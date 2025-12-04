La Banque CIBC annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2025

Les états financiers consolidés annuels audités de 2025 de la Banque CIBC et le rapport de gestion s'y rattachant seront disponibles aujourd'hui à l'adresse www.cibc.com/francais, ainsi que le rapport d'information financière et le rapport sur les fonds propres réglementaires supplémentaires qui comprennent l'information financière du quatrième trimestre. Notre Rapport annuel 2025 se trouve sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

TORONTO, le 4 déc. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 octobre 2025.

« En 2025, nous avons dégagé des résultats financiers records en mettant en œuvre de manière systématique notre stratégie client, ce qui a favorisé une croissance de grande qualité des résultats et généré un rendement supérieur pour nos actionnaires, a déclaré Harry Culham, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Dans un environnement opérationnel dynamique, nous avons affiché une croissance robuste, tout en maintenant une qualité de crédit élevée, grâce à une gestion proactive et rigoureuse de nos activités, à la résilience de notre situation de fonds propres et aux relations solides que nous entretenons avec nos clients. »

« Grâce aux membres de l'équipe CIBC, en 2025, la croissance du nombre net de clients est demeurée robuste, nous avons amélioré nos excellents scores de l'expérience client et nous avons continué de bâtir une culture connectée à l'échelle de la banque afin de créer de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes. Au moment d'amorcer ce nouvel exercice, nous sommes guidés par la continuité de notre stratégie et l'objectif commun d'en accélérer la mise en œuvre, en nous concentrant davantage sur les clients et la connectivité, en misant sur la modernisation pour améliorer l'efficacité et en accordant encore plus d'attention au capital humain. L'équipe CIBC maintient son engagement envers notre raison d'être, soit de vous aider à faire de vos idées une réalité, en étant au service de la clientèle, en soutenant la collectivité et en renforçant l'impulsion qui a été donnée à l'échelle de la banque », a ajouté M. Culham.

Points saillants du quatrième trimestre



T4 2025 T4 2024 T3 2025 Variation

d'un

exercice à

l'autre Variation

d'un

trimestre à

l'autre Produits 7 576 M$ 6 617 M$ 7 254 M$ +14 % +4 % Résultat net comme présenté 2 180 M$ 1 882 M$ 2 096 M$ +16 % +4 % Résultat net ajusté1 2 188 M$ 1 889 M$ 2 104 M$ +16 % +4 % Résultat avant impôt et provisions ajusté1 3 408 M$ 2 835 M$ 3 289 M$ +20 % +4 % Résultat dilué par action comme présenté 2,20 $ 1,90 $ 2,15 $ +16 % +2 % Résultat dilué par action ajusté1 2,21 $ 1,91 $ 2,16 $ +16 % +2 % Rendement des capitaux propres (RCP) applicables aux

porteurs d'actions ordinaires comme présenté2 14,1 % 13,3 % 14,2 %

RCP applicables aux porteurs d'actions ordinaires ajusté1 14,1 % 13,4 % 14,2 % Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2, 3 1,59 % 1,50 % 1,58 % Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen

(exclusion faite des activités de négociation)2, 3 2,00 % 1,86 % 1,94 % Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme

d'actions ordinaires4 13,3 % 13,3 % 13,4 %

Les résultats de la Banque CIBC pour le quatrième trimestre de 2025 ont été touchés par l'élément d'importance suivant qui a donné lieu à une incidence négative de 0,01 $ par action :

un montant de 11 M$ (8 M$ après impôt) au titre de l'amortissement et de la dépréciation des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions.

Pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, la Banque CIBC a présenté un résultat net de 8,5 G$ et un résultat net ajusté1 de 8,5 G$, par rapport à un résultat net comme présenté de 7,2 G$ et un résultat net ajusté1 de 7,3 G$ pour 2024, ainsi qu'un résultat avant impôt et provisions ajusté1 de 13,3 G$, comparativement à 11,3 G$ pour 2024.

1) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR du rapport de gestion pour plus de précisions, y compris un rapprochement quantitatif des mesures conformes aux PCGR comme présentées et des charges autres que d'intérêts ajustées et du résultat net ajusté, aux pages 14 à 18, et du résultat avant impôt et provisions ajusté, à la page 19. 2) Se reporter à la section Points saillants financiers du quatrième trimestre pour plus de précisions sur la composition de ces mesures financières. 3) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 4) Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), laquelle est fondée sur le cadre normatif du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). Se reporter à la section Gestion des fonds propres de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.

Rendement de nos activités essentielles

Points saillants financiers de l'exercice 2025

(en millions de dollars canadiens) E2025 E2024 Variation d'un

exercice à l'autre Services bancaires personnels et PME, région du Canada1





Résultat net comme présenté 3 107 $ 2 905 $ En hausse de 7 % Résultat net ajusté2 3 127 $ 2 924 $ En hausse de 7 % Résultat avant impôt et provisions2 5 964 $ 5 236 $ En hausse de 14 % Résultat avant impôt et provisions ajusté2 5 991 $ 5 262 $ En hausse de 14 %







Groupe Entreprises et Gestion des avoirs,

région du Canada1





Résultat net comme présenté 2 341 $ 2 063 $ En hausse de 13 % Résultat net ajusté2 2 341 $ 2 063 $ En hausse de 13 % Résultat avant impôt et provisions2 3 380 $ 2 952 $ En hausse de 14 % Résultat avant impôt et provisions ajusté2 3 380 $ 2 952 $ En hausse de 14 %







Groupe Entreprises et Gestion des avoirs,

région des États-Unis1





Résultat net comme présenté 958 $ 500 $ En hausse de 92 % Résultat net ajusté2 971 $ 599 $ En hausse de 62 % Résultat avant impôt et provisions2 1 355 $ 1 102 $ En hausse de 23 % Résultat avant impôt et provisions ajusté2 1 373 $ 1 235 $ En hausse de 11 %







Marchés des capitaux1





Résultat net comme présenté 2 273 $ 1 629 $ En hausse de 40 % Résultat net ajusté2 2 273 $ 1 629 $ En hausse de 40 % Résultat avant impôt et provisions2 3 293 $ 2 321 $ En hausse de 42 % Résultat avant impôt et provisions ajusté2 3 293 $ 2 321 $ En hausse de 42 %

