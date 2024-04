TORONTO, le 4 avril 2024 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: (CM) a annoncé aujourd'hui que les candidats inscrits dans sa circulaire de sollicitation des procurations datée du 14 février 2024 ont été élus administrateurs de la Banque CIBC.

Vous trouverez ci-dessous les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs tenu un peu plus tôt aujourd'hui, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque CIBC.

Lors du vote par scrutin, chacun des treize candidats suivants proposés par la direction a été élu comme administrateur de la Banque CIBC :

CANDIDATS EN FAVEUR ABSTENTIONS Ammar Aljoundi 371,067,327 99,47 % 1,986,773 0,53 % Charles J.G. Brindamour 371,343,634 99,54 % 1,710,466 0,46 % Nanci E. Caldwell 370,041,395 99,19 % 3,012,705 0,81 % Michelle L. Collins 370,398,377 99,29 % 2,655,723 0,71 % Victor G. Dodig 371,931,336 99,70 % 1,122,764 0,30 % Kevin J. Kelly 359,574,277 96,39 % 13,479,823 3,61 % Christine E. Larsen 371,633,380 99,62 % 1,420,720 0,38 % Mary Lou Maher 368,674,808 98,83 % 4,379,292 1,17 % William F. Morneau 371,256,557 99,52 % 1,797,543 0,48 % Mark W. Podlasly 371,549,030 99,60 % 1,505,070 0,40 % Katharine B. Stevenson 362,932,551 97,29 % 10,121,549 2,71 % Martine Turcotte 368,691,006 98,83 % 4,363,094 1,17 % Barry L. Zubrow 370,827,108 99,40 % 2,226,992 0,60 %

Les résultats des votes définitifs sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale annuelle seront accessibles prochainement sur le site Web de la Banque CIBC à l'adresse https://www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/annual-meeting.html, et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

