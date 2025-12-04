La Banque CIBC annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2025

04 déc, 2025, 05:25 ET

Les états financiers consolidés annuels audités de 2025 de la Banque CIBC et le rapport de gestion s'y rattachant seront disponibles aujourd'hui à l'adresse www.cibc.com/francais, ainsi que le rapport d'information financière et le rapport sur les fonds propres réglementaires supplémentaires qui comprennent l'information financière du quatrième trimestre. Notre Rapport annuel 2025 se trouve sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

TORONTO, le 4 déc. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 octobre 2025.

« En 2025, nous avons dégagé des résultats financiers records en mettant en œuvre de manière systématique notre stratégie client, ce qui a favorisé une croissance de grande qualité des résultats et généré un rendement supérieur pour nos actionnaires, a déclaré Harry Culham, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Dans un environnement opérationnel dynamique, nous avons affiché une croissance robuste, tout en maintenant une qualité de crédit élevée, grâce à une gestion proactive et rigoureuse de nos activités, à la résilience de notre situation de fonds propres et aux relations solides que nous entretenons avec nos clients. »

« Grâce aux membres de l'équipe CIBC, en 2025, la croissance du nombre net de clients est demeurée robuste, nous avons amélioré nos excellents scores de l'expérience client et nous avons continué de bâtir une culture connectée à l'échelle de la banque afin de créer de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes. Au moment d'amorcer ce nouvel exercice, nous sommes guidés par la continuité de notre stratégie et l'objectif commun d'en accélérer la mise en œuvre, en nous concentrant davantage sur les clients et la connectivité, en misant sur la modernisation pour améliorer l'efficacité et en accordant encore plus d'attention au capital humain. L'équipe CIBC maintient son engagement envers notre raison d'être, soit de vous aider à faire de vos idées une réalité, en étant au service de la clientèle, en soutenant la collectivité et en renforçant l'impulsion qui a été donnée à l'échelle de la banque », a ajouté M. Culham.

Points saillants du quatrième trimestre

T4 2025

T4 2024

T3 2025

Variation
d'un
exercice à
l'autre

Variation
d'un
trimestre à
l'autre

Produits

7 576 M$

6 617 M$

7 254 M$

+14 %

+4 %

Résultat net comme présenté

2 180 M$

1 882 M$

2 096 M$

+16 %

+4 %

Résultat net ajusté1

2 188 M$

1 889 M$

2 104 M$

+16 %

+4 %

Résultat avant impôt et provisions ajusté1

3 408 M$

2 835 M$

3 289 M$

+20 %

+4 %

Résultat dilué par action comme présenté 

2,20 $

1,90 $

2,15 $

+16 %

+2 %

Résultat dilué par action ajusté1

2,21 $

1,91 $

2,16 $

+16 %

+2 %

Rendement des capitaux propres (RCP) applicables aux
   porteurs d'actions ordinaires comme présenté2

14,1 %

13,3 %

14,2 %

RCP applicables aux porteurs d'actions ordinaires ajusté1

14,1 %

13,4 %

14,2 %

Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2, 3

1,59 %

1,50 %

1,58 %

Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen
   (exclusion faite des activités de négociation)2, 3

2,00 %

1,86 %

1,94 %

Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme
   d'actions ordinaires4

13,3 %

13,3 %

13,4 %

Les résultats de la Banque CIBC pour le quatrième trimestre de 2025 ont été touchés par l'élément d'importance suivant qui a donné lieu à une incidence négative de 0,01 $ par action :

  • un montant de 11 M$ (8 M$ après impôt) au titre de l'amortissement et de la dépréciation des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions.

Pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, la Banque CIBC a présenté un résultat net de 8,5 G$ et un résultat net ajusté1 de 8,5 G$, par rapport à un résultat net comme présenté de 7,2 G$ et un résultat net ajusté1 de 7,3 G$ pour 2024, ainsi qu'un résultat avant impôt et provisions ajusté1 de 13,3 G$, comparativement à 11,3 G$ pour 2024. 

1)

Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR du rapport de gestion pour plus de précisions, y compris un rapprochement quantitatif des mesures conformes aux PCGR comme présentées et des charges autres que d'intérêts ajustées et du résultat net ajusté, aux pages 14 à 18, et du résultat avant impôt et provisions ajusté, à la page 19.

2)

Se reporter à la section Points saillants financiers du quatrième trimestre pour plus de précisions sur la composition de ces mesures financières.

3)

Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens.

4)

Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), laquelle est fondée sur le cadre normatif du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). Se reporter à la section Gestion des fonds propres de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.

Rendement de nos activités essentielles
Points saillants financiers de l'exercice 2025

(en millions de dollars canadiens)

E2025

E2024

Variation d'un
exercice à l'autre

Services bancaires personnels et PME, région du Canada1


Résultat net comme présenté

3 107 $

2 905 $

En hausse de 7 %

Résultat net ajusté2

3 127 $

2 924 $

En hausse de 7 %

Résultat avant impôt et provisions2

5 964 $

5 236 $

En hausse de 14 %

Résultat avant impôt et provisions ajusté2

5 991 $

5 262 $

En hausse de 14 %




Groupe Entreprises et Gestion des avoirs,
région du Canada1


Résultat net comme présenté

2 341 $

2 063 $

En hausse de 13 %

Résultat net ajusté2

2 341 $

2 063 $

En hausse de 13 %

Résultat avant impôt et provisions2

3 380 $

2 952 $

En hausse de 14 %

Résultat avant impôt et provisions ajusté2

3 380 $

2 952 $

En hausse de 14 %




Groupe Entreprises et Gestion des avoirs,
région des États-Unis1


Résultat net comme présenté

958 $

500 $

En hausse de 92 %

Résultat net ajusté2

971 $

599 $

En hausse de 62 %

Résultat avant impôt et provisions2

1 355 $

1 102 $

En hausse de 23 %

Résultat avant impôt et provisions ajusté2

1 373 $

1 235 $

En hausse de 11 %




Marchés des capitaux1


Résultat net comme présenté

2 273 $

1 629 $

En hausse de 40 %

Résultat net ajusté2

2 273 $

1 629 $

En hausse de 40 %

Résultat avant impôt et provisions2

3 293 $

2 321 $

En hausse de 42 %

Résultat avant impôt et provisions ajusté2

3 293 $

2 321 $

En hausse de 42 %

Données fondamentales solides

Tout en investissant dans ses activités essentielles, la Banque CIBC a continué de renforcer ses données fondamentales clés. En 2025, la Banque CIBC a maintenu la solidité de ses fonds propres et de saines pratiques de gestion du risque :

  • les ratios de fonds propres ont été excellents, le ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires3 s'établissant à 13,3 %, comme il a été mentionné auparavant, et le ratio des fonds propres de première catégorie3 et le ratio du total des fonds propres3, respectivement, à 15,1 % et 17,4 % au 31 octobre 2025;
  • le risque de marché, calculé selon la valeur à risque moyenne, a été de 11,4 M$ en 2025, comparativement à 11,0 M$ en 2024;
  • notre rendement au chapitre du crédit est demeuré solide, le coefficient de pertes sur créances4 s'établissant à 33 points de base par rapport à 32 points de base en 2024;
  • le ratio de liquidité à court terme (LCR)3 s'est établi à 132 % pour le trimestre clos le 31 octobre 2025;
  • le ratio de levier3 était de 4,3 % au 31 octobre 2025.