Données fondamentales solides

Tout en investissant dans ses activités essentielles, la Banque CIBC a continué de renforcer ses données fondamentales clés. En 2025, la Banque CIBC a maintenu la solidité de ses fonds propres et de saines pratiques de gestion du risque :

les ratios de fonds propres ont été excellents, le ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires 3 s'établissant à 13,3 %, comme il a été mentionné auparavant, et le ratio des fonds propres de première catégorie 3 et le ratio du total des fonds propres 3 , respectivement, à 15,1 % et 17,4 % au 31 octobre 2025;

s'établissant à 13,3 %, comme il a été mentionné auparavant, et le ratio des fonds propres de première catégorie et le ratio du total des fonds propres , respectivement, à 15,1 % et 17,4 % au 31 octobre 2025; le risque de marché, calculé selon la valeur à risque moyenne, a été de 11,4 M$ en 2025, comparativement à 11,0 M$ en 2024;

notre rendement au chapitre du crédit est demeuré solide, le coefficient de pertes sur créances 4 s'établissant à 33 points de base par rapport à 32 points de base en 2024;

s'établissant à 33 points de base par rapport à 32 points de base en 2024; le ratio de liquidité à court terme (LCR) 3 s'est établi à 132 % pour le trimestre clos le 31 octobre 2025;

s'est établi à 132 % pour le trimestre clos le 31 octobre 2025; le ratio de levier3 était de 4,3 % au 31 octobre 2025.

La Banque CIBC a annoncé une augmentation du dividende trimestriel sur les actions ordinaires, qui passera de 0,97 $ par action à 1,07 $ par action pour le trimestre qui prendra fin le 31 janvier 2026.

Qualité du crédit

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 605 M$ au quatrième trimestre, en hausse de 186 M$, ou 44 %, par rapport à celle pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs a augmenté, en raison d'une évolution défavorable de nos perspectives économiques au Canada et d'une migration du crédit désavantageuse au trimestre considéré et d'une mise à jour favorable des paramètres des modèles au trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'incidence de ces augmentations a été neutralisée par une évolution défavorable de nos perspectives économiques aux États-Unis au trimestre correspondant de l'exercice précédent par rapport à une évolution favorable de ces perspectives au trimestre considéré. La dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux s'est accrue, en lien avec une dotation à la provision plus élevée dans toutes les unités d'exploitation stratégiques, à l'exception de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États‑Unis.

1) Certaines informations de l'exercice précédent ont été retraitées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 2) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions. 3) Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice NFP du BSIF; le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF; et le ratio de liquidité à court terme (LCR), conformément à la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF; toutes fondées sur le cadre normatif du CBCB. Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 4) Se reporter à la section Points saillants financiers du quatrième trimestre pour plus de précisions sur la composition de ces mesures financières.

Voici quelques-unes des principales réalisations de notre banque en 2025 :

Nous avons obtenu un score net de recommandation sans précédent au chapitre de Services bancaires personnels et de Service Impérial, et maintenu un excellent score net de recommandation pour Groupe Entreprises, Privabanque et Wood Gundy, ce qui témoigne de la crédibilité, de la fidélité et de la satisfaction qui nous permettent de nous distinguer comme le partenaire de confiance de nos clients.

Nous avons lancé la nouvelle carte de crédit novatrice CIBC Adapta Mastercard sans frais annuels qui s'adapte automatiquement aux habitudes de dépenses et offre des primes plus généreuses sur les achats quotidiens.

Nous avons lancé un nouveau Compte Intelli CIBC de services bancaires par catégories qui permet aux clients d'avoir jusqu'à trois comptes ne comportant aucune limite de transactions, de profiter d'avantages et de récompenses bonifiés et d'être automatiquement inscrits dans une catégorie supérieure lorsqu'ils approfondissent leur relation avec la CIBC.

Nous avons lancé l'outil CIBC Expérience client en temps réel (CIBC eXCTR), un moteur de personnalisation et de mobilisation de la clientèle alimenté par l'intelligence artificielle (IA) pour faire progresser nos capacités numériques et améliorer l'expérience client.

Nous avons affiché une solide croissance des prêts et des dépôts commerciaux d'un exercice à l'autre grâce à une mobilisation proactive et à des solutions sur mesure.

Nous avons continué d'offrir des conseils et des solutions axés sur les marchés des capitaux parmi les meilleurs du secteur en élargissant nos capacités et notre expertise, ce qui nous a permis d'accaparer une part de marché de 14,2 % auprès des clients stratégiques et cibles au Canada, tout en continuant d'afficher une croissance, une productivité, une efficience et des rendements de premier plan par rapport à nos pairs.

Nous sommes la première grande banque canadienne à signer le Code de conduite volontaire du gouvernement du Canada visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés.

Nous avons été désignés comme la meilleure banque d'investissement au Canada pour la troisième année consécutive par le magazine Global Finance , qui a également reconnu notre leadership en financement de la durabilité environnementale et sociale en nous récompensant trois fois lors de la remise de ses prix Sustainable Finance Awards, notamment à titre de meilleure banque au Canada en matière de finance durable.

, qui a également reconnu notre leadership en financement de la durabilité environnementale et sociale en nous récompensant trois fois lors de la remise de ses prix Sustainable Finance Awards, notamment à titre de meilleure banque au Canada en matière de finance durable. Nous nous sommes classés au sixième rang des conseillers en placement inscrits du palmarès Top 100 RIA Firms de Barron, nous maintenant ainsi au nombre des dix meilleures sociétés pour la sixième année d'affilée.

