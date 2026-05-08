TORONTO, le 8 mai 2026 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec Disney+, offrant aux clients des économies supplémentaires sur leur abonnement mensuel de diffusion en continu. De plus, dans le cadre de cette collaboration, la Banque CIBC commanditera certaines premières canadiennes des prochaines sorties en salle de Walt Disney Studios et participera à certaines offres Disney+ Perks.

Les titulaires de carte CIBC admissibles peuvent recevoir un crédit sur leur relevé pouvant atteindre 50 % de rabais sur leur abonnement à Disney+ pendant une période maximale de six mois. De plus, les clients qui s'abonnent auront accès aux avantages Disney+, qui comprennent des récompenses et des avantages exclusifs chaque mois, ainsi que des rabais auprès de grands détaillants et l'accès à des expériences Disney uniques.

« Un grand nombre de nos clients sont des passionnés des univers et des expériences Disney, et nous sommes ravis de pouvoir leur offrir encore plus de valeur grâce à ce programme, a déclaré Diane Ferri, première vice-présidente, Opérations bancaires courantes, Banque CIBC. Notre offre Disney+ permet aux abonnés de profiter d'économies exclusives pour diffuser leurs contenus préférés, ainsi que d'avantages exclusifs grâce au programme Disney+ Perks. »

Aujourd'hui, les abonnés de Disney+ admissibles peuvent profiter de l'avantage Disney+ de la Banque CIBC pour obtenir jusqu'à 400 $ en valeur lorsqu'ils sont approuvés pour une carte Dividendes CIBC Visa Infinite.

« Nous cherchons constamment de nouvelles façons de faire découvrir aux amateurs de partout au Canada les histoires Disney qu'ils adorent, a déclaré Shawn Praskey, vice-président, Ventes et diffusion de contenu, Disney Platform Distribution Canada. « En collaboration avec la Banque CIBC, les clients peuvent maintenant accéder à leur contenu préféré sur Disney+ et profiter des nombreux avantages offerts par Disney+ Perks. »

Pour en savoir plus, visitez la page www.cibc.com/disney.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de Disney+

Disney+ est la plateforme de diffusion en continu réservée aux films et émissions de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, ainsi que Les Simpsons et à l'extérieur des États-Unis, la marque de contenu de divertissement général Hulu. En tant que service de diffusion en continu grand public phare de The Walt Disney Company, Disney+ constitue un point de rencontre incontournable pour les publics du monde entier, offrant une collection inégalée de divertissements primés, de programmes familiaux de référence, ainsi que des contenus d'actualités les plus fiables et contenus sportifs de calibre mondial. Offrant un accès sans précédent à la longue histoire cinématographique et télévisuelle incroyable de Disney, Disney+ est également la plateforme de diffusion en continu exclusive des dernières productions des Walt Disney Studios. Les abonnements comprennent également l'accès au programme de fidélisation Disney+ Perks, y compris des rabais spéciaux, des économies quotidiennes et un accès anticipé à des expériences exclusives que seul Disney peut offrir. Pour en savoir plus, visitez disneyplus.com ou trouvez l'application Disney+ sur la plupart des appareils de télévision mobiles et connectés.

Vous devez avoir 18 ans ou plus ou l'âge de la majorité dans votre province de résidence pour vous abonner à Disney+. Pour profiter des avantages Disney+, vous devez disposer d'un abonnement à Disney+ actif et être inscrit au programme. Disney+ Perks n'est actuellement pas disponible au Québec.

SOURCE CIBC

Pour tout complément d'information : Katarina Milicevic, Affaires publiques à la Banque CIBC, [email protected] ou 416 362-3458