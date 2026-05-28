TORONTO, le 28 mai 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter aux fins d'annulation jusqu'à 30 millions d'actions ordinaires dans le cours normal des activités, sous réserve de l'approbation de la Bourse de Toronto (TSX). Les actions ordinaires qui peuvent être rachetées aux fins d'annulation représentent environ 3,3 % des actions ordinaires en circulation au 30 avril 2026.

La Banque CIBC déposera un avis d'intention auprès de la Bourse de Toronto aux fins de cette offre, laquelle commencerait à la suite de l'approbation de cet avis par la Bourse de Toronto et se poursuivrait pendant un maximum d'un an.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités donnera à la Banque CIBC plus de souplesse dans la gestion de sa situation de capital et générera de la valeur pour les actionnaires.

Les rachats seraient effectués par l'intermédiaire des services de la Bourse de Toronto, d'autres systèmes de négociation parallèles au Canada ou de la Bourse de New York, conformément aux exigences réglementaires applicables. Le prix que la Banque CIBC paiera pour les actions ordinaires achetées dans le cadre de l'offre sera le prix courant du marché au moment de l'achat.

La précédente offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Banque CIBC visant le rachat de jusqu'à vingt millions d'actions ordinaires a commencé le 10 septembre 2025 et est arrivée à échéance le 25 mai 2026. Au cours de la précédente offre, la Banque CIBC a acheté 20 million de ses actions ordinaires en vue de les annuler à un prix moyen de 129,68 $ par action pour un montant total de 2,6 $ mililards.

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À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html .

SOURCE Banque CIBC - Relations avec les investisseurs

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