Apporter davantage à nos collectivités

À la Banque CIBC, nous croyons que chaque idée est une possibilité. Nous investissons temps et ressources pour éliminer les obstacles à l'atteinte des objectifs et nous faisons la preuve qu'en unissant nos forces nous créons des changements positifs qui contribuent à l'essor de nos collectivités. Au cours du trimestre considéré :

la 34 e édition annuelle de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer a eu lieu, réunissant 60 000 participants et bénévoles, dont plus de 14 000 membres d'Équipe CIBC, dans plus de 50 sites au Canada. Cette année, un montant de plus de 18 M$ a été recueilli, grâce en partie à la contribution de 3,1 M$ d'Équipe CIBC;

édition annuelle de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer a eu lieu, réunissant 60 000 participants et bénévoles, dont plus de 14 000 membres d'Équipe CIBC, dans plus de 50 sites au Canada. Cette année, un montant de plus de 18 M$ a été recueilli, grâce en partie à la contribution de 3,1 M$ d'Équipe CIBC; afin de soutenir les efforts de secours en Jamaïque et dans les autres îles des Caraïbes touchées par l'ouragan Melissa, la Banque CIBC a fait un don de 100 000 $ à la ComTrust Foundation de CIBC Caribbean et lancé un fonds de soutien pour permettre à ses employés, à ses clients et au public d'apporter leur contribution;

la Banque CIBC a fait un don de 25 000 $ US à Chicago White Sox Charities en appui aux activités organisées lors de la Journée du cancer de l'enfant, une présentation de la Banque CIBC. En collaboration avec des organismes à but non lucratif partenaires, les White Sox ont convié les familles locales touchées par le cancer pédiatrique à des activités spéciales avant et après le match joué ce jour-là.

Points saillants financiers du quatrième trimestre



Aux dates indiquées ou pour les

trois mois clos les







Aux dates indiquées ou pour les

douze mois clos les

























31 oct.

2025 31 juill.

2025

31 oct.

2024





31 oct.

2025 31 oct.

2024



Non audité











Résultats financiers (en millions de dollars)



Produits nets d'intérêts

4 132 $

4 048 $

3 633 $





15 769 $

13 695 $

Produits autres que d'intérêts

3 444



3 206



2 984







13 364



11 911



Total des produits

7 576



7 254



6 617







29 133



25 606



Dotation à la provision pour pertes sur créances

605



559



419







2 342



2 001



Charges autres que d'intérêts

4 179



3 976



3 791







15 852



14 439



Résultat avant impôt sur le résultat

2 792



2 719



2 407







10 939



9 166



Impôt sur le résultat

612



623



525







2 485



2 012



Résultat net

2 180 $

2 096 $

1 882 $





8 454 $

7 154 $

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle 6



2



8







25



39



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres 116



82



72







364



263



Porteurs d'actions ordinaires

2 058



2 012



1 802







8 065



6 852



Résultat net applicable aux actionnaires

2 174 $

2 094 $

1 874 $





8 429 $

7 115 $

Mesures financières



































Coefficient d'efficacité comme présenté1

55,2 %

54,8 %

57,3 %





54,4 %

56,4 %

Levier d'exploitation comme présenté1

4,2 %

1,9 %

3,0 %





4,0 %

9,1 %

Coefficient de pertes sur créances1

0,34 %

0,33 %

0,30 %





0,33 %

0,32 %

Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires

comme présenté1, 2

14,1 %

14,2 %

13,3 %





14,3 %

13,4 %

Marge d'intérêts nette1

1,47 %

1,46 %

1,40 %





1,43 %

1,36 %

Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen1, 3

1,59 %

1,58 %

1,50 %





1,55 %

1,47 %

Rendement de l'actif moyen1, 3

0,77 %

0,75 %

0,72 %





0,77 %

0,71 %

Rendement de l'actif productif d'intérêts moyen1, 3

0,84 %

0,82 %

0,78 %





0,83 %

0,77 %

Taux d'impôt effectif comme présenté

21,9 %

22,9 %

21,8 %





22,7 %

21,9 %

Renseignements sur les actions ordinaires



































Par action ($) - résultat de base

2,21 $

2,16 $

1,91 $





8,62 $

7,29 $





- résultat dilué comme présenté

2,20



2,15



1,90







8,57



7,28







- dividendes

0,97



0,97



0,90







3,88



3,60







- valeur comptable1

62,33



60,18



57,08







62,33



57,08



Cours de clôture de l'action ($)

116,21



99,03



87,11







116,21



87,11



Nombre d'actions en circulation (en milliers) - moyen pondéré de base

928 805



932 258



944 283







935 374



939 352







- moyen pondéré dilué

935 115



937 518



948 609







940 675



941 712







- à la fin de la période

926 614



929 451



942 295







926 614



942 295



Capitalisation boursière (en millions de dollars)

107 682 $

92 044 $

82 083 $





107 682 $

82 083 $

Mesures de valeur



































Rendement total pour les actionnaires

18,38 %

15,05 %

23,33 %





39,05 %

87,56 %

Rendement des actions (selon le cours de clôture de l'action)

3,3 %

3,9 %

4,1 %





3,3 %

4,1 %

Ratio de versement de dividendes comme présenté1

43,8 %

44,9 %

47,2 %





45,0 %

49,4 %

Ratio cours/valeur comptable

1,86



1,65



1,53







1,86



1,53



Principales mesures financières - ajustées4



































Coefficient d'efficacité ajusté

55,0 %

54,7 %

57,2 %





54,3 %

55,8 %

Levier d'exploitation ajusté

4,3 %

1,7 %

1,8 %





3,1 %

1,2 %

Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions

ordinaires ajusté2

14,1 %

14,2 %

13,4 %





14,4 %

13,7 %

Taux d'impôt effectif ajusté

22,0 %

22,9 %

21,8 %





22,7 %

22,0 %

Résultat dilué par action ajusté ($)

2,21 $

2,16 $

1,91 $





8,61 $

7,40 $

Ratio de versement de dividendes ajusté

43,6 %

44,7 %

47,0 %





44,8 %

48,5 %

Données du bilan et hors bilan (en millions de dollars)



































