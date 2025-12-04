La Banque CIBC annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2025

Nouvelles fournies parBanque CIBC - Relations avec les investisseurs
Les états financiers consolidés annuels audités de 2025 de la Banque CIBC et le rapport de gestion s'y rattachant seront disponibles aujourd'hui à l'adresse www.cibc.com/francais, ainsi que le rapport d'information financière et le rapport sur les fonds propres réglementaires supplémentaires qui comprennent l'information financière du quatrième trimestre. Notre Rapport annuel 2025 se trouve sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.
TORONTO, le 4 déc. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 octobre 2025.
« En 2025, nous avons dégagé des résultats financiers records en mettant en œuvre de manière systématique notre stratégie client, ce qui a favorisé une croissance de grande qualité des résultats et généré un rendement supérieur pour nos actionnaires, a déclaré Harry Culham, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Dans un environnement opérationnel dynamique, nous avons affiché une croissance robuste, tout en maintenant une qualité de crédit élevée, grâce à une gestion proactive et rigoureuse de nos activités, à la résilience de notre situation de fonds propres et aux relations solides que nous entretenons avec nos clients. »
« Grâce aux membres de l'équipe CIBC, en 2025, la croissance du nombre net de clients est demeurée robuste, nous avons amélioré nos excellents scores de l'expérience client et nous avons continué de bâtir une culture connectée à l'échelle de la banque afin de créer de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes. Au moment d'amorcer ce nouvel exercice, nous sommes guidés par la continuité de notre stratégie et l'objectif commun d'en accélérer la mise en œuvre, en nous concentrant davantage sur les clients et la connectivité, en misant sur la modernisation pour améliorer l'efficacité et en accordant encore plus d'attention au capital humain. L'équipe CIBC maintient son engagement envers notre raison d'être, soit de vous aider à faire de vos idées une réalité, en étant au service de la clientèle, en soutenant la collectivité et en renforçant l'impulsion qui a été donnée à l'échelle de la banque », a ajouté M. Culham.
Points saillants du quatrième trimestre
|
T4 2025
|
T4 2024
|
T3 2025
|
Variation
|
Variation
|
Produits
|
7 576 M$
|
6 617 M$
|
7 254 M$
|
+14 %
|
+4 %
|
Résultat net comme présenté
|
2 180 M$
|
1 882 M$
|
2 096 M$
|
+16 %
|
+4 %
|
Résultat net ajusté1
|
2 188 M$
|
1 889 M$
|
2 104 M$
|
+16 %
|
+4 %
|
Résultat avant impôt et provisions ajusté1
|
3 408 M$
|
2 835 M$
|
3 289 M$
|
+20 %
|
+4 %
|
Résultat dilué par action comme présenté
|
2,20 $
|
1,90 $
|
2,15 $
|
+16 %
|
+2 %
|
Résultat dilué par action ajusté1
|
2,21 $
|
1,91 $
|
2,16 $
|
+16 %
|
+2 %
|
Rendement des capitaux propres (RCP) applicables aux
|
14,1 %
|
13,3 %
|
14,2 %
|
RCP applicables aux porteurs d'actions ordinaires ajusté1
|
14,1 %
|
13,4 %
|
14,2 %
|
Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2, 3
|
1,59 %
|
1,50 %
|
1,58 %
|
Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen
|
2,00 %
|
1,86 %
|
1,94 %
|
Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme
|
13,3 %
|
13,3 %
|
13,4 %
Les résultats de la Banque CIBC pour le quatrième trimestre de 2025 ont été touchés par l'élément d'importance suivant qui a donné lieu à une incidence négative de 0,01 $ par action :
- un montant de 11 M$ (8 M$ après impôt) au titre de l'amortissement et de la dépréciation des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions.
Pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, la Banque CIBC a présenté un résultat net de 8,5 G$ et un résultat net ajusté1 de 8,5 G$, par rapport à un résultat net comme présenté de 7,2 G$ et un résultat net ajusté1 de 7,3 G$ pour 2024, ainsi qu'un résultat avant impôt et provisions ajusté1 de 13,3 G$, comparativement à 11,3 G$ pour 2024.
|
1)
|
Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR du rapport de gestion pour plus de précisions, y compris un rapprochement quantitatif des mesures conformes aux PCGR comme présentées et des charges autres que d'intérêts ajustées et du résultat net ajusté, aux pages 14 à 18, et du résultat avant impôt et provisions ajusté, à la page 19.
|
2)
|
Se reporter à la section Points saillants financiers du quatrième trimestre pour plus de précisions sur la composition de ces mesures financières.
|
3)
|
Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens.
|
4)
|
Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), laquelle est fondée sur le cadre normatif du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). Se reporter à la section Gestion des fonds propres de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.