La Banque CIBC a annoncé une augmentation du dividende trimestriel sur les actions ordinaires, qui passera de 0,97 $ par action à 1,07 $ par action pour le trimestre qui prendra fin le 31 janvier 2026.

Qualité du crédit

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 605 M$ au quatrième trimestre, en hausse de 186 M$, ou 44 %, par rapport à celle pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs a augmenté, en raison d'une évolution défavorable de nos perspectives économiques au Canada et d'une migration du crédit désavantageuse au trimestre considéré et d'une mise à jour favorable des paramètres des modèles au trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'incidence de ces augmentations a été neutralisée par une évolution défavorable de nos perspectives économiques aux États-Unis au trimestre correspondant de l'exercice précédent par rapport à une évolution favorable de ces perspectives au trimestre considéré. La dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux s'est accrue, en lien avec une dotation à la provision plus élevée dans toutes les unités d'exploitation stratégiques, à l'exception de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États‑Unis.

1)

Certaines informations de l'exercice précédent ont été retraitées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.

2)

Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

3)

Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice NFP du BSIF; le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF; et le ratio de liquidité à court terme (LCR), conformément à la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF; toutes fondées sur le cadre normatif du CBCB. Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.

4)

Se reporter à la section Points saillants financiers du quatrième trimestre pour plus de précisions sur la composition de ces mesures financières.

Voici quelques-unes des principales réalisations de notre banque en 2025 :

  • Nous avons obtenu un score net de recommandation sans précédent au chapitre de Services bancaires personnels et de Service Impérial, et maintenu un excellent score net de recommandation pour Groupe Entreprises, Privabanque et Wood Gundy, ce qui témoigne de la crédibilité, de la fidélité et de la satisfaction qui nous permettent de nous distinguer comme le partenaire de confiance de nos clients.
  • Nous avons lancé la nouvelle carte de crédit novatrice CIBC Adapta Mastercard sans frais annuels qui s'adapte automatiquement aux habitudes de dépenses et offre des primes plus généreuses sur les achats quotidiens.
  • Nous avons lancé un nouveau Compte Intelli CIBC de services bancaires par catégories qui permet aux clients d'avoir jusqu'à trois comptes ne comportant aucune limite de transactions, de profiter d'avantages et de récompenses bonifiés et d'être automatiquement inscrits dans une catégorie supérieure lorsqu'ils approfondissent leur relation avec la CIBC.
  • Nous avons lancé l'outil CIBC Expérience client en temps réel (CIBC eXCTR), un moteur de personnalisation et de mobilisation de la clientèle alimenté par l'intelligence artificielle (IA) pour faire progresser nos capacités numériques et améliorer l'expérience client.
  • Nous avons affiché une solide croissance des prêts et des dépôts commerciaux d'un exercice à l'autre grâce à une mobilisation proactive et à des solutions sur mesure.
  • Nous avons continué d'offrir des conseils et des solutions axés sur les marchés des capitaux parmi les meilleurs du secteur en élargissant nos capacités et notre expertise, ce qui nous a permis d'accaparer une part de marché de 14,2 % auprès des clients stratégiques et cibles au Canada, tout en continuant d'afficher une croissance, une productivité, une efficience et des rendements de premier plan par rapport à nos pairs.
  • Nous sommes la première grande banque canadienne à signer le Code de conduite volontaire du gouvernement du Canada visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés.
  • Nous avons été désignés comme la meilleure banque d'investissement au Canada pour la troisième année consécutive par le magazine Global Finance, qui a également reconnu notre leadership en financement de la durabilité environnementale et sociale en nous récompensant trois fois lors de la remise de ses prix Sustainable Finance Awards, notamment à titre de meilleure banque au Canada en matière de finance durable.
  • Nous nous sommes classés au sixième rang des conseillers en placement inscrits du palmarès Top 100 RIA Firms de Barron, nous maintenant ainsi au nombre des dix meilleures sociétés pour la sixième année d'affilée.

Apporter davantage à nos collectivités

À la Banque CIBC, nous croyons que chaque idée est une possibilité. Nous investissons temps et ressources pour éliminer les obstacles à l'atteinte des objectifs et nous faisons la preuve qu'en unissant nos forces nous créons des changements positifs qui contribuent à l'essor de nos collectivités. Au cours du trimestre considéré :

  • la 34e édition annuelle de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer a eu lieu, réunissant 60 000 participants et bénévoles, dont plus de 14 000 membres d'Équipe CIBC, dans plus de 50 sites au Canada. Cette année, un montant de plus de 18 M$ a été recueilli, grâce en partie à la contribution de 3,1 M$ d'Équipe CIBC;
  • afin de soutenir les efforts de secours en Jamaïque et dans les autres îles des Caraïbes touchées par l'ouragan Melissa, la Banque CIBC a fait un don de 100 000 $ à la ComTrust Foundation de CIBC Caribbean et lancé un fonds de soutien pour permettre à ses employés, à ses clients et au public d'apporter leur contribution;
  • la Banque CIBC a fait un don de 25 000 $ US à Chicago White Sox Charities en appui aux activités organisées lors de la Journée du cancer de l'enfant, une présentation de la Banque CIBC. En collaboration avec des organismes à but non lucratif partenaires, les White Sox ont convié les familles locales touchées par le cancer pédiatrique à des activités spéciales avant et après le match joué ce jour-là.