Trésorerie, dépôts auprès d'autres banques et valeurs mobilières

327 238 $

330 184 $

302 409 $





327 238 $

302 409 $

Prêts et acceptations, nets de la provision pour pertes sur créances

589 504



581 644



558 292







589 504



558 292



Total de l'actif

1 116 938



1 102 255



1 041 985







1 116 938



1 041 985



Dépôts

808 124



792 672



764 857







808 124



764 857



Capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires1

57 760



55 930



53 789







57 760



53 789



Actif moyen3

1 118 611



1 103 447



1 035 847







1 104 285



1 005 133



Actif productif d'intérêts moyen1, 3

1 029 235



1 015 107



961 151







1 015 644



929 604



Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires1, 3

57 896



56 289



53 763







56 321



51 025



Biens administrés1, 5, 6 3 998 199

3 965 501

3 600 069





3 998 199

3 600 069



Biens sous gestion1, 6 430 982

402 901

383 264





430 982

383 264



Mesures de qualité du bilan et mesures en matière de liquidité7



































Actif pondéré en fonction du risque (APR) (en millions de dollars)

357 803 $

347 712 $

333 502 $





357 803 $

333 502 $

Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires 13,3 %

13,4 %

13,3 %





13,3 %

13,3 %

Ratio des fonds propres de première catégorie

15,1 %

15,3 %

14,8 %





15,1 %

14,8 %

Ratio du total des fonds propres

17,4 %

17,6 %

17,0 %





17,4 %

17,0 %

Ratio de levier

4,3 %

4,3 %

4,3 %





4,3 %

4,3 %

Ratio de la capacité totale d'absorption des pertes (CTAP)

31,9 %

32,9 %

30,3 %





31,9 %

30,3 %

Ratio de levier CTAP

9,0 %

9,2 %

8,7 %





9,0 %

8,7 %

LCR8

132 %

127 %

129 %





s. o.



s. o.



Ratio de liquidité à long terme (NSFR)

116 %

115 %

115 %





116 %

115 %

Autres renseignements





































Équivalents temps plein

49 824



49 761



48 525







49 824



48 525





1) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com. 2) Annualisé. 3) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 4) Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Les mesures ajustées sont calculées de la même façon que les mesures comme présentées, mis à part le fait que l'information financière utilisée dans le calcul des mesures ajustées a été ajustée pour éliminer l'incidence des éléments d'importance. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions et un rapprochement des résultats comme présentés et des résultats ajustés, le cas échéant. 5) Comprennent le plein montant contractuel des biens administrés ou gardés par une coentreprise à parts égales entre la Banque CIBC et The Bank of New York Mellon de 3 117,4 G$ (3 130,1 G$ au 31 juillet 2025 et 2 814,6 G$ au 31 octobre 2024). 6) Les biens sous gestion sont compris dans les montants présentés au titre des biens administrés. 7) L'APR et les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice NFP du BSIF; le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF; et le LCR et le NSFR, conformément à la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF, toutes fondées sur le cadre normatif du CBCB. Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 8) Moyenne pour les trimestres clos de chaque exercice indiqué. s. o. Sans objet.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Services bancaires personnels et PME, région du Canada







31 oct.

2025



31 juill.

2025



31 oct.

20241

En millions de dollars, pour les trois mois clos les











Produits

3 188 $

3 061 $

2 842 $ Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

340



361



292



Prêts productifs

163



83



(12)

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances

503



444



280

Charges autres que d'intérêts

1 612



1 517



1 463

Résultat avant impôt sur le résultat

1 073



1 100



1 099

Impôt sur le résultat

277



288



307

Résultat net

796 $

812 $

792 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

796 $

812 $

792 $ Total des produits



















Produits nets d'intérêts

2 572 $

2 459 $

2 239 $

Produits autres que d'intérêts2

616



602



603





3 188 $

3 061 $

2 842 $ Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen3

3,02 %

2,91 %

2,69 % Coefficient d'efficacité

50,6 %

49,6 %

51,5 % Levier d'exploitation

2,0 %

7,3 %

3,0 % Rendement des capitaux propres4

25,3 %

25,9 %

26,0 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis4

12 473 $

12 458 $

12 142 $ Équivalents temps plein

13 827



13 800



13 757



Le résultat net pour le trimestre s'est établi à 796 M$, en hausse de 4 M$ comparativement à celui du quatrième trimestre de 2024, en raison de la hausse des produits, contrebalancée en partie par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances et l'accroissement des charges. Le résultat avant impôt et provisions ajusté4 a été de 1 583 M$, en hausse de 198 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024.

Les produits ont atteint 3 188 M$, en hausse de 346 M$ comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2024, ce qui s'explique essentiellement par la hausse des produits nets d'intérêts, laquelle est surtout attribuable à la progression des marges et à la croissance des volumes.

La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a progressé de 33 points de base, ce qui est essentiellement attribuable à la progression des marges sur les dépôts et sur les prêts, et à la composition des activités avantageuse.

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 503 M$, en hausse de 223 M$ comparativement à celle du quatrième trimestre de 2024, en raison d'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs et sur prêts douteux.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 612 M$, en hausse de 149 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2024, en raison surtout de l'augmentation des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques, et de la progression de la rémunération des employés.

1) Certaines informations de l'exercice précédent ont été retraitées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 2) Incluent les produits intersectoriels, qui représentent les commissions de vente internes et la répartition des produits selon le modèle de gestion de la répartition selon le responsable du produit segment de clientèle‑canal de distribution. 3) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com. 4) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada







31 oct.

2025



31 juill.

2025



31 oct.

20241

En millions de dollars, pour les trois mois clos les











Produits



















Groupe Entreprises

694 $

679 $

637 $

Gestion des avoirs

1 142



1 044



965

Total des produits

1 836



1 723



1 602

Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

40



25



19



Prêts productifs

12



(4)



5

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances

52



21



24

Charges autres que d'intérêts

957



879



823

Résultat avant impôt sur le résultat

827



823



755

Impôt sur le résultat

224



225



204

Résultat net

603 $

598 $

551 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

603 $

598 $

551 $ Total des produits



















Produits nets d'intérêts

784 $

751 $

676 $

Produits autres que d'intérêts2

1 052



972



926







1 836 $

1 723 $

1 602 $ Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen3

2,96 %

2,89 %

2,80 % Coefficient d'efficacité

52,2 %

51,0 %

51,4 % Levier d'exploitation

(1,8) %

2,2 %

(3,9) % Rendement des capitaux propres4

23,6 %

23,8 %

22,7 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis4

10 116 $

9 977 $

9 632 $ Équivalents temps plein

6 190



6 155



5 879



Le résultat net pour le trimestre s'est établi à 603 M$, en hausse de 52 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024, en raison de l'accroissement des produits, contrebalancé en partie par la hausse des charges et l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Le résultat avant impôt et provisions ajusté4 a été de 879 M$, en hausse de 100 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024.