Rendement de nos activités essentielles
Points saillants financiers de l'exercice 2025
|
(en millions de dollars canadiens)
|
E2025
|
E2024
|
Variation d'un
|
Services bancaires personnels et PME, région du Canada1
|
Résultat net comme présenté
|
3 107 $
|
2 905 $
|
En hausse de 7 %
|
Résultat net ajusté2
|
3 127 $
|
2 924 $
|
En hausse de 7 %
|
Résultat avant impôt et provisions2
|
5 964 $
|
5 236 $
|
En hausse de 14 %
|
Résultat avant impôt et provisions ajusté2
|
5 991 $
|
5 262 $
|
En hausse de 14 %
|
Groupe Entreprises et Gestion des avoirs,
|
Résultat net comme présenté
|
2 341 $
|
2 063 $
|
En hausse de 13 %
|
Résultat net ajusté2
|
2 341 $
|
2 063 $
|
En hausse de 13 %
|
Résultat avant impôt et provisions2
|
3 380 $
|
2 952 $
|
En hausse de 14 %
|
Résultat avant impôt et provisions ajusté2
|
3 380 $
|
2 952 $
|
En hausse de 14 %
|
Groupe Entreprises et Gestion des avoirs,
|
Résultat net comme présenté
|
958 $
|
500 $
|
En hausse de 92 %
|
Résultat net ajusté2
|
971 $
|
599 $
|
En hausse de 62 %
|
Résultat avant impôt et provisions2
|
1 355 $
|
1 102 $
|
En hausse de 23 %
|
Résultat avant impôt et provisions ajusté2
|
1 373 $
|
1 235 $
|
En hausse de 11 %
|
Marchés des capitaux1
|
Résultat net comme présenté
|
2 273 $
|
1 629 $
|
En hausse de 40 %
|
Résultat net ajusté2
|
2 273 $
|
1 629 $
|
En hausse de 40 %
|
Résultat avant impôt et provisions2
|
3 293 $
|
2 321 $
|
En hausse de 42 %
|
Résultat avant impôt et provisions ajusté2
|
3 293 $
|
2 321 $
|
En hausse de 42 %
Données fondamentales solides
Tout en investissant dans ses activités essentielles, la Banque CIBC a continué de renforcer ses données fondamentales clés. En 2025, la Banque CIBC a maintenu la solidité de ses fonds propres et de saines pratiques de gestion du risque :
- les ratios de fonds propres ont été excellents, le ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires3 s'établissant à 13,3 %, comme il a été mentionné auparavant, et le ratio des fonds propres de première catégorie3 et le ratio du total des fonds propres3, respectivement, à 15,1 % et 17,4 % au 31 octobre 2025;
- le risque de marché, calculé selon la valeur à risque moyenne, a été de 11,4 M$ en 2025, comparativement à 11,0 M$ en 2024;
- notre rendement au chapitre du crédit est demeuré solide, le coefficient de pertes sur créances4 s'établissant à 33 points de base par rapport à 32 points de base en 2024;
- le ratio de liquidité à court terme (LCR)3 s'est établi à 132 % pour le trimestre clos le 31 octobre 2025;
- le ratio de levier3 était de 4,3 % au 31 octobre 2025.
La Banque CIBC a annoncé une augmentation du dividende trimestriel sur les actions ordinaires, qui passera de 0,97 $ par action à 1,07 $ par action pour le trimestre qui prendra fin le 31 janvier 2026.
Qualité du crédit
La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 605 M$ au quatrième trimestre, en hausse de 186 M$, ou 44 %, par rapport à celle pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs a augmenté, en raison d'une évolution défavorable de nos perspectives économiques au Canada et d'une migration du crédit désavantageuse au trimestre considéré et d'une mise à jour favorable des paramètres des modèles au trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'incidence de ces augmentations a été neutralisée par une évolution défavorable de nos perspectives économiques aux États-Unis au trimestre correspondant de l'exercice précédent par rapport à une évolution favorable de ces perspectives au trimestre considéré. La dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux s'est accrue, en lien avec une dotation à la provision plus élevée dans toutes les unités d'exploitation stratégiques, à l'exception de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États‑Unis.
|
1)
|
Certaines informations de l'exercice précédent ont été retraitées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.
|
2)
|
Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.
|
3)
|
Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice NFP du BSIF; le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF; et le ratio de liquidité à court terme (LCR), conformément à la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF; toutes fondées sur le cadre normatif du CBCB. Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.
|
4)
|
Se reporter à la section Points saillants financiers du quatrième trimestre pour plus de précisions sur la composition de ces mesures financières.
