'information financière du deuxième trimestre de la Banque CIBC, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités. Ils présenteront les mêmes attestations aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont fondés sur les états financiers préparés selon la Norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire, sauf indication contraire.

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans le présent communiqué de presse, dans d'autres documents déposés auprès d'organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, dans d'autres rapports à l'intention des actionnaires et dans d'autres communications. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés sur nos activités, nos secteurs d'activité, notre situation financière, notre gestion du risque, nos priorités, nos cibles et nos engagements en matière de durabilité (dont ceux visant nos ambitions en matière de durabilité et les activités connexes), nos objectifs permanents ainsi que nos stratégies, le contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités et nos perspectives pour l'année civile 2026 et les périodes subséquentes. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « croire », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « prévision », « cible », « engagement », « ambition », « objectif », « s'efforcer de », « projet » et d'autres expressions de même nature et de verbes au futur et au conditionnel. Par leur nature, ces énoncés prospectifs nous obligent à faire des hypothèses et sont assujettis aux risques inhérents et aux incertitudes qui peuvent être de nature générale ou spécifique. Compte tenu des retombées économiques négatives que peuvent potentiellement engendrer les tarifs douaniers réellement imposés ou projetés par les États-Unis à l'endroit du Canada et d'autres pays et les contre-mesures tarifaires de ces pays, l'essoufflement du marché du travail et la situation politique incertaine aux États-Unis, les effets persistants des ententes de travail hybride et les taux d'intérêt élevés dans le secteur de l'immobilier aux États-Unis, ainsi que la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient, dont leur incidence sur la hausse des coûts de l'énergie et des intrants cruciaux, et les perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement sur l'économie mondiale et les marchés financiers ainsi que sur nos activités, nos résultats d'exploitation, notre réputation et notre situation financière, une plus grande part d'incertitude est forcément associée à nos hypothèses par comparaison avec les périodes précédentes. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de notre volonté, influent sur nos activités, notre rendement et nos résultats et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent : les politiques commerciales, dont les tarifs douaniers et les politiques gouvernementales pour réduire le risque tarifaire, et les tensions connexes; les pressions inflationnistes aux États-Unis; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale; les risques géopolitiques, y compris ceux découlant de la guerre en Ukraine et du conflit au Moyen-Orient; les effets des ententes de travail hybride mises en place après la pandémie; le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité, le risque stratégique, le risque d'assurance, le risque opérationnel, le risque de réputation, le risque lié au comportement et les risques juridiques, le risque de réglementation et le risque environnemental; les fluctuations de change et de taux d'intérêt, y compris celles découlant de la volatilité du marché et du prix du pétrole; l'efficacité et la pertinence de nos processus et modèles de gestion et d'évaluation des risques; des changements d'ordre législatif ou réglementaire dans les territoires où nous exerçons nos activités, y compris la norme commune de déclaration de l'Organisation de coopération et de développement économiques et les réformes réglementaires au Royaume-Uni et en Europe, les normes mondiales concernant la réforme relative aux fonds propres et à la liquidité élaborées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, et la réglementation concernant la recapitalisation des banques, le système bancaire ouvert et le système de paiements au Canada; les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque et aux directives d'information, et les lignes directrices réglementaires en matière de taux d'intérêt et de liquidité, et leur interprétation; l'exposition à des litiges ou à des questions réglementaires d'importance et leur résolution, notre capacité de faire appel avec succès en cas d'issue défavorable de ces affaires, ainsi que le calendrier, la détermination et le recouvrement des montants liés à ces affaires; l'incidence de modifications des normes, règles et interprétations comptables; les changements apportés au montant estimé des réserves et provisions; l'évolution des lois fiscales; les changements à nos notes de crédit; la situation politique et son évolution, y compris les modifications aux questions d'ordre économique; l'incidence possible sur nos activités des conflits internationaux, comme la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient, et d'actes terroristes; les catastrophes naturelles, les perturbations occasionnées aux infrastructures des services publics et toute autre catastrophe; l'avènement d'urgences de santé publique ainsi que les politiques et mesures gouvernementales en découlant; la dépendance envers des tiers qui fournissent les infrastructures nécessaires à nos activités; les perturbations potentielles à l'égard de nos systèmes de technologies de l'information et de nos services; l'augmentation des risques liés à la cybersécurité pouvant comprendre le vol ou la divulgation d'actifs, l'accès non autorisé à de l'information sensible ou une perturbation des activités; le risque lié aux médias sociaux; les pertes découlant de fraudes internes ou externes; la lutte contre le blanchiment d'argent; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information qui nous est fournie en ce qui a trait à nos clients et à nos contreparties; le défaut de tiers de remplir leurs obligations envers nous et nos sociétés affiliées ou nos entreprises associées; l'intensification de la concurrence livrée par des concurrents existants ou de nouveaux venus dans le secteur des services financiers, notamment les services bancaires en ligne et mobiles; l'évolution des technologies, y compris le développement et l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle (IA) dans nos activités; la place importante accordée aux dépenses d'investissement liées à l'IA pour stimuler la croissance aux États-Unis et les conséquences incertaines sur l'emploi qui en découleront; la tenue des marchés des capitaux mondiaux; les modifications à la politique monétaire et économique; la conjoncture économique et commerciale générale mondiale et celle du Canada, des États-Unis et d'autres pays où nous menons nos activités, y compris l'augmentation du niveau d'endettement des ménages au Canada et des risques de crédit à l'échelle mondiale; les risques environnementaux et sociaux, y compris les risques liés aux changements climatiques, notre capacité à mettre en œuvre diverses initiatives en matière de durabilité en interne et avec nos clients dans les délais attendus et notre capacité à accroître la portée de nos produits et services de finance durable; notre capacité à élaborer et à lancer des produits et services, à élargir nos canaux de distribution existants et à en créer de nouveaux, et à accroître les produits que nous en tirons; les changements des habitudes des clients en matière de consommation et d'épargne; notre capacité d'attirer et de retenir des employés et des cadres clés; notre capacité à réaliser nos stratégies et à mener à terme nos acquisitions et à intégrer les sociétés acquises et les coentreprises; le risque que les avantages attendus d'une acquisition, d'une fusion ou d'un dessaisissement ne se concrétisent pas dans les délais prévus ou qu'ils ne se concrétisent pas du tout; et notre capacité à anticiper et à gérer les risques associés à ces facteurs. Cette énumération ne couvre pas tous les facteurs susceptibles d'influer sur nos énoncés prospectifs. Aussi ces facteurs et d'autres doivent-ils éclairer la lecture des énoncés prospectifs sans toutefois que les lecteurs se fient indûment à ces énoncés prospectifs. Des précisions sur ces facteurs sont présentées à la section Gestion du risque de notre Rapport annuel 2025 et ont été mises à jour dans nos rapports trimestriels. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider nos actionnaires et les analystes financiers à comprendre notre situation financière, nos objectifs, nos priorités et nos attentes en matière de rendement financier aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif du présent communiqué de presse ou d'autres communications, sauf si la loi l'exige.