Les produits ont atteint 1 836 M$, en hausse de 234 M$ comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2024, en lien principalement avec la hausse des produits tirés des honoraires attribuable aux soldes plus élevés des biens sous gestion et des biens administrés sous l'effet de l'appréciation des marchés, l'augmentation des produits tirés des commissions liée à l'intensification des activités des clients et la progression des produits nets d'intérêts de Gestion des avoirs. Les produits de Groupe Entreprises ont augmenté par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent en lien principalement avec la croissance des volumes et les marges positives.

La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a augmenté de 16 points de base, fait essentiellement attribuable aux taux favorables et à l'accroissement des volumes de dépôts.

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est établie à 52 M$, en hausse de 28 M$ comparativement à celle du quatrième trimestre de 2024, en raison d'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs et sur prêts douteux.

Les charges autres que d'intérêts ont été de 957 M$, en hausse de 134 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2024, en raison essentiellement de la hausse de la rémunération liée au rendement et des autres formes de rémunération des employés, ainsi que de l'augmentation des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques.

1) Certaines informations de l'exercice précédent ont été retraitées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 2) Incluent les produits intersectoriels, qui représentent les commissions de vente internes et la répartition des produits selon le modèle de gestion de la répartition selon le responsable du produit segment de clientèle‑canal de distribution. 3) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com. 4) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis, en dollars canadiens







31 oct.

2025



31 juill.

2025



31 oct.

20241

En millions de dollars, pour les trois mois clos les











Produits



















Groupe Entreprises

564 $

554 $

513 $

Gestion des avoirs

246



236



220

Total des produits

810



790



733

Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

40



57



84



Prêts productifs

(73)



(40)



(1)

Total de la dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

(33)



17



83

Charges autres que d'intérêts

500



450



415

Résultat avant impôt sur le résultat

343



323



235

Impôt sur le résultat

68



69



35

Résultat net

275 $

254 $

200 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

275 $

254 $

200 $ Total des produits



















Produits nets d'intérêts

559 $

548 $

506 $

Produits autres que d'intérêts

251



242



227







810 $

790 $

733 $ Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2

3,84 %

3,78 %

3,63 % Coefficient d'efficacité

61,8 %

57,0 %

56,7 % Rendement des capitaux propres3

9,7 %

9,0 %

7,3 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis3

11 200 $

11 200 $

10 896 $ Équivalents temps plein

3 189



3 196



3 005



Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis, en dollars américain







31 oct.

2025



31 juill.

2025



31 oct.

20241

En millions de dollars, pour les trois mois clos les











Produits



















Groupe Entreprises

406 $

404 $

377 $

Gestion des avoirs

178



172



161

Total des produits

584



576



538

Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

29



42



61



Prêts productifs

(53)



(28)



-

Total de la dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

(24)



14



61

Charges autres que d'intérêts

360



327



304

Résultat avant impôt sur le résultat

248



235



173

Impôt sur le résultat

49



49



26

Résultat net

199 $

186 $

147 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

199 $

186 $

147 $ Total des produits



















Produits nets d'intérêts

403 $

399 $

371 $

Produits autres que d'intérêts

181



177



167





584 $

576 $

538 $ Levier d'exploitation

(9,8) %

0,9 %

1,6 %

Le résultat net pour le trimestre a été de 275 M$ (199 M$ US), en hausse de 75 M$ (hausse de 52 M$ US) comparativement à celui du quatrième trimestre de 2024, en raison de l'accroissement des produits et d'une reprise de provision pour pertes sur créances, neutralisés en partie par l'augmentation des charges. Le résultat avant impôt et provisions ajusté3 a été de 314 M$ (227 M$ US), en baisse de 7 M$ (baisse de 9 M$ US) par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024.

Les produits ont été de 584 M$ US, en hausse de 46 M$ US par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2024, en lien principalement avec l'augmentation des volumes de dépôts et de prêts, la progression des marges sur les dépôts et l'accroissement des frais de gestion d'actifs attribuable aux soldes moyens plus élevés des biens sous gestion, le tout en partie contrebalancé par la diminution des marges sur les prêts.

La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a augmenté de 21 points de base, en lien essentiellement avec la composition des activités avantageuse et la hausse des marges sur les dépôts, partiellement contrebalancées par la diminution des marges sur les prêts.

Une reprise de provision pour pertes sur créances de 24 M$ US a été comptabilisée au cours du trimestre considéré, comparativement à une dotation à la provision pour pertes sur créances de 61 M$ US au trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison de l'élimination d'une provision pour pertes sur prêts productifs au trimestre considéré et de la diminution de la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 360 M$ US, en hausse de 56 M$ US par rapport à celles du quatrième trimestre de 2024, en raison essentiellement d'une augmentation de la rémunération des employés, des charges liées à la fermeture de centres bancaires et de la hausse des dépenses liées aux initiatives stratégiques.

1) Certaines informations de l'exercice précédent ont été retraitées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 2) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com. 3) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Marchés des capitaux







31 oct.

2025



31 juill.

2025



31 oct.

20241

En millions de dollars, pour les trois mois clos les











Produits



















Marchés CIBC, réseau mondial

911 $

930 $

717 $

Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement

612



576



438

Total des produits

1 523



1 506



1 155

Dotation à la provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

71



37



21



Prêts productifs

6



39



10

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances

77



76



31

Charges autres que d'intérêts

710



721



652

Résultat avant impôt sur le résultat

736



709



472

Impôt sur le résultat

188



169



126

Résultat net

548 $

540 $

346 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

548 $

540 $

346 $ Coefficient d'efficacité

46,6 %

47,9 %

56,5 % Levier d'exploitation

23,0 %

27,3 %

3,9 % Rendement des capitaux propres2

20,1 %

20,7 %

14,9 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis2

10 828 $

10 349 $

9 281 $ Équivalents temps plein

2 011



2 034



1 858



Le résultat net pour le trimestre s'est établi à 548 M$, en hausse de 202 M$ comparativement à celui du quatrième trimestre de 2024, en raison de l'accroissement des produits, contrebalancé en partie par la hausse des charges et la hausse de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Le résultat avant impôt et provisions ajusté2 a augmenté de 310 M$, ou 62 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024.