Points saillants financiers du quatrième trimestre

Aux dates indiquées ou pour les
trois mois clos les



Aux dates indiquées ou pour les
douze mois clos les












31 oct. 
2025

31 juill.
2025

31 oct.
2024


31 oct. 
2025

31 oct.
2024

Non audité





Résultats financiers (en millions de dollars)

Produits nets d'intérêts

4 132

$

4 048

$

3 633

$


15 769

$

13 695

$

Produits autres que d'intérêts

3 444

3 206

2 984



13 364

11 911

Total des produits

7 576

7 254

6 617



29 133

25 606

Dotation à la provision pour pertes sur créances

605

559

419



2 342

2 001

Charges autres que d'intérêts

4 179

3 976

3 791



15 852

14 439

Résultat avant impôt sur le résultat

2 792

2 719

2 407



10 939

9 166

Impôt sur le résultat

612

623

525



2 485

2 012

Résultat net

2 180

$

2 096

$

1 882

$


8 454

$

7 154

$

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

6

2

8



25

39

      Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

116

82

72



364

263

       Porteurs d'actions ordinaires

2 058

2 012

1 802



8 065

6 852

Résultat net applicable aux actionnaires

2 174

$

2 094

$

1 874

$


8 429

$

7 115

$

Mesures financières

















Coefficient d'efficacité comme présenté1

55,2

%

54,8

%

57,3

%


54,4

%

56,4

%

Levier d'exploitation comme présenté1

4,2

%

1,9

%

3,0

%


4,0

%

9,1

%

Coefficient de pertes sur créances1

0,34

%

0,33

%

0,30

%


0,33

%

0,32

%

Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires
   comme présenté1, 2

14,1

%

14,2

%

13,3

%


14,3

%

13,4

%

Marge d'intérêts nette1

1,47

%

1,46

%

1,40

%


1,43

%

1,36

%

Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen1, 3

1,59

%

1,58

%

1,50

%


1,55

%

1,47

%

Rendement de l'actif moyen1, 3

0,77

%

0,75

%

0,72

%


0,77

%

0,71

%

Rendement de l'actif productif d'intérêts moyen1, 3

0,84

%

0,82

%

0,78

%


0,83

%

0,77

%

Taux d'impôt effectif comme présenté

21,9

%

22,9

%

21,8

%


22,7

%

21,9

%

Renseignements sur les actions ordinaires

















Par action ($)

- résultat de base

2,21

$

2,16

$

1,91

$


8,62

$

7,29

$


- résultat dilué comme présenté

2,20

2,15

1,90



8,57

7,28



- dividendes

0,97

0,97

0,90



3,88

3,60



- valeur comptable1

62,33

60,18

57,08



62,33

57,08

Cours de clôture de l'action ($)

116,21

99,03

87,11



116,21

87,11

Nombre d'actions en circulation (en milliers)

- moyen pondéré de base

928 805

932 258

944 283



935 374

939 352



- moyen pondéré dilué

935 115

937 518

948 609



940 675

941 712



- à la fin de la période

926 614

929 451

942 295



926 614

942 295

Capitalisation boursière (en millions de dollars)

107 682

$

92 044

$

82 083

$


107 682

$

82 083

$

Mesures de valeur

















Rendement total pour les actionnaires

18,38

%

15,05

%

23,33

%


39,05

%

87,56

%

Rendement des actions (selon le cours de clôture de l'action)

3,3

%

3,9

%

4,1

%


3,3

%

4,1

%

Ratio de versement de dividendes comme présenté1

43,8

%

44,9

%

47,2

%


45,0

%

49,4

%

Ratio cours/valeur comptable

1,86

1,65

1,53



1,86

1,53

Principales mesures financières - ajustées4

















Coefficient d'efficacité ajusté

55,0

%

54,7

%

57,2

%


54,3

%

55,8

%

Levier d'exploitation ajusté

4,3

%

1,7

%

1,8

%


3,1

%

1,2

%

Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions
    ordinaires ajusté2

14,1

%

14,2

%

13,4

%


14,4

%

13,7

%

Taux d'impôt effectif ajusté

22,0

%

22,9

%

21,8

%


22,7

%

22,0

%

Résultat dilué par action ajusté ($)

2,21

$

2,16

$

1,91

$


8,61

$

7,40

$

Ratio de versement de dividendes ajusté

43,6

%

44,7

%

47,0

%


44,8

%

48,5

%

Données du bilan et hors bilan (en millions de dollars)

















Trésorerie, dépôts auprès d'autres banques et valeurs mobilières

327 238

$

330 184

$

302 409

$


327 238

$

302 409

$

Prêts et acceptations, nets de la provision pour pertes sur créances

589 504

581 644

558 292



589 504

558 292

Total de l'actif

1 116 938

1 102 255

1 041 985



1 116 938

1 041 985

Dépôts

808 124

792 672

764 857



808 124

764 857

Capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires1

57 760

55 930

53 789



57 760

53 789

Actif moyen3

1 118 611

1 103 447

1 035 847



1 104 285

1 005 133

Actif productif d'intérêts moyen1, 3

1 029 235

1 015 107

961 151



1 015 644

929 604

Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires1, 3

57 896

56 289

53 763



56 321

51 025

Biens administrés1, 5, 6

3 998 199

3 965 501

3 600 069


3 998 199

3 600 069

Biens sous gestion1, 6

430 982

402 901

383 264


430 982

383 264

Mesures de qualité du bilan et mesures en matière de liquidité7

















Actif pondéré en fonction du risque (APR) (en millions de dollars)

357 803

$

347 712

$

333 502

$


357 803

$

333 502

$

Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires

13,3

%

13,4

%

13,3

%


13,3

%

13,3

%

Ratio des fonds propres de première catégorie

15,1

%

15,3

%

14,8

%


15,1

%

14,8

%

Ratio du total des fonds propres

17,4

%

17,6

%

17,0

%


17,4

%

17,0

%

Ratio de levier

4,3

%

4,3

%

4,3

%


4,3

%

4,3

%

Ratio de la capacité totale d'absorption des pertes (CTAP)

31,9

%

32,9

%

30,3

%


31,9

%

30,3

%

Ratio de levier CTAP

9,0

%

9,2

%

8,7

%


9,0

%

8,7

%

LCR8

132

%

127

%

129

%


s. o.

s. o.

Ratio de liquidité à long terme (NSFR)

116

%

115

%

115

%


116

%

115

%

Autres renseignements


















Équivalents temps plein


49 824

49 761

48 525



49 824

48 525

1)

Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com.

2)

Annualisé.

3)

Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens.

