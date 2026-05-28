Améliorer la connectivité et la collaboration pour accélérer l'élan

TORONTO, le 28 mai 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui des changements au sein de son Groupe Équipe de la haute direction. Ces changements permettront à la banque de tirer davantage parti de son équipe axée sur la raison d'être et sur la clientèle et de sa solide plateforme nord-américaine pour accélérer l'exécution, en s'appuyant sur son solide rendement opérationnel et son élan évident.

« Dans chacun de nos secteurs au Canada, aux États-Unis et à l'échelle mondiale, l'exécution rigoureuse de notre stratégie et un engagement profond envers nos clients ont produit de solides résultats d'affaires à l'échelle de notre banque », a déclaré Harry Culham, président et chef de la direction de la Banque CIBC. « Les changements que nous annonçons aujourd'hui visent à accélérer nos progrès en tant que banque axée sur la clientèle, connectée et performante qui crée de la valeur pour toutes nos parties prenantes. »

Les changements suivants entrent en vigueur le 28 mai 2026 :

Unités d'exploitation stratégiques

Ces changements renforceront la connectivité qui est devenue un facteur de différenciation clair pour la Banque CIBC dans le service à la clientèle en Amérique du Nord et partout dans le monde.

Susan Rimmer a été nommée première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Groupe Entreprises, continuant de diriger nos équipes de Groupe Entreprises au Canada et d'assumer la responsabilité de Groupe Entreprises aux États-Unis, ainsi que du Bureau du chef de la direction.



« Susan est reconnue pour son approche axée sur le client », a déclaré M. Culham. « Les entreprises commerciales sont au cœur de la croissance économique, et nous nous engageons à tirer parti de notre héritage en tant que banque de commerce pour aider ces entreprises à prospérer. Le fait de réunir nos activités de Groupe Entreprises des deux côtés de la frontière renforcera notre capacité à offrir à nos clients les solutions, les renseignements et les conseils dont ils ont besoin pour réussir. »

Eric Belanger a été nommé premier vice-président à la direction et chef de groupe, Gestion des avoirs, puisqu'il assume la responsabilité de Gestion des avoirs au Canada et aux États-Unis, y compris Gestion globale d'actifs, Gestion privée, États-Unis, Wood Gundy, Privabanque et Bureau de gestion familiale, Pro-Investisseurs et Gestion privée de portefeuille CIBC.



« Eric occupe depuis plus de 30 ans divers postes de leadership au sein de notre banque et a de solides antécédents en matière d'élaboration de solutions innovantes, d'approfondissement des relations avec les clients et de stimulation de la croissance », a déclaré M. Culham. « L'harmonisation de nos activités de Gestion des avoirs en Amérique du Nord appuiera davantage notre connectivité et la collaboration alors que nous offrons le meilleur de notre banque à nos clients et soutenons une croissance continue au Canada et aux États-Unis. »

Kevin Li conservera ses fonctions de premier vice-président à la direction et chef de groupe, région des États-Unis, et président et chef de la direction, CIBC Bank USA.



« Kevin conservera ses fonctions actuelles et supervisera notre région des États-Unis alors que nous tirons parti de notre connectivité à l'échelle des secteurs pour approfondir et élargir nos relations avec les clients », a déclaré M. Culham. « La priorité exceptionnelle que Kevin accorde à ses clients, ses relations aux États-Unis, au Canada et en Europe et son exécution rigoureuse seront inestimables alors que nous élargissons davantage notre croissance aux États-Unis à l'échelle de Groupe Entreprises, de Marchés des capitaux et de Gestion des avoirs. »

La Banque CIBC comportera quatre segments d'activité aux fins de l'information financière (en plus de l'entreprise et autres) : Services bancaires personnels et PME, Canada, Groupe Entreprises, Gestion des avoirs et Marchés des capitaux. Nous prévoyons mettre à jour nos rapports sur les segments conformément à la nouvelle structure au quatrième trimestre de 2026 une fois les changements à l'appui dans nos processus de production de rapports de gestion interne terminés, et fournir une trousse de renseignements financiers supplémentaires reflétant la nouvelle structure hiérarchique avant l'émission des résultats du quatrième trimestre de la banque le 3 décembre 2026.