Voici quelques-unes des principales réalisations de notre banque en 2025 :
- Nous avons obtenu un score net de recommandation sans précédent au chapitre de Services bancaires personnels et de Service Impérial, et maintenu un excellent score net de recommandation pour Groupe Entreprises, Privabanque et Wood Gundy, ce qui témoigne de la crédibilité, de la fidélité et de la satisfaction qui nous permettent de nous distinguer comme le partenaire de confiance de nos clients.
- Nous avons lancé la nouvelle carte de crédit novatrice CIBC Adapta Mastercard sans frais annuels qui s'adapte automatiquement aux habitudes de dépenses et offre des primes plus généreuses sur les achats quotidiens.
- Nous avons lancé un nouveau Compte Intelli CIBC de services bancaires par catégories qui permet aux clients d'avoir jusqu'à trois comptes ne comportant aucune limite de transactions, de profiter d'avantages et de récompenses bonifiés et d'être automatiquement inscrits dans une catégorie supérieure lorsqu'ils approfondissent leur relation avec la CIBC.
- Nous avons lancé l'outil CIBC Expérience client en temps réel (CIBC eXCTR), un moteur de personnalisation et de mobilisation de la clientèle alimenté par l'intelligence artificielle (IA) pour faire progresser nos capacités numériques et améliorer l'expérience client.
- Nous avons affiché une solide croissance des prêts et des dépôts commerciaux d'un exercice à l'autre grâce à une mobilisation proactive et à des solutions sur mesure.
- Nous avons continué d'offrir des conseils et des solutions axés sur les marchés des capitaux parmi les meilleurs du secteur en élargissant nos capacités et notre expertise, ce qui nous a permis d'accaparer une part de marché de 14,2 % auprès des clients stratégiques et cibles au Canada, tout en continuant d'afficher une croissance, une productivité, une efficience et des rendements de premier plan par rapport à nos pairs.
- Nous sommes la première grande banque canadienne à signer le Code de conduite volontaire du gouvernement du Canada visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés.
- Nous avons été désignés comme la meilleure banque d'investissement au Canada pour la troisième année consécutive par le magazine Global Finance, qui a également reconnu notre leadership en financement de la durabilité environnementale et sociale en nous récompensant trois fois lors de la remise de ses prix Sustainable Finance Awards, notamment à titre de meilleure banque au Canada en matière de finance durable.
- Nous nous sommes classés au sixième rang des conseillers en placement inscrits du palmarès Top 100 RIA Firms de Barron, nous maintenant ainsi au nombre des dix meilleures sociétés pour la sixième année d'affilée.
Apporter davantage à nos collectivités
À la Banque CIBC, nous croyons que chaque idée est une possibilité. Nous investissons temps et ressources pour éliminer les obstacles à l'atteinte des objectifs et nous faisons la preuve qu'en unissant nos forces nous créons des changements positifs qui contribuent à l'essor de nos collectivités. Au cours du trimestre considéré :
- la 34e édition annuelle de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer a eu lieu, réunissant 60 000 participants et bénévoles, dont plus de 14 000 membres d'Équipe CIBC, dans plus de 50 sites au Canada. Cette année, un montant de plus de 18 M$ a été recueilli, grâce en partie à la contribution de 3,1 M$ d'Équipe CIBC;
- afin de soutenir les efforts de secours en Jamaïque et dans les autres îles des Caraïbes touchées par l'ouragan Melissa, la Banque CIBC a fait un don de 100 000 $ à la ComTrust Foundation de CIBC Caribbean et lancé un fonds de soutien pour permettre à ses employés, à ses clients et au public d'apporter leur contribution;
- la Banque CIBC a fait un don de 25 000 $ US à Chicago White Sox Charities en appui aux activités organisées lors de la Journée du cancer de l'enfant, une présentation de la Banque CIBC. En collaboration avec des organismes à but non lucratif partenaires, les White Sox ont convié les familles locales touchées par le cancer pédiatrique à des activités spéciales avant et après le match joué ce jour-là.