Les produits se sont élevés à 1 523 M$, en hausse de 368 M$ par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2024. Les produits de Marchés CIBC, réseau mondial ont augmenté en lien surtout avec la hausse des produits tirés des activités de financement, ainsi que des produits tirés des opérations sur titres, sur titres à revenu fixe et sur marchandises. Pour ce qui a trait aux produits de Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement, l'augmentation des produits tirés des services financiers aux entreprises et l'intensification des activités de prise ferme de titres de créance et des activités de services consultatifs ont été neutralisées en partie par le ralentissement des activités de prise ferme de titres de participation.

La dotation à la provision pour pertes sur créances a été de 77 M$, en hausse de 46 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2024, en raison d'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux.

Les charges autres que d'intérêts se sont chiffrées à 710 M$, en hausse de 58 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2024, en raison essentiellement de l'augmentation des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques ainsi que de la progression de la rémunération des employés, le tout en partie neutralisé par une baisse de la rémunération liée au rendement.

Revue des résultats du quatrième trimestre du groupe Siège social et autres



31 oct.

2025 31 juill.

2025

31 oct.

2024

En millions de dollars, pour les trois mois clos les



Produits

















Services bancaires internationaux

242 $ 163 $

239 $

Divers

(23)

11



46

Total des produits

219

174



285

Dotation à la provision pour pertes sur créances

















Prêts douteux

6

1



1



Prêts productifs

-

-



-

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances

6

1



1

Charges autres que d'intérêts

400

409



438

Perte avant impôt sur le résultat

(187)

(236)



(154)

Impôt sur le résultat

(145)

(128)



(147)

Perte nette

(42) $ (108) $

(7) $ Résultat net (perte nette) applicable aux :

















Participations ne donnant pas le contrôle

6 $ 2 $

8 $

Actionnaires

(48)

(110)



(15)

Équivalents temps plein3

24 607

24 576



24 026



La perte nette pour le trimestre a été de 42 M$, comparativement à une perte nette de 7 M$ au quatrième trimestre de 2024, en raison de la baisse des produits, contrebalancée en partie par la diminution des charges. Le résultat avant impôt et provisions ajusté2 a augmenté de 28 M$, ou 18 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024.

Les produits ont reculé de 66 M$ comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2024, ce qui s'explique par une baisse des produits de trésorerie, en partie neutralisée par la hausse des produits tirés des investissements stratégiques.

Pour le trimestre considéré, la dotation à la provision pour pertes sur créances s'est établie à 6 M$, alors qu'une dotation à la provision pour pertes sur créances de 1 M$ avait été comptabilisée au quatrième trimestre de 2024.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 400 M$, en baisse de 38 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2024, ce qui reflète surtout une diminution des coûts imputables au siège social.

L'économie d'impôt sur le résultat a reculé de 2 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2024.

1) Certaines informations de l'exercice précédent ont été retraitées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 2) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions. 3) Comprennent les équivalents temps plein pour lesquels les charges sont réparties entre les secteurs d'activité au sein des unités d'exploitation stratégiques. La majorité des équivalents temps plein en ce qui a trait aux coûts fonctionnels et de soutien de CIBC Bank USA sont pris en compte dans l'unité d'exploitation stratégique Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis.

Bilan consolidé

En millions de dollars, aux 31 octobre

2025



2024

ACTIF











Trésorerie et dépôts non productifs d'intérêts auprès d'autres banques

12 379 $

8 565 $ Dépôts productifs d'intérêts auprès d'autres banques

31 624



39 499

Valeurs mobilières



283 235



254 345

Garanties au comptant au titre de valeurs empruntées

21 697



17 028

Valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres

86 695



83 721

Prêts











Prêts hypothécaires à l'habitation

287 033



280 672

Prêts personnels

47 866



46 681

Cartes de crédit

21 581



20 551

Prêts aux entreprises et aux gouvernements1

237 416



214 305

Provision pour pertes sur créances

(4 392)



(3 917)









589 504



558 292

Divers











Dérivés

38 352



36 435

Immobilisations corporelles

3 443



3 359

Goodwill

5 475



5 443

Logiciels et autres immobilisations incorporelles

2 894



2 830

Placements dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

808



785

Actif d'impôt différé

1 027



821

Autres actifs

39 805



30 862









91 804



80 535

Total de l'actif



1 116 938 $

1 041 985 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES











Dépôts











Particuliers

258 139 $

252 894 $ Entreprises et gouvernements

457 284



435 499

Banques

26 723



20 009

Emprunts garantis

65 978



56 455









808 124



764 857

Engagements liés à des valeurs vendues à découvert

24 244



21 642

Garanties au comptant au titre de valeurs prêtées

6 031



7 997

Engagements liés à des valeurs vendues en vertu de mises en pension de titres

130 042



110 153

Divers











Dérivés

41 411



40 654

Passif d'impôt différé

47



49

Autres passifs1

34 807



30 161









76 265



70 864

Titres secondaires

7 819



7 465

Total du passif

1 052 525



982 978

Capitaux propres











Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres

6 369



4 946

Actions ordinaires

16 845



17 011

Surplus d'apport

226



159

Résultats non distribués

36 471



33 471

Cumul des autres éléments du résultat global

4 218



3 148

Total des capitaux propres applicables aux actionnaires

64 129



58 735

Participations ne donnant pas le contrôle

284



272

Total des capitaux propres

64 413



59 007

Total du passif et des capitaux propres



1 116 938 $

1 041 985 $

1) Comprennent les engagements de clients en vertu d'acceptations de 10 M$ (6 M$ en 2024) dans les Prêts aux entreprises et aux gouvernements et de 10 M$ (6 M$ en 2024) dans les Autres passifs. Les montants des périodes précédentes ont été retraités afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée au premier trimestre de 2025.

Compte de résultat consolidé



Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois

clos les











31 oct.

2025

31 juill.

2025

31 oct.