Conférence téléphonique et webdiffusion

La conférence téléphonique aura lieu à 7 h 30 HE et est offerte en français (438-799-5050 ou numéro sans frais 1-888-440-6444, code d'accès 3423598#) et en anglais (647-557-5624 ou numéro sans frais 1-888-440-4413, code d'accès 6873827#). Les participants doivent se joindre à la conférence téléphonique 10 minutes avant le début. Immédiatement après les présentations officielles, les membres de la direction de la Banque CIBC seront disponibles pour répondre aux questions.

Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique sera également offerte en français et en anglais à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/quarterly-results.html.

Les renseignements sur les résultats financiers du deuxième trimestre de 2026 de la Banque CIBC ainsi qu'une présentation destinée aux investisseurs pourront être consultés en français et en anglais à l'adresse www.cibc.com/francais : Relations avec les investisseurs, avant la conférence téléphonique et la webdiffusion. Nous n'intégrons pas de renseignements présentés sur le site Web dans le présent communiqué de presse.

L'enregistrement de la conférence sera accessible en français (647-362-9199 ou numéro sans frais 1-800-770-2030, code d'accès 3423598#) et en anglais (647-362-9199 ou numéro sans frais 1-800-770-2030, code d'accès 6873827#) jusqu'au 11 juin 2026, à 23 h 59 HE. La webdiffusion audio sera archivée à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/quarterly-results.html.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements sur la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about‑cibc/media-centre.html.

SOURCE Banque CIBC - Relations avec les investisseurs

Renseignements complémentaires : Relations avec les investisseurs : Les analystes financiers, les gestionnaires de portefeuilles et les autres investisseurs qui désirent obtenir des renseignements financiers peuvent communiquer avec la personne suivante : Geoff Weiss, premier vice-président 416-980-5093, [email protected] ; Relations avec les médias : Les médias financiers, commerciaux et spécialisés peuvent communiquer avec les personnes suivantes : Erica Belling, 416-594-7251, [email protected] ; Tom Wallis, 416-980-4048, [email protected]