Points saillants financiers du quatrième trimestre
|
Aux dates indiquées ou pour les
|
Aux dates indiquées ou pour les
|
31 oct.
|
31 juill.
|
31 oct.
|
31 oct.
|
31 oct.
|
Non audité
|
Résultats financiers (en millions de dollars)
|
Produits nets d'intérêts
|
4 132
|
$
|
4 048
|
$
|
3 633
|
$
|
15 769
|
$
|
13 695
|
$
|
Produits autres que d'intérêts
|
3 444
|
3 206
|
2 984
|
13 364
|
11 911
|
Total des produits
|
7 576
|
7 254
|
6 617
|
29 133
|
25 606
|
Dotation à la provision pour pertes sur créances
|
605
|
559
|
419
|
2 342
|
2 001
|
Charges autres que d'intérêts
|
4 179
|
3 976
|
3 791
|
15 852
|
14 439
|
Résultat avant impôt sur le résultat
|
2 792
|
2 719
|
2 407
|
10 939
|
9 166
|
Impôt sur le résultat
|
612
|
623
|
525
|
2 485
|
2 012
|
Résultat net
|
2 180
|
$
|
2 096
|
$
|
1 882
|
$
|
8 454
|
$
|
7 154
|
$
|
Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle
|
6
|
2
|
8
|
25
|
39
|
Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres
|
116
|
82
|
72
|
364
|
263
|
Porteurs d'actions ordinaires
|
2 058
|
2 012
|
1 802
|
8 065
|
6 852
|
Résultat net applicable aux actionnaires
|
2 174
|
$
|
2 094
|
$
|
1 874
|
$
|
8 429
|
$
|
7 115
|
$
|
Mesures financières
|
Coefficient d'efficacité comme présenté1
|
55,2
|
%
|
54,8
|
%
|
57,3
|
%
|
54,4
|
%
|
56,4
|
%
|
Levier d'exploitation comme présenté1
|
4,2
|
%
|
1,9
|
%
|
3,0
|
%
|
4,0
|
%
|
9,1
|
%
|
Coefficient de pertes sur créances1
|
0,34
|
%
|
0,33
|
%
|
0,30
|
%
|
0,33
|
%
|
0,32
|
%
|
Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires
|
14,1
|
%
|
14,2
|
%
|
13,3
|
%
|
14,3
|
%
|
13,4
|
%
|
Marge d'intérêts nette1
|
1,47
|
%
|
1,46
|
%
|
1,40
|
%
|
1,43
|
%
|
1,36
|
%
|
Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen1, 3
|
1,59
|
%
|
1,58
|
%
|
1,50
|
%
|
1,55
|
%
|
1,47
|
%
|
Rendement de l'actif moyen1, 3
|
0,77
|
%
|
0,75
|
%
|
0,72
|
%
|
0,77
|
%
|
0,71
|
%
|
Rendement de l'actif productif d'intérêts moyen1, 3
|
0,84
|
%
|
0,82
|
%
|
0,78
|
%
|
0,83
|
%
|
0,77
|
%
|
Taux d'impôt effectif comme présenté
|
21,9
|
%
|
22,9
|
%
|
21,8
|
%
|
22,7
|
%
|
21,9
|
%
|
Renseignements sur les actions ordinaires
|
Par action ($)
|
- résultat de base
|
2,21
|
$
|
2,16
|
$
|
1,91
|
$
|
8,62
|
$
|
7,29
|
$
|
- résultat dilué comme présenté
|
2,20
|
2,15
|
1,90
|
8,57
|
7,28
|
- dividendes
|
0,97
|
0,97
|
0,90
|
3,88
|
3,60
|
- valeur comptable1
|
62,33
|
60,18
|
57,08
|
62,33
|
57,08
|
Cours de clôture de l'action ($)
|
116,21
|
99,03
|
87,11
|
116,21
|
87,11
|
Nombre d'actions en circulation (en milliers)
|
- moyen pondéré de base
|
928 805
|
932 258
|
944 283
|
935 374
|
939 352
|
- moyen pondéré dilué
|
935 115
|
937 518
|
948 609
|
940 675
|
941 712
|
- à la fin de la période
|
926 614
|
929 451
|
942 295
|
926 614
|
942 295
|
Capitalisation boursière (en millions de dollars)
|
107 682
|
$
|
92 044
|
$
|
82 083
|
$
|
107 682
|
$
|
82 083
|
$
|
Mesures de valeur
|
Rendement total pour les actionnaires
|
18,38
|
%
|
15,05
|
%
|
23,33
|
%
|
39,05
|
%
|
87,56
|
%