2024





31 oct.

2025

31 oct.

2024



En millions de dollars, sauf indication contraire















Produits d'intérêts1



































Prêts

8 117 $

7 976 $

8 668 $





32 074 $ 33 925 $

Valeurs mobilières

2 215



2 260



2 393







9 045



9 560



Valeurs empruntées ou acquises en vertu de prises en pension de titres

1 222



1 307



1 441







5 260



5 811



Dépôts auprès d'autres banques et autres dépôts

540



546



729







2 382



2 889







12 094



12 089



13 231







48 761

52 185



Charges d'intérêts



































Dépôts

6 004



6 090



7 476







25 110

30 476



Valeurs vendues à découvert

141



135



163







565



625



Valeurs prêtées ou vendues en vertu de mises en pension de titres

1 624



1 619



1 719







6 521



6 334



Titres secondaires

93



106



120







407



510



Divers

100



91



120







389



545







7 962



8 041



9 598







32 992

38 490



Produits nets d'intérêts

4 132



4 048



3 633







15 769

13 695



Produits autres que d'intérêts



































Rémunération de prise ferme et honoraires de consultation

245



291



182







915



707



Frais sur les dépôts et les paiements

252



257



250







996



958



Commissions sur crédit

269



253



217







1 015



1 218



Honoraires d'administration de cartes

95



105



105







402



414



Honoraires de gestion de placements et de garde

595



555



526







2 241



1 980



Produits tirés des fonds communs de placement

520



493



465







2 019



1 796



Produits des activités d'assurance, montant net

81



71



85







317



356



Commissions liées aux transactions sur valeurs mobilières

160



132



129







554



431



Profits (pertes) sur les instruments financiers évalués/désignés à la

juste valeur par le biais du résultat net (JVRN), montant net





































1 005



859



827







4 022



3 226



Profits (pertes) sur les titres de créance évalués à la juste valeur par le

biais des autres éléments du résultat global (JVAERG) et au coût

amorti, montant net





































(11)



(25)



(6)







(14)



43



Produits tirés des opérations de change autres que de négociation

86



99



93







369



386



Produits tirés des entreprises associées et des coentreprises

comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

26



29



18







117



79



Divers

121



87



93







411



317







3 444



3 206



2 984







13 364

11 911



Total des produits

7 576



7 254



6 617







29 133

25 606



Dotation à la provision pour pertes sur créances

605



559



419







2 342



2 001



Charges autres que d'intérêts



































Rémunération et avantages sociaux des employés

2 357



2 377



2 207







9 266



8 261



Frais d'occupation

240



204



208







847



830



Matériel informatique, logiciels et matériel de bureau

827



732



723







2 946



2 719



Communications

96



99



89







395



362



Publicité et expansion des affaires

121



97



103







398



344



Honoraires professionnels

88



68



74







284



257



Taxes d'affaires et taxes sur le capital

31



30



34







124



128



Divers

419



369



353







1 592



1 538







4 179



3 976



3 791







15 852

14 439



Résultat avant impôt sur le résultat

2 792



2 719



2 407







10 939



9 166



Impôt sur le résultat

612



623



525







2 485



2 012



Résultat net

2 180 $

2 096 $

1 882 $





8 454 $

7 154 $

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

6 $

2 $

8 $





25 $

39 $



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

116 $

82 $

72 $





364 $

263 $



Porteurs d'actions ordinaires

2 058



2 012



1 802







8 065



6 852



Résultat net applicable aux actionnaires

2 174 $

2 094 $

1 874 $





8 429 $

7 115 $

Résultat par action (en dollars)





































De base

2,21 $

2,16 $

1,91 $





8,62 $

7,29 $



Dilué

2,20



2,15



1,90







8,57



7,28



Dividendes par action ordinaire (en dollars)

0,97



0,97



0,90







3,88



3,60





1) Comprennent des produits d'intérêts, calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif, de 11,1 G$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 (11,0 G$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2025 et 12,2 G$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2024).

État du résultat global consolidé







Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois

clos les



















31 oct.

2025 31 juill.

2025 31 oct.

2024



31 oct.

2025 31 oct.

2024

En millions de dollars





Résultat net

2 180 $ 2 096 $ 1 882 $



8 454 $ 7 154 $ Autres éléments du résultat global, nets de l'impôt sur le résultat, qui pourraient faire l'objet

d'un reclassement subséquent en résultat net





















































Écart de change, montant net



























Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l'étranger

713

295

479





400

281



Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture d'investissements dans des

établissements à l'étranger

(476)

(215)

(339)





(365)

(267)









237

80

140





35

14



Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG



























Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG

116

159

(56)





368

127



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

5

(4)

5





(14)

(27)









121

155

(51)





354

100



Variation nette des couvertures de flux de trésorerie



























Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

964

(343)

581





1 419

2 348



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

(497)

(202)

(331)





(928)

(813)





467

(545)

250





491

1 535

Autres éléments du résultat global, nets de l'impôt sur le résultat, qui ne pourraient

pas faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net



























Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à

prestations définies

183

53

143





208

250



Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs

désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit





























(22)

(167)

(19)





(34)

(216)



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

(1)

4

(1)





18

(13)









160

(110)

123





192

21

































Total des autres éléments du résultat global1

985

(420)

462





1 072

1 670

Résultat global

3 165 $ 1 676 $ 2 344 $



9 526 $ 8 824 $ Résultat global applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

6 $ 2 $ 8 $



25 $ 39 $

Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

116 $ 82 $ 72 $



364 $ 263 $

Porteurs d'actions ordinaires

3 043

1 592

2 264





9 137

8 522

Résultat global applicable aux actionnaires

3 159 $ 1 674 $ 2 336 $



9 501 $ 8 785 $

1) Comprend des profits de 16 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 (profits de 10 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2025 et profits de 45 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2024) ayant

trait à nos placements dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.







Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois

clos les



















31 oct.

2025 31 juill.

2025 31 oct.

2024



31 oct.

2025 31 oct.

2024

En millions de dollars





(Charge) économie d'impôt sur le résultat attribuée à chacune des composantes des

autres éléments du résultat global

























Éléments qui pourraient faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net



























Écart de change, montant net



























Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l'étranger

(23) $ (5) $ (12) $



(12) $ (5) $

Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture d'investissements dans des

établissements à l'étranger

9

(13)

13





(68)

-









(14)

(18)

1





(80)

(5)



Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG



























Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG

(29)

(51)

13





(74)

(12)



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

(1)

1

(2)





5

10









(30)

(50)

11





(69)

(2)



Variation nette des couvertures de flux de trésorerie



























Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

(371)

132

(223)





(546)

(903)



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

191

78

127





357

313







(180)

210

(96)





(189)

(590)

Éléments qui ne peuvent faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net



























Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à

prestations définies

(55)

(22)

(28)





(66)

(68)



Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs

désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit





























9

64

8





13

83



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

1

(1)

-





(6)

4









(45)

41

(20)





(59)

19

































Total de (la charge) l'économie d'impôt sur le résultat attribuée à chacune des

composantes des autres éléments du résultat global

(269) $ 183 $ (104) $



(397) $ (578) $

État des variations des capitaux propres consolidé



Pour les trois mois

clos les





Pour les douze mois

clos les























31 oct.

2025

31 juill.

2025

31 oct.

2024







31 oct.

2025

31 oct.

2024



En millions de dollars



















Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres





























Solde au début de la période

6 669 $ 5 942 $ 4 949 $





4 946 $ 4 925 $

Émission d'actions privilégiées et de billets avec remboursement de capital à recours limité (BRCRL)

450

1 027

-







2 770

1 000



Rachat d'actions privilégiées et de BRCRL

(750)

(300)

-







(1 350)

(975)



Actions autodétenues

-

-

(3)







3

(4)



Solde à la fin de la période

6 369 $ 6 669 $ 4 946 $





6 369 $ 4 946 $

Actions ordinaires





























Solde au début de la période

16 867 $ 16 929 $ 16 919 $





17 011 $ 16 082 $

Émission d'actions ordinaires

36

46

182







168

1 019



Achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation

(63)

(100)

(90)







(335)

(90)



Actions autodétenues

5

(8)

-







1

-



Solde à la fin de la période

16 845 $ 16 867 $ 17 011 $





16 845 $ 17 011 $

Surplus d'apport





























Solde au début de la période

175 $ 156 $ 128 $





159 $ 109 $

Charge de rémunération découlant des attributions fondées sur des actions réglées en instruments de

capitaux propres

9

3

7







20

16



Exercice d'options sur actions et règlement d'autres attributions fondées sur des actions réglées en

instruments de capitaux propres

(1)

(3)

(5)







(10)

(9)



Divers1

43

19

29







57

43



Solde à la fin de la période

226 $ 175 $ 159 $





226 $ 159 $

Résultats non distribués





























Solde au début de la période

35 655 $ 34 984 $ 32 844 $





33 471 $ 30 352 $

Résultat net applicable aux actionnaires

2 174

2 094

1 874







8 429

7 115



Dividendes et distributions































Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres

(116)

(82)

(72)







(364)

(263)





Actions ordinaires

(901)

(904)

(850)







(3 629)

(3 382)



Prime à l'achat d'actions ordinaires aux fins d'annulations

(330)

(428)

(329)







(1 396)

(329)



Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de participation désignés à la JVAERG reclassés du cumul des

autres éléments du résultat global

-

2

3







2

(15)



Divers

(11)

(11)

1







(42)

(7)



Solde à la fin de la période

36 471 $ 35 655 $ 33 471 $





36 471 $ 33 471 $

Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat





























Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat, qui pourraient faire l'objet d'un

reclassement subséquent en résultat net































Écart de change, montant net































Solde au début de la période

1 974 $ 1 894 $ 2 036 $





2 176 $ 2 162 $



Variation nette de l'écart de change

237

80

140







35

14





Solde à la fin de la période

2 211 $ 1 974 $ 2 176 $





2 211 $ 2 176 $



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG































Solde au début de la période

(74) $ (229) $ (256) $





(307) $ (407) $



Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG

121

155

(51)







354

100





Solde à la fin de la période

47 $ (74) $ (307) $





47 $ (307) $



Profits nets (pertes nettes) sur couvertures de flux de trésorerie































Solde au début de la période

533 $ 1 078 $ 259 $





509 $ (1 026) $



Variation nette des couvertures de flux de trésorerie

467

(545)

250







491

1 535





Solde à la fin de la période

1 000 $ 533 $ 509 $





1 000 $ 509 $

Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat, qui ne pourraient pas faire l'objet d'un

reclassement subséquent en résultat net





























Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à

prestations définies





























Solde au début de la période

867 $ 814 $ 699 $





842 $ 592 $



Variation nette des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies

183

53

143







208

250





Solde à la fin de la période

1 050 $ 867 $ 842 $





1 050 $ 842 $



Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs

désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit



























Solde au début de la période

(100) $ 67 $ (69) $





(88) $ 128 $



Variation nette attribuable aux variations du risque de crédit

(22)

(167)

(19)







(34)

(216)





Solde à la fin de la période

(122) $ (100) $ (88) $





(122) $ (88) $



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG































Solde au début de la période

33 $ 31 $ 20 $





16 $ 14 $



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

(1)

4

(1)







18

(13)





Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de participation désignés à la JVAERG reclassés en

résultats non distribués

-

(2)

(3)







(2)

15





Solde à la fin de la période

32 $ 33 $ 16 $





32 $ 16 $

Total du cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat

4 218 $ 3 233 $ 3 148 $





4 218 $ 3 148 $

Participations ne donnant pas le contrôle





























Solde au début de la période

277 $ 280 $ 254 $





272 $ 232 $

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

6

2

8







25

39



Dividendes

(2)

(3)

(2)







(9)

(8)



Divers

3

(2)

12







(4)

9



Solde à la fin de la période

284 $ 277 $ 272 $





284 $ 272 $

Capitaux propres à la fin de la période

64 413 $ 62 876 $ 59 007 $





64 413 $ 59 007 $



1) Comprend la partie de l'économie d'impôt estimée liée aux options sur actions des employés qui s'ajoute au montant comptabilisé dans le compte de résultat consolidé intermédiaire.

Tableau des flux de trésorerie consolidé