Groupes d'infrastructure

Ces changements permettent d'harmoniser les équipes avec les principales priorités et de favoriser une solide exécution de la stratégie client de la banque.

Christina Kramer, première vice-présidente à la direction et chef de l'administration, occupera le poste de conseillère spéciale et quittera la banque le 31 octobre. Christina a consacré 40 ans de sa carrière à notre banque et a apporté une contribution importante en occupant des postes de direction au sein de Ressources humaines, de Services bancaires personnels et PME, de Technologie, d'Opérations et, plus récemment, en tant que chef de l'administration.



« Dans le cadre de ses fonctions de leadership en affaires et en infrastructure, Christina a placé nos clients au cœur de nos efforts de façon constante et a dirigé des équipes clés à l'échelle de notre banque en adoptant une approche axée sur la collaboration pour mettre en œuvre notre stratégie », a déclaré M. Culham. « Dans chacun de ses postes de direction, elle a établi des normes élevées pour l'excellence opérationnelle et a su incarner notre culture de bienveillance axée sur notre raison d'être. Nous sommes une banque plus solide aujourd'hui grâce à ses contributions. »

Amy South a été nommée première vice-présidente à la direction et chef de cabinet, et continuera d'assurer la supervision de CIBC Mellon. Elle sera responsable d'Optimisation de la gestion opérationnelle et Gouvernance; Marque, Communauté, Expérience client; Communications; Sécurité de l'entreprise; Services immobiliers d'entreprise; Infrastructure et Modernisation; Approvisionnement et projets d'entreprise, et Relations gouvernementales à l'échelle mondiale.



« Amy possède une vaste expérience dans des postes en interaction directe avec les clients, ainsi que dans des postes clés en finances et au sein du bureau principal de l'administration au sein de notre banque», a déclaré M. Culham. « Son expérience et sa vision entrepreneuriale seront d'une aide précieuse alors qu'elle et son équipe contribueront à accélérer la mise en œuvre de notre stratégie. »

De plus, les leaders suivants conservent leurs fonctions actuelles et assument des responsabilités supplémentaires :

Richard Jardim , premier vice-président à la direction, chef de la technologie et de l'information, Technologie, Données et IA, réseau mondial, assumera la responsabilité du Bureau du chef de la sécurité.

, premier vice-président à la direction, chef de la technologie et de l'information, Technologie, Données et IA, réseau mondial, assumera la responsabilité du Bureau du chef de la sécurité. Robert Sedran , premier vice-président à la direction, chef des services financiers et Stratégie de l'entreprise, assumera la surveillance de Transformation de l'entreprise.

, premier vice-président à la direction, chef des services financiers et Stratégie de l'entreprise, assumera la surveillance de Transformation de l'entreprise. Stephen Scholtz, vice-président à la direction et chef des affaires juridiques à l'échelle mondiale, verra son mandat élargi pour inclure Gouvernance d'entreprise et Durabilité.

Les leaders suivants continuent d'occuper leurs fonctions actuelles au sein du Groupe Équipe de la haute direction CIBC :

Yvonne Dimitroff , vice-présidente à la direction et chef des ressources humaines, Personnel, culture et talent

, vice-présidente à la direction et chef des ressources humaines, Personnel, culture et talent Christian Exshaw , Premier vice-président à la direction et chef de groupe, Marchés des capitaux

, Premier vice-président à la direction et chef de groupe, Marchés des capitaux Frank Guse , Premier vice-président à la direction et chef de la gestion du risque

, Premier vice-président à la direction et chef de la gestion du risque Hratch Panossian, Premier vice-président à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME

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À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises, Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC à www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE CIBC

Pour en savoir plus : Tom Wallis, Communications et affaires publiques CIBC, [email protected] ou 416 980-4048