|
Rendement des actions (selon le cours de clôture de l'action)
|
3,3
|
%
|
3,9
|
%
|
4,1
|
%
|
3,3
|
%
|
4,1
|
%
|
Ratio de versement de dividendes comme présenté1
|
43,8
|
%
|
44,9
|
%
|
47,2
|
%
|
45,0
|
%
|
49,4
|
%
|
Ratio cours/valeur comptable
|
1,86
|
1,65
|
1,53
|
1,86
|
1,53
|
Principales mesures financières - ajustées4
|
Coefficient d'efficacité ajusté
|
55,0
|
%
|
54,7
|
%
|
57,2
|
%
|
54,3
|
%
|
55,8
|
%
|
Levier d'exploitation ajusté
|
4,3
|
%
|
1,7
|
%
|
1,8
|
%
|
3,1
|
%
|
1,2
|
%
|
Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions
|
14,1
|
%
|
14,2
|
%
|
13,4
|
%
|
14,4
|
%
|
13,7
|
%
|
Taux d'impôt effectif ajusté
|
22,0
|
%
|
22,9
|
%
|
21,8
|
%
|
22,7
|
%
|
22,0
|
%
|
Résultat dilué par action ajusté ($)
|
2,21
|
$
|
2,16
|
$
|
1,91
|
$
|
8,61
|
$
|
7,40
|
$
|
Ratio de versement de dividendes ajusté
|
43,6
|
%
|
44,7
|
%
|
47,0
|
%
|
44,8
|
%
|
48,5
|
%
|
Données du bilan et hors bilan (en millions de dollars)
|
Trésorerie, dépôts auprès d'autres banques et valeurs mobilières
|
327 238
|
$
|
330 184
|
$
|
302 409
|
$
|
327 238
|
$
|
302 409
|
$
|
Prêts et acceptations, nets de la provision pour pertes sur créances
|
589 504
|
581 644
|
558 292
|
589 504
|
558 292
|
Total de l'actif
|
1 116 938
|
1 102 255
|
1 041 985
|
1 116 938
|
1 041 985
|
Dépôts
|
808 124
|
792 672
|
764 857
|
808 124
|
764 857
|
Capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires1
|
57 760
|
55 930
|
53 789
|
57 760
|
53 789
|
Actif moyen3
|
1 118 611
|
1 103 447
|
1 035 847
|
1 104 285
|
1 005 133
|
Actif productif d'intérêts moyen1, 3
|
1 029 235
|
1 015 107
|
961 151
|
1 015 644
|
929 604
|
Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires1, 3
|
57 896
|
56 289
|
53 763
|
56 321
|
51 025
|
Biens administrés1, 5, 6
|
3 998 199
|
3 965 501
|
3 600 069
|
3 998 199
|
3 600 069
|
Biens sous gestion1, 6
|
430 982
|
402 901
|
383 264
|
430 982
|
383 264
|
Mesures de qualité du bilan et mesures en matière de liquidité7
|
Actif pondéré en fonction du risque (APR) (en millions de dollars)
|
357 803
|
$
|
347 712
|
$
|
333 502
|
$
|
357 803
|
$
|
333 502
|
$
|
Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires
|
13,3
|
%
|
13,4
|
%
|
13,3
|
%
|
13,3
|
%
|
13,3
|
%
|
Ratio des fonds propres de première catégorie
|
15,1
|
%
|
15,3
|
%
|
14,8
|
%
|
15,1
|
%
|
14,8
|
%
|
Ratio du total des fonds propres
|
17,4
|
%
|
17,6
|
%
|
17,0
|
%
|
17,4
|
%
|
17,0
|
%
|
Ratio de levier
|
4,3
|
%
|
4,3
|
%
|
4,3
|
%
|
4,3
|
%
|
4,3
|
%
|
Ratio de la capacité totale d'absorption des pertes (CTAP)
|
31,9
|
%
|
32,9
|
%
|
30,3
|
%
|
31,9
|
%
|
30,3
|
%
|
Ratio de levier CTAP
|
9,0
|
%
|
9,2
|
%
|
8,7
|
%
|
9,0
|
%
|
8,7
|
%
|
LCR8
|
132
|
%
|
127
|
%
|
129
|
%
|
s. o.
|
s. o.
|
Ratio de liquidité à long terme (NSFR)
|
116
|
%
|
115
|
%
|
115
|
%
|
116
|
%
|
115
|
%
|
Autres renseignements
|
Équivalents temps plein
|
49 824
|
49 761
|
48 525
|
49 824
|
48 525
|
1)
|
Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com.
|
2)
|
Annualisé.
|
3)
|
Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens.
|
4)
|
Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Les mesures ajustées sont calculées de la même façon que les mesures comme présentées, mis à part le fait que l'information financière utilisée dans le calcul des mesures ajustées a été ajustée pour éliminer l'incidence des éléments d'importance. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions et un rapprochement des résultats comme présentés et des résultats ajustés, le cas échéant.
|
5)
|
Comprennent le plein montant contractuel des biens administrés ou gardés par une coentreprise à parts égales entre la Banque CIBC et The Bank of New York Mellon de 3 117,4 G$ (3 130,1 G$ au 31 juillet 2025 et 2 814,6 G$ au 31 octobre 2024).
|
6)
|
Les biens sous gestion sont compris dans les montants présentés au titre des biens administrés.
|
7)
|
L'APR et les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice NFP du BSIF; le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF; et le LCR et le NSFR, conformément à la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF, toutes fondées sur le cadre normatif du CBCB. Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.
|
8)
|
Moyenne pour les trimestres clos de chaque exercice indiqué.
|
s. o.
|
Sans objet.
Revue des résultats du quatrième trimestre de Services bancaires personnels et PME, région du Canada
|
31 oct.
|
31 juill.
|
31 oct.
|
En millions de dollars, pour les trois mois clos les
|
Produits
|
3 188
|
$
|
3 061
|
$
|
2 842
|
$
|
Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances
|
Prêts douteux
|
340
|
361
|
292
|
Prêts productifs
|
163
|
83
|
(12)
|
Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances
|
503
|
444
|
280
|
Charges autres que d'intérêts
|
1 612
|
1 517
|
1 463
|
Résultat avant impôt sur le résultat
|
1 073
|
1 100
|
1 099
|
Impôt sur le résultat
|
277
|
288
|
307
|
Résultat net
|
796
|
$
|
812
|
$
|
792
|
$
|
Résultat net applicable aux :
|
Actionnaires
|
796
|
$
|
812
|
$
|
792
|
$
|
Total des produits
|
Produits nets d'intérêts
|
2 572
|
$
|
2 459
|
$
|
2 239
|
$
|
Produits autres que d'intérêts2
|
616
|
602
|
603
|
3 188
|
$
|
3 061
|
$
|
2 842
|
$
|
Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen3
|
3,02
|
%
|
2,91
|
%
|
2,69
|
%
|
Coefficient d'efficacité
|
50,6
|
%
|
49,6
|
%
|
51,5
|
%
|
Levier d'exploitation
|
2,0
|
%
|
7,3
|
%
|
3,0
|
%
|
Rendement des capitaux propres4
|
25,3
|
%
|
25,9
|
%
|
26,0
|
%
|
Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis4
|
12 473
|
$
|
12 458
|
$
|
12 142
|
$
|
Équivalents temps plein
|
13 827
|
13 800
|
13 757
Le résultat net pour le trimestre s'est établi à 796 M$, en hausse de 4 M$ comparativement à celui du quatrième trimestre de 2024, en raison de la hausse des produits, contrebalancée en partie par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances et l'accroissement des charges. Le résultat avant impôt et provisions ajusté4 a été de 1 583 M$, en hausse de 198 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024.
Les produits ont atteint 3 188 M$, en hausse de 346 M$ comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2024, ce qui s'explique essentiellement par la hausse des produits nets d'intérêts, laquelle est surtout attribuable à la progression des marges et à la croissance des volumes.
La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a progressé de 33 points de base, ce qui est essentiellement attribuable à la progression des marges sur les dépôts et sur les prêts, et à la composition des activités avantageuse.
La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 503 M$, en hausse de 223 M$ comparativement à celle du quatrième trimestre de 2024, en raison d'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs et sur prêts douteux.
Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 612 M$, en hausse de 149 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2024, en raison surtout de l'augmentation des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques, et de la progression de la rémunération des employés.
|
1)
|
Certaines informations de l'exercice précédent ont été retraitées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.
|
2)
|
Incluent les produits intersectoriels, qui représentent les commissions de vente internes et la répartition des produits selon le modèle de gestion de la répartition selon le responsable du produit segment de clientèle‑canal de distribution.
|
3)
|
Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com.
|
4)
|
Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.
Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada
|
31 oct.
|
31 juill.
|
31 oct.
|
En millions de dollars, pour les trois mois clos les
|
Produits
|
Groupe Entreprises
|
694
|
$
|
679
|
$
|
637
|
$
|
Gestion des avoirs
|
1 142
|
1 044
|
965
|
Total des produits
|
1 836
|
1 723
|
1 602
|
Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances
|
Prêts douteux
|
40
|
25
|
19
|
Prêts productifs
|
12
|
(4)
|
5
|
Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances
|
52
|
21
|
24
|
Charges autres que d'intérêts
|
957
|
879
|
823
|
Résultat avant impôt sur le résultat
|
827
|
823
|
755
|
Impôt sur le résultat
|
224
|
225
|
204
|
Résultat net
|
603
|
$
|
598
|
$
|
551
|
$
|
Résultat net applicable aux :
|
Actionnaires
|
603
|
$
|
598
|
$
|
551
|
$
|
Total des produits
|
Produits nets d'intérêts
|
784
|
$
|
751
|
$
|
676
|
$
|
Produits autres que d'intérêts2
|
1 052
|
972
|
926
|
1 836
|
$
|
1 723
|
$
|
1 602
|
$
|
Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen3
|
2,96
|
%
|
2,89
|
%
|
2,80
|
%
|
Coefficient d'efficacité
|
52,2
|
%
|
51,0
|
%
|
51,4
|
%
|
Levier d'exploitation
|
(1,8)
|
%
|
2,2
|
%
|
(3,9)
|
%
|
Rendement des capitaux propres4
|
23,6
|
%
|
23,8
|
%
|
22,7
|
%
|
Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis4
|
10 116
|
$
|
9 977
|
$
|
9 632
|
$
|
Équivalents temps plein
|
6 190
|
6 155
|
5 879
Le résultat net pour le trimestre s'est établi à 603 M$, en hausse de 52 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024, en raison de l'accroissement des produits, contrebalancé en partie par la hausse des charges et l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Le résultat avant impôt et provisions ajusté4 a été de 879 M$, en hausse de 100 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024.
Les produits ont atteint 1 836 M$, en hausse de 234 M$ comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2024, en lien principalement avec la hausse des produits tirés des honoraires attribuable aux soldes plus élevés des biens sous gestion et des biens administrés sous l'effet de l'appréciation des marchés, l'augmentation des produits tirés des commissions liée à l'intensification des activités des clients et la progression des produits nets d'intérêts de Gestion des avoirs. Les produits de Groupe Entreprises ont augmenté par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent en lien principalement avec la croissance des volumes et les marges positives.
La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a augmenté de 16 points de base, fait essentiellement attribuable aux taux favorables et à l'accroissement des volumes de dépôts.
La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est établie à 52 M$, en hausse de 28 M$ comparativement à celle du quatrième trimestre de 2024, en raison d'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs et sur prêts douteux.
Les charges autres que d'intérêts ont été de 957 M$, en hausse de 134 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2024, en raison essentiellement de la hausse de la rémunération liée au rendement et des autres formes de rémunération des employés, ainsi que de l'augmentation des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques.
|
1)
|
Certaines informations de l'exercice précédent ont été retraitées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.
|
2)
|
Incluent les produits intersectoriels, qui représentent les commissions de vente internes et la répartition des produits selon le modèle de gestion de la répartition selon le responsable du produit segment de clientèle‑canal de distribution.
|
3)
|
Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com.
|
4)
|
Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.
Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis, en dollars canadiens
|
31 oct.
|
31 juill.
|
31 oct.
|
En millions de dollars, pour les trois mois clos les
|
Produits
|
Groupe Entreprises
|
564
|
$
|
554
|
$
|
513
|
$
|
Gestion des avoirs
|
246
|
236
|
220
|
Total des produits
|
810
|
790
|
733
|
Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances
|
Prêts douteux
|
40
|
57
|
84
|
Prêts productifs
|
(73)
|
(40)
|
(1)
|
Total de la dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances
|
(33)
|
17
|
83
|
Charges autres que d'intérêts
|
500
|
450
|
415
|
Résultat avant impôt sur le résultat
|
343
|
323
|
235
|
Impôt sur le résultat
|
68
|
69
|
35
|
Résultat net
|
275
|
$
|
254
|
$
|
200
|
$
|
Résultat net applicable aux :
|
Actionnaires
|
275
|
$
|
254
|
$
|
200
|
$
|
Total des produits
|
Produits nets d'intérêts
|
559
|
$
|
548
|
$
|
506
|
$
|
Produits autres que d'intérêts
|
251
|
242
|
227
|
810
|
$
|
790
|
$
|
733
|
$
|
Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2
|
3,84
|
%
|
3,78
|
%
|
3,63
|
%
|
Coefficient d'efficacité
|
61,8
|
%
|
57,0
|
%
|
56,7
|
%
|
Rendement des capitaux propres3
|
9,7
|
%
|
9,0
|
%
|
7,3
|
%
|
Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis3
|
11 200
|
$
|
11 200
|
$
|
10 896
|
$
|
Équivalents temps plein
|
3 189
|
3 196
|
3 005
Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis, en dollars américain
|
31 oct.
|
31 juill.
|
31 oct.
|
En millions de dollars, pour les trois mois clos les
|
Produits
|
Groupe Entreprises
|
406
|
$
|
404
|
$
|
377
|
$
|
Gestion des avoirs
|
178
|
172
|
161
|
Total des produits
|
584
|
576
|
538
|
Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances
|
Prêts douteux
|
29
|
42
|
61
|
Prêts productifs
|
(53)
|
(28)
|
-
|
Total de la dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances
|
(24)
|
14
|
61
|
Charges autres que d'intérêts
|
360
|
327
|
304
|
Résultat avant impôt sur le résultat
|
248
|
235
|
173
|
Impôt sur le résultat
|
49
|
49
|
26
|
Résultat net
|
199
|
$
|
186
|
$
|
147
|
$
|
Résultat net applicable aux :
|
Actionnaires
|
199
|
$
|
186
|
$
|
147
|
$
|
Total des produits
|
Produits nets d'intérêts
|
403
|
$
|
399
|
$
|
371
|
$
|
Produits autres que d'intérêts
|
181
|
177
|
167
|
584
|
$
|
576
|
$
|
538
|
$
|
Levier d'exploitation
|
(9,8)
|
%
|
0,9
|
%
|
1,6
|
%
Le résultat net pour le trimestre a été de 275 M$ (199 M$ US), en hausse de 75 M$ (hausse de 52 M$ US) comparativement à celui du quatrième trimestre de 2024, en raison de l'accroissement des produits et d'une reprise de provision pour pertes sur créances, neutralisés en partie par l'augmentation des charges. Le résultat avant impôt et provisions ajusté3 a été de 314 M$ (227 M$ US), en baisse de 7 M$ (baisse de 9 M$ US) par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024.
Les produits ont été de 584 M$ US, en hausse de 46 M$ US par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2024, en lien principalement avec l'augmentation des volumes de dépôts et de prêts, la progression des marges sur les dépôts et l'accroissement des frais de gestion d'actifs attribuable aux soldes moyens plus élevés des biens sous gestion, le tout en partie contrebalancé par la diminution des marges sur les prêts.
La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a augmenté de 21 points de base, en lien essentiellement avec la composition des activités avantageuse et la hausse des marges sur les dépôts, partiellement contrebalancées par la diminution des marges sur les prêts.
Une reprise de provision pour pertes sur créances de 24 M$ US a été comptabilisée au cours du trimestre considéré, comparativement à une dotation à la provision pour pertes sur créances de 61 M$ US au trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison de l'élimination d'une provision pour pertes sur prêts productifs au trimestre considéré et de la diminution de la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux.
Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 360 M$ US, en hausse de 56 M$ US par rapport à celles du quatrième trimestre de 2024, en raison essentiellement d'une augmentation de la rémunération des employés, des charges liées à la fermeture de centres bancaires et de la hausse des dépenses liées aux initiatives stratégiques.
|
1)
|
Certaines informations de l'exercice précédent ont été retraitées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.
|
2)
|
Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com.
|
3)
|
Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.
Revue des résultats du quatrième trimestre de Marchés des capitaux
|
31 oct.
|
31 juill.
|
31 oct.
|
En millions de dollars, pour les trois mois clos les
|
Produits
|
Marchés CIBC, réseau mondial
|
911
|
$
|
930
|
$
|
717
|
$
|
Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement
|
612
|
576
|
438
|
Total des produits
|
1 523
|
1 506
|
1 155
|
Dotation à la provision pour pertes sur créances
|
Prêts douteux
|
71
|
37
|
21
|
Prêts productifs
|
6
|
39
|
10
|
Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances
|
77
|
76
|
31
|
Charges autres que d'intérêts
|
710
|
721
|
652
|
Résultat avant impôt sur le résultat
|
736
|
709
|
472
|
Impôt sur le résultat
|
188
|
169
|
126
|
Résultat net
|
548
|
$
|
540
|
$
|
346
|
$
|
Résultat net applicable aux :
|
Actionnaires
|
548
|
$
|
540
|
$
|
346
|
$
|
Coefficient d'