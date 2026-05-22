TORONTO, le 22 mai 2026 /CNW/ - La Banque CIBC a le plaisir d'annoncer que Cindy Hill et Miguel Caba sont les lauréats du programme d'art C2 de cette année, une occasion rémunérée qui permet aux artistes émergents de donner vie à leur vision créative.

Cindy Hill est une artiste montréalaise qui utilise des objets trouvés et des textiles dans son travail de sculpture pour examiner la relation entre notre monde matériel et les perceptions du corps.

Cindy Hill, bénéficiaires du programme d’art C2 de 2026 de la Banque CIBC. Crédits d’image Joyce Joumaa (Groupe CNW/CIBC) Miguel Caba, bénéficiaires du programme d’art C2 de 2026 de la Banque CIBC. Crédits d’image Hami Trinh (Groupe CNW/CIBC)

« Je suis honorée et reconnaissante d'avoir été choisie pour participer à ce programme », a déclaré Cindy Hill. « En tant qu'artiste émergente, il est incroyable d'avoir le soutien d'organisations comme la Banque CIBC, ce qui permet aux artistes de continuer à créer des œuvres qui contribuent aux conversations essentielles et les façonnent. »



Miguel Caba est un artiste canadien basé à Toronto et à Boston dont la pratique couvre la peinture, l'impression et la sculpture, explorant comment les expériences et les relations sont façonnées par la distance et la technologie.

« Avec le soutien de la Banque CIBC, je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de créer une nouvelle œuvre à Toronto », a déclaré M. Caba. « Je suis ravi de travailler avec l'équipe sur cette exposition au cours des prochains mois et je suis honoré d'avoir l'occasion de présenter ce travail au public. »

Chaque artiste produira une nouvelle œuvre, ce qui culminera par une exposition solo à la CIBC SQUARE à Toronto, où elle sera présentée aux membres de l'équipe, aux clients et au public.

« Cindy et Miguel apportent tous deux une voix distincte et convaincante au programme d'art C2, et nous sommes privilégiés de jouer un rôle dans leur prochain chapitre », a déclaré Andrew Greenlaw, premier vice-président, Marque, Communauté et Expérience client, Banque CIBC. « Investir dans les artistes émergents est l'une des façons dont nous contribuons au tissu culturel des collectivités que nous servons. »

Le programme d'art C2, qui en est à sa quatrième édition annuelle, continue d'aider les artistes émergents à faire évoluer leur art et leur carrière. Pour en savoir plus sur le programme d'art C2 et les lauréats précédents, veuillez consulter le site : https://www.cibc.com/fr/about-cibc/create-and-curate.html.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE CIBC

Renseignements additionnels : Kira Smylie, Communications et affaires publiques CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]