4)

Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Les mesures ajustées sont calculées de la même façon que les mesures comme présentées, mis à part le fait que l'information financière utilisée dans le calcul des mesures ajustées a été ajustée pour éliminer l'incidence des éléments d'importance. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions et un rapprochement des résultats comme présentés et des résultats ajustés, le cas échéant.

5)

Comprennent le plein montant contractuel des biens administrés ou gardés par une coentreprise à parts égales entre la Banque CIBC et The Bank of New York Mellon de 3 117,4 G$ (3 130,1 G$ au 31 juillet 2025 et 2 814,6 G$ au 31 octobre 2024).

6)

Les biens sous gestion sont compris dans les montants présentés au titre des biens administrés.

7)

L'APR et les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice NFP du BSIF; le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF; et le LCR et le NSFR, conformément à la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF, toutes fondées sur le cadre normatif du CBCB. Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.

8)

Moyenne pour les trimestres clos de chaque exercice indiqué.

s. o.

Sans objet.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Services bancaires personnels et PME, région du Canada

31 oct. 
2025

31 juill.
2025

31 oct.
20241

En millions de dollars, pour les trois mois clos les





Produits

3 188

$

3 061

$

2 842

$

Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances











Prêts douteux

340

361

292

Prêts productifs

163

83

(12)

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances

503

444

280

Charges autres que d'intérêts

1 612

1 517

1 463

Résultat avant impôt sur le résultat


1 073

1 100

1 099

Impôt sur le résultat

277

288

307

Résultat net

796

$

812

$

792

$

Résultat net applicable aux :









Actionnaires

796

$

812

$

792

$

Total des produits









Produits nets d'intérêts

2 572

$

2 459

$

2 239

$

Produits autres que d'intérêts2

616

602

603


3 188

$

3 061

$

2 842

$

Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen3

3,02

%

2,91

%

2,69

%

Coefficient d'efficacité

50,6

%

49,6

%

51,5

%

Levier d'exploitation

2,0

%

7,3

%

3,0

%

Rendement des capitaux propres4

25,3

%

25,9

%

26,0

%

Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis4

12 473

$

12 458

$

12 142

$

Équivalents temps plein

13 827

13 800

13 757

Le résultat net pour le trimestre s'est établi à 796 M$, en hausse de 4 M$ comparativement à celui du quatrième trimestre de 2024, en raison de la hausse des produits, contrebalancée en partie par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances et l'accroissement des charges. Le résultat avant impôt et provisions ajusté4 a été de 1 583 M$, en hausse de 198 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024.

Les produits ont atteint 3 188 M$, en hausse de 346 M$ comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2024, ce qui s'explique essentiellement par la hausse des produits nets d'intérêts, laquelle est surtout attribuable à la progression des marges et à la croissance des volumes.

La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a progressé de 33 points de base, ce qui est essentiellement attribuable à la progression des marges sur les dépôts et sur les prêts, et à la composition des activités avantageuse.

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 503 M$, en hausse de 223 M$ comparativement à celle du quatrième trimestre de 2024, en raison d'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs et sur prêts douteux.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 612 M$, en hausse de 149 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2024, en raison surtout de l'augmentation des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques, et de la progression de la rémunération des employés.

1)

Certaines informations de l'exercice précédent ont été retraitées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.

2)

Incluent les produits intersectoriels, qui représentent les commissions de vente internes et la répartition des produits selon le modèle de gestion de la répartition selon le responsable du produit segment de clientèle‑canal de distribution.

3)

Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com.

4)

Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada 

31 oct. 
2025

31 juill.
2025

31 oct.
20241

En millions de dollars, pour les trois mois clos les





Produits









Groupe Entreprises

694

$

679

$

637

$

Gestion des avoirs

1 142

1 044

965

Total des produits

1 836

1 723

1 602

Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances









Prêts douteux

40

25

19

Prêts productifs

12

(4)

5

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances

52

21

24

Charges autres que d'intérêts

957

879

823

Résultat avant impôt sur le résultat


827

823

755

Impôt sur le résultat

224

225

204

Résultat net

603

$

598

$

551

$

Résultat net applicable aux :









Actionnaires

603

$

598

$

551

$

Total des produits









Produits nets d'intérêts

784

$

751

$

676

$

Produits autres que d'intérêts2

1 052

972

926



1 836

$

1 723

$

1 602

$

Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen3

2,96

%

2,89

%

2,80

%

Coefficient d'efficacité

52,2

%

51,0

%

51,4

%

Levier d'exploitation

(1,8)

%

2,2

%

(3,9)

%

Rendement des capitaux propres4

23,6

%

23,8

%

22,7

%

Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis4

10 116

$

9 977

$

9 632

$

Équivalents temps plein

6 190

6 155

5 879

Le résultat net pour le trimestre s'est établi à 603 M$, en hausse de 52 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024, en raison de l'accroissement des produits, contrebalancé en partie par la hausse des charges et l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Le résultat avant impôt et provisions ajusté4 a été de 879 M$, en hausse de 100 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024.

Les produits ont atteint 1 836 M$, en hausse de 234 M$ comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2024, en lien principalement avec la hausse des produits tirés des honoraires attribuable aux soldes plus élevés des biens sous gestion et des biens administrés sous l'effet de l'appréciation des marchés, l'augmentation des produits tirés des commissions liée à l'intensification des activités des clients et la progression des produits nets d'intérêts de Gestion des avoirs. Les produits de Groupe Entreprises ont augmenté par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent en lien principalement avec la croissance des volumes et les marges positives.

La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a augmenté de 16 points de base, fait essentiellement attribuable aux taux favorables et à l'accroissement des volumes de dépôts.

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est établie à 52 M$, en hausse de 28 M$ comparativement à celle du quatrième trimestre de 2024, en raison d'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs et sur prêts douteux.

Les charges autres que d'intérêts ont été de 957 M$, en hausse de 134 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2024, en raison essentiellement de la hausse de la rémunération liée au rendement et des autres formes de rémunération des employés, ainsi que de l'augmentation des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques.

1)

Certaines informations de l'exercice précédent ont été retraitées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.

2)

Incluent les produits intersectoriels, qui représentent les commissions de vente internes et la répartition des produits selon le modèle de gestion de la répartition selon le responsable du produit segment de clientèle‑canal de distribution.

3)

Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com.

4)

Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis, en dollars canadiens

31 oct.
2025

31 juill.
2025

31 oct.
20241

En millions de dollars, pour les trois mois clos les





Produits









Groupe Entreprises

564

$

554

$

513

$

Gestion des avoirs

246

236

220

Total des produits

810

790

733

Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances









Prêts douteux

40

57

84

Prêts productifs

(73)

(40)

(1)

Total de la dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

(33)

17

83

Charges autres que d'intérêts

500

450

415

Résultat avant impôt sur le résultat


343

323

235

Impôt sur le résultat

68

69

35

Résultat net

275

$

254

$

200

$

Résultat net applicable aux :









Actionnaires

275

$

254

$

200

$

Total des produits









Produits nets d'intérêts

559

$

548

$

506

$

Produits autres que d'intérêts

251

242

227



810

$

790

$

733

$

Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2

3,84

%

3,78

%

3,63

%

Coefficient d'efficacité

61,8

%

57,0

%

56,7

%

Rendement des capitaux propres3

9,7

%

9,0

%

7,3

%

Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis3

11 200

$

11 200

$

10 896

$

Équivalents temps plein

3 189

3 196

3 005

Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis, en dollars américain

31 oct.
2025

31 juill.
2025

31 oct.
20241

En millions de dollars, pour les trois mois clos les





Produits









Groupe Entreprises

406

$

404

$

377

$

Gestion des avoirs

178

172

161

Total des produits

584

576

538

Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances









Prêts douteux

29

42

61

Prêts productifs

(53)

(28)

-

Total de la dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

(24)

14

61

Charges autres que d'intérêts

360

327

304

Résultat avant impôt sur le résultat


248

235

173

Impôt sur le résultat

49

49

26

Résultat net

199

$

186

$

147

$

Résultat net applicable aux :









Actionnaires

199

$

186

$

147

$

Total des produits









Produits nets d'intérêts

403

$

399

$

371

$

Produits autres que d'intérêts

181

177

167


584

$

576

$

538

$

Levier d'exploitation

(9,8)

%

0,9

%

1,6

%

Le résultat net pour le trimestre a été de 275 M$ (199 M$ US), en hausse de 75 M$ (hausse de 52 M$ US) comparativement à celui du quatrième trimestre de 2024, en raison de l'accroissement des produits et d'une reprise de provision pour pertes sur créances, neutralisés en partie par l'augmentation des charges. Le résultat avant impôt et provisions ajusté3 a été de 314 M$ (227 M$ US), en baisse de 7 M$ (baisse de 9 M$ US) par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024.

Les produits ont été de 584 M$ US, en hausse de 46 M$ US par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2024, en lien principalement avec l'augmentation des volumes de dépôts et de prêts, la progression des marges sur les dépôts et l'accroissement des frais de gestion d'actifs attribuable aux soldes moyens plus élevés des biens sous gestion, le tout en partie contrebalancé par la diminution des marges sur les prêts.

La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a augmenté de 21 points de base, en lien essentiellement avec la composition des activités avantageuse et la hausse des marges sur les dépôts, partiellement contrebalancées par la diminution des marges sur les prêts.

Une reprise de provision pour pertes sur créances de 24 M$ US a été comptabilisée au cours du trimestre considéré, comparativement à une dotation à la provision pour pertes sur créances de 61 M$ US au trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison de l'élimination d'une provision pour pertes sur prêts productifs au trimestre considéré et de la diminution de la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 360 M$ US, en hausse de 56 M$ US par rapport à celles du quatrième trimestre de 2024, en raison essentiellement d'une augmentation de la rémunération des employés, des charges liées à la fermeture de centres bancaires et de la hausse des dépenses liées aux initiatives stratégiques.

1)

Certaines informations de l'exercice précédent ont été retraitées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.

2)

Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com.

3)

Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Marchés des capitaux

31 oct. 
2025

31 juill.
2025

31 oct.
20241

En millions de dollars, pour les trois mois clos les





Produits











    Marchés CIBC, réseau mondial

911

$

930

$

717

$

    Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement

612

576

438

Total des produits

1 523

1 506

1 155

Dotation à la provision pour pertes sur créances









    Prêts douteux

71

37

21

    Prêts productifs

6

39

10

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances

77

76

31

Charges autres que d'intérêts

710

721

652

Résultat avant impôt sur le résultat

736

709

472

Impôt sur le résultat

188

169

126

Résultat net

548

$

540

$

346

$

Résultat net applicable aux :









    Actionnaires

548

$

540

$

346

$

Coefficient d'efficacité


46,6

%

47,9

%

56,5

%

Levier d'exploitation

23,0

%

27,3

%

3,9

%

Rendement des capitaux propres2

20,1

%

20,7

%

14,9

%

Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis2

10 828

$

10 349

$

9 281

$

Équivalents temps plein

2 011

2 034

1 858

Le résultat net pour le trimestre s'est établi à 548 M$, en hausse de 202 M$ comparativement à celui du quatrième trimestre de 2024, en raison de l'accroissement des produits, contrebalancé en partie par la hausse des charges et la hausse de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Le résultat avant impôt et provisions ajusté2 a augmenté de 310 M$, ou 62 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024.

Les produits se sont élevés à 1 523 M$, en hausse de 368 M$ par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2024. Les produits de Marchés CIBC, réseau mondial ont augmenté en lien surtout avec la hausse des produits tirés des activités de financement, ainsi que des produits tirés des opérations sur titres, sur titres à revenu fixe et sur marchandises. Pour ce qui a trait aux produits de Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement, l'augmentation des produits tirés des services financiers aux entreprises et l'intensification des activités de prise ferme de titres de créance et des activités de services consultatifs ont été neutralisées en partie par le ralentissement des activités de prise ferme de titres de participation.

La dotation à la provision pour pertes sur créances a été de 77 M$, en hausse de 46 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2024, en raison d'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux. 

Les charges autres que d'intérêts se sont chiffrées à 710 M$, en hausse de 58 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2024, en raison essentiellement de l'augmentation des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques ainsi que de la progression de la rémunération des employés, le tout en partie neutralisé par une baisse de la rémunération liée au rendement.

Revue des résultats du quatrième trimestre du groupe Siège social et autres

31 oct. 
2025

31 juill.
2025

31 oct.
2024

En millions de dollars, pour les trois mois clos les

Produits








 Services bancaires internationaux

242

$

163

$

239

$

 Divers

(23)

11

46

Total des produits

219

174

285

Dotation à la provision pour pertes sur créances








 Prêts douteux

6

1

1

 Prêts productifs

-

-

-

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances

6

1

1

Charges autres que d'intérêts

400

409

438

Perte avant impôt sur le résultat


(187)

(236)

(154)

Impôt sur le résultat

(145)

(128)

(147)

Perte nette

(42)

$

(108)

$

(7)

$

Résultat net (perte nette) applicable aux :








 Participations ne donnant pas le contrôle

6

$

2

$

8

$

 Actionnaires

(48)

(110)

(15)

Équivalents temps plein3

24 607

24 576

24 026

La perte nette pour le trimestre a été de 42 M$, comparativement à une perte nette de 7 M$ au quatrième trimestre de 2024, en raison de la baisse des produits, contrebalancée en partie par la diminution des charges. Le résultat avant impôt et provisions ajusté2 a augmenté de 28 M$, ou 18 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024.

Les produits ont reculé de 66 M$ comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2024, ce qui s'explique par une baisse des produits de trésorerie, en partie neutralisée par la hausse des produits tirés des investissements stratégiques.

Pour le trimestre considéré, la dotation à la provision pour pertes sur créances s'est établie à 6 M$, alors qu'une dotation à la provision pour pertes sur créances de 1 M$ avait été comptabilisée au quatrième trimestre de 2024.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 400 M$, en baisse de 38 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2024, ce qui reflète surtout une diminution des coûts imputables au siège social.

L'économie d'impôt sur le résultat a reculé de 2 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2024.

1)

Certaines informations de l'exercice précédent ont été retraitées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.

2)

Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

3)

Comprennent les équivalents temps plein pour lesquels les charges sont réparties entre les secteurs d'activité au sein des unités d'exploitation stratégiques. La majorité des équivalents temps plein en ce qui a trait aux coûts fonctionnels et de soutien de CIBC Bank USA sont pris en compte dans l'unité d'exploitation stratégique Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis.

Bilan consolidé

En millions de dollars, aux 31 octobre

2025

2024

ACTIF





Trésorerie et dépôts non productifs d'intérêts auprès d'autres banques

12 379

$

8 565

$

Dépôts productifs d'intérêts auprès d'autres banques

31 624

39 499

Valeurs mobilières

283 235

254 345

Garanties au comptant au titre de valeurs empruntées

21 697

17 028

Valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres

86 695

83 721

Prêts





Prêts hypothécaires à l'habitation

287 033

280 672

Prêts personnels

47 866

46 681

Cartes de crédit

21 581

20 551

Prêts aux entreprises et aux gouvernements1

237 416

214 305

Provision pour pertes sur créances

(4 392)

(3 917)




589 504

558 292

Divers





Dérivés

38 352

36 435

Immobilisations corporelles

3 443

3 359

Goodwill

5 475

5 443

Logiciels et autres immobilisations incorporelles

2 894

2 830

Placements dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

808

785

Actif d'impôt différé

1 027

821

Autres actifs

39 805

30 862




91 804

80 535

Total de l'actif

1 116 938

$

1 041 985

$

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES





Dépôts





Particuliers

258 139

$

252 894

$

Entreprises et gouvernements


457 284

435 499

Banques

26 723

20 009

Emprunts garantis

65 978

56 455




808 124

764 857

Engagements liés à des valeurs vendues à découvert 

24 244

21 642

Garanties au comptant au titre de valeurs prêtées

6 031

7 997

Engagements liés à des valeurs vendues en vertu de mises en pension de titres

130 042

110 153

Divers





Dérivés

41 411

40 654

Passif d'impôt différé

47

49

Autres passifs1

34 807

30 161




76 265

70 864

Titres secondaires

7 819

7 465

Total du passif

1 052 525

982 978

Capitaux propres





Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres

6 369

4 946

Actions ordinaires

16 845

17 011

Surplus d'apport


226

159

Résultats non distribués

36 471

33 471

Cumul des autres éléments du résultat global


4 218

3 148

Total des capitaux propres applicables aux actionnaires

64 129

58 735

Participations ne donnant pas le contrôle

284

272

Total des capitaux propres

64 413

59 007

Total du passif et des capitaux propres

1 116 938

$

1 041 985

$

1)

Comprennent les engagements de clients en vertu d'acceptations de 10 M$ (6 M$ en 2024) dans les Prêts aux entreprises et aux gouvernements et de 10 M$ (6 M$ en 2024) dans les Autres passifs. Les montants des périodes précédentes ont été retraités afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée au premier trimestre de 2025.

Compte de résultat consolidé

Pour les trois mois
clos les

Pour les douze mois
clos les





31 oct. 
2025

31 juill.
2025

31 oct.
2024


31 oct. 
2025

31 oct.
2024

En millions de dollars, sauf indication contraire







Produits d'intérêts1

















Prêts

8 117

$

7 976

$

8 668

$


32 074

$

33 925

$

Valeurs mobilières

2 215

2 260

2 393



9 045

9 560

Valeurs empruntées ou acquises en vertu de prises en pension de titres

1 222

1 307

1 441



5 260

5 811

Dépôts auprès d'autres banques et autres dépôts

540

546

729



2 382

2 889



12 094

12 089

13 231



48 761

52 185

Charges d'intérêts

















Dépôts

6 004

6 090

7 476



25 110

30 476

Valeurs vendues à découvert

141

135

163



565

625

Valeurs prêtées ou vendues en vertu de mises en pension de titres

1 624

1 619

1 719



6 521

6 334

Titres secondaires

93

106

120



407

510

Divers

100

91

120



389

545



7 962

8 041

9 598



32 992

38 490

Produits nets d'intérêts

4 132

4 048

3 633



15 769

13 695

Produits autres que d'intérêts

















Rémunération de prise ferme et honoraires de consultation

245

291

182



915

707

Frais sur les dépôts et les paiements

252

257

250



996

958

Commissions sur crédit

269

253

217



1 015

1 218

Honoraires d'administration de cartes

95

105

105



402

414

Honoraires de gestion de placements et de garde

595

555

526



2 241

1 980

Produits tirés des fonds communs de placement

520

493

465



2 019

1 796

Produits des activités d'assurance, montant net

81

71

85



317

356

Commissions liées aux transactions sur valeurs mobilières

160

132

129



554

431

Profits (pertes) sur les instruments financiers évalués/désignés à la
   juste valeur par le biais du résultat net (JVRN), montant net


















1 005

859

827



4 022

3 226

Profits (pertes) sur les titres de créance évalués à la juste valeur par le
   biais des autres éléments du résultat global (JVAERG) et au coût
   amorti, montant net


















(11)

(25)

(6)



(14)

43

Produits tirés des opérations de change autres que de négociation

86

99

93



369

386

Produits tirés des entreprises associées et des coentreprises
   comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

26

29

18



117

79

Divers

121

87

93



411

317



3 444

3 206

2 984



13 364

11 911

Total des produits

7 576

7 254

6 617



29 133

25 606

Dotation à la provision pour pertes sur créances

605

559

419



2 342

2 001

Charges autres que d'intérêts

















Rémunération et avantages sociaux des employés


2 357

2 377

2 207



9 266

8 261

Frais d'occupation

240

204

208



847

830

Matériel informatique, logiciels et matériel de bureau

827

732

723



2 946

2 719

Communications

96

99

89



395

362

Publicité et expansion des affaires

121

97

103



398

344

Honoraires professionnels

88

68

74



284

257

Taxes d'affaires et taxes sur le capital

31

30

34



124

128

Divers

419

369

353



1 592

1 538



4 179

3 976

3 791



15 852

14 439

Résultat avant impôt sur le résultat

2 792

2 719

2 407



10 939

9 166

Impôt sur le résultat

612

623

525



2 485

2 012

Résultat net

2 180

$

2 096

$

1 882

$


8 454

$

7 154

$

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

6

$

2

$

8

$


25

$

39

$

 Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

116

$

82

$

72

$


364

$

263

$

 Porteurs d'actions ordinaires

2 058

2 012

1 802



8 065

6 852

Résultat net applicable aux actionnaires

2 174

$

2 094

$

1 874

$


8 429

$

7 115

$

Résultat par action (en dollars)


















 De base

2,21

$

2,16

$

1,91

$


8,62

$

7,29

$

 Dilué

2,20

2,15

1,90



8,57

7,28

Dividendes par action ordinaire (en dollars)

0,97

0,97

0,90



3,88

3,60

1)

Comprennent des produits d'intérêts, calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif, de 11,1 G$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 (11,0 G$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2025 et 12,2 G$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2024).

État du résultat global consolidé

Pour les trois mois
clos les

Pour les douze mois
clos les









31 oct. 
2025

31 juill.
2025

31 oct.
2024

31 oct. 
2025

31 oct.
2024

En millions de dollars


Résultat net

2 180

$

2 096

$

1 882

$

8 454

$

7 154

$

Autres éléments du résultat global, nets de l'impôt sur le résultat, qui pourraient faire l'objet
  d'un reclassement subséquent en résultat net


























Écart de change, montant net













Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l'étranger

713

295

479


400

281

Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture d'investissements dans des
  établissements à l'étranger

(476)

(215)

(339)


(365)

(267)




237

80

140


35

14

Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG













Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG

116

159

(56)


368

127

Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

5

(4)

5


(14)

(27)




121

155

(51)


354

100

Variation nette des couvertures de flux de trésorerie













Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

964

(343)

581


1 419

2 348

Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

(497)

(202)

(331)


(928)

(813)


467

(545)

250


491

1 535

Autres éléments du résultat global, nets de l'impôt sur le résultat, qui ne pourraient 
  pas faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net















Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à
  prestations définies

183

53

143


208

250

Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs
  désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit














(22)

(167)

(19)


(34)

(216)

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

(1)

4

(1)


18

(13)




160

(110)

123


192

21
















Total des autres éléments du résultat global1

985

(420)

462


1 072

1 670

Résultat global

3 165

$

1 676

$

2 344

$

9 526

$

8 824

$

Résultat global applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

6

$

2

$

8

$

25

$

39

$

 Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

116

$

82

$

72

$

364

$

263

$

 Porteurs d'actions ordinaires

3 043

1 592

2 264


9 137

8 522

Résultat global applicable aux actionnaires

3 159

$

1 674

$

 

2 336

$

9 501

$

8 785

$

1)

Comprend des profits de 16 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 (profits de 10 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2025 et profits de 45 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2024) ayant
trait à nos placements dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.



Pour les trois mois
clos les

Pour les douze mois
clos les









31 oct. 
2025

31 juill.
2025

31 oct.
2024

31 oct. 
2025

31 oct.
2024

En millions de dollars


(Charge) économie d'impôt sur le résultat attribuée à chacune des composantes des
   autres éléments du résultat global












Éléments qui pourraient faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net













Écart de change, montant net













Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l'étranger

(23)

$

(5)

$

(12)

$

(12)

$

(5)

$

Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture d'investissements dans des
  établissements à l'étranger

9

(13)

13


(68)

-




(14)

(18)

1


(80)

(5)

Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG













Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG

(29)

(51)

13


(74)

(12)

Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

(1)

1

(2)


5

10




(30)

(50)

11


(69)

(2)

Variation nette des couvertures de flux de trésorerie













Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

(371)

132

(223)


(546)

(903)

Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

191

78

127


357

313



(180)

210

(96)


(189)

(590)

Éléments qui ne peuvent faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net













Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à
  prestations définies

(55)

(22)

(28)


(66)

(68)

Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs
  désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit














9

64

8


13

83

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

1

(1)

-


(6)

4




(45)

41

(20)


(59)

19
















Total de (la charge) l'économie d'impôt sur le résultat attribuée à chacune des
   composantes des autres éléments du résultat global

(269)

$

183

$

(104)

$

(397)

$

(578)

$

État des variations des capitaux propres consolidé 

Pour les trois mois
clos les


Pour les douze mois
clos les











31 oct. 
2025

31 juill.
2025

31 oct.
2024



31 oct. 
2025

31 oct.
2024

En millions de dollars









Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres














Solde au début de la période

6 669

$

5 942

$

4 949

$


4 946

$

4 925

$

Émission d'actions privilégiées et de billets avec remboursement de capital à recours limité (BRCRL)

450

1 027

-



2 770

1 000

Rachat d'actions privilégiées et de BRCRL

(750)

(300)

-



(1 350)

(975)

Actions autodétenues

-

-

(3)



3

(4)

Solde à la fin de la période

6 369

$

6 669

$

4 946

$


6 369

$

4 946

$

Actions ordinaires














Solde au début de la période

16 867

$

16 929

$

16 919

$


17 011

$

16 082

$

Émission d'actions ordinaires

36

46

182



168

1 019

Achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation

(63)

(100)

(90)



(335)

(90)

Actions autodétenues

5

(8)

-



1

-

Solde à la fin de la période

16 845

$

16 867

$

17 011

$


16 845

$

17 011

$

Surplus d'apport














Solde au début de la période

175

$

156

$

128

$


159

$

109

$

Charge de rémunération découlant des attributions fondées sur des actions réglées en instruments de
    capitaux propres

9

3

7



20

16

Exercice d'options sur actions et règlement d'autres attributions fondées sur des actions réglées en
     instruments de capitaux propres

(1)

(3)

(5)



(10)

(9)

Divers1

43

19

29



57

43

Solde à la fin de la période

226

$

175

$

159

$


226

$

159

$

Résultats non distribués














Solde au début de la période

35 655

$

34 984

$

32 844

$


33 471

$

30 352

$

Résultat net applicable aux actionnaires

2 174

2 094

1 874



8 429

7 115

Dividendes et distributions















 Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres

(116)

(82)

(72)



(364)

(263)


 Actions ordinaires


(901)

(904)

(850)



(3 629)

(3 382)

Prime à l'achat d'actions ordinaires aux fins d'annulations

(330)

(428)

(329)



(1 396)

(329)

Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de participation désignés à la JVAERG reclassés du cumul des
   autres éléments du résultat global

-

2

3



2

(15)

Divers

(11)

(11)

1



(42)

(7)

Solde à la fin de la période

36 471

$

35 655

$

33 471

$


36 471

$

33 471

$

Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat














Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat, qui pourraient faire l'objet d'un
  reclassement subséquent en résultat net















Écart de change, montant net















Solde au début de la période

1 974

$

1 894

$

2 036

$


2 176

$

2 162

$

Variation nette de l'écart de change

237

80

140



35

14


Solde à la fin de la période

2 211

$

1 974

$

2 176

$


2 211

$

2 176

$

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG















Solde au début de la période

(74)

$

(229)

$

(256)

$


(307)

$

(407)

$

Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG

121

155

(51)



354

100


Solde à la fin de la période

47

$

(74)

$

(307)

$


47

$

(307)

$

Profits nets (pertes nettes) sur couvertures de flux de trésorerie















Solde au début de la période

533

$

1 078

$

259

$


509

$

(1 026)

$

Variation nette des couvertures de flux de trésorerie

467

(545)

250



491

1 535


Solde à la fin de la période

1 000

$

533

$

509

$


1 000

$

509

$

Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat, qui ne pourraient pas faire l'objet d'un
  reclassement subséquent en résultat net














Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à
  prestations définies














Solde au début de la période

867

$

814

$

699

$


842

$

592

$

Variation nette des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies

183

53

143



208

250


Solde à la fin de la période

1 050

$

867

$

842

$


1 050

$

842

$

Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs 
  désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit













Solde au début de la période

(100)

$

67

$

(69)

$


(88)

$

128

$

Variation nette attribuable aux variations du risque de crédit

(22)

(167)

(19)



(34)

(216)


Solde à la fin de la période

(122)

$

(100)

$

(88)

$


(122)

$

(88)

$

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG















Solde au début de la période

33

$

31

$

20

$


16

$

14

$

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

(1)

4

(1)



18

(13)


Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de participation désignés à la JVAERG reclassés en
   résultats non distribués

-

(2)

(3)



(2)

15


Solde à la fin de la période

32

$

33

$

16

$


32

$

16

$

Total du cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat

4 218

$

3 233

$

3 148

$


4 218

$

3 148

$

Participations ne donnant pas le contrôle














Solde au début de la période

277

$

280

$

254

$


272

$

232

$

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

6

2

8



25

39

Dividendes

(2)

(3)

(2)



(9)

(8)

Divers

3

(2)

12



(4)

9

Solde à la fin de la période

284

$

277

$

272

$


284

$

272

$

Capitaux propres à la fin de la période

64 413

$

62 876

$

59 007

$


64 413

$

59 007

$

1)

Comprend la partie de l'économie d'impôt estimée liée aux options sur actions des employés qui s'ajoute au montant comptabilisé dans le compte de résultat consolidé intermédiaire.

Tableau des flux de trésorerie consolidé 


Pour les trois mois
clos les


Pour les douze mois
clos les















31 oct. 
2025

31 juill.
2025

31 oct.
2024



31 oct. 
2025

31 oct.
2024

En millions de dollars









Flux de trésorerie d'exploitation














Résultat net

2 180

$

2 096

$

1 882

$


8 454

$

7 154

$

Ajustements pour rapprocher le résultat net des flux de trésorerie d'exploitation :















Dotation à la provision pour pertes sur créances

605

559

419



2 342

2 001


Amortissement et dépréciation1

324

287

289



1 178

1 170


Charge au titre des options sur actions et des actions subalternes

9

3

7



20

16


Impôt différé

(121)

(150)

(203)



(257)

(244)


Pertes (profits) sur titres de créance évalués à la JVAERG et au coût amorti

11

25

6



14

(43)


Pertes nettes (profits nets) à la cession d'immobilisations corporelles

-

-

(1)



(2)

(1)


Autres éléments hors caisse, montant net

(262)

457

(258)



(16)

(1 822)


Variations nettes des actifs et des passifs d'exploitation
















Dépôts productifs d'intérêts auprès d'autres banques

4 462

(511)

(3 334)



7 875

(4 597)



Prêts, nets des remboursements

(8 476)

(10 756)

(8 255)



(33 381)

(28 930)



Dépôts, nets des retraits

13 145

5 718

20 126



37 183

34 467



Engagements liés à des valeurs vendues à découvert

3 417

734

(2 398)



2 602

2 976



Intérêts courus à recevoir

(372)

327

(226)



44

(711)



Intérêts courus à payer

20

(292)

(180)



(983)

452



Actifs dérivés

(3 769)

3 907

(6 188)



(1 921)

(3 240)



Passifs dérivés

4 636

(7 402)

4 664



328

(813)



Valeurs mobilières évaluées à la JVRN

(6 767)

(6 309)

127



(22 817)

(23 319)



Autres actifs et passifs évalués/désignés à la JVRN

1 893

2 703

290



5 090

3 431



Impôt exigible

-

(250)

(174)



(489)

(257)



Garanties au comptant au titre de valeurs prêtées

727

(1 411)

(518)



(1 966)

(84)



Engagements liés à des valeurs vendues en vertu de mises en pension de titres

(15 617)

12 380

(5 215)



19 889

23 035



Garanties au comptant au titre de valeurs empruntées

(7)

(2 745)

(533)



(4 669)

(2 377)



Valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres

(485)

5 051

(4 400)



(2 974)

(3 537)



Divers, montant net

155

1 440

3 230



(1 706)

6 361

Flux de trésorerie net d'exploitation

(4 292)

5 861

(843)



13 838

11 088

Flux de trésorerie de financement














Émission de titres secondaires

-

-

-



1 250

2 250

Remboursement/rachat/échéance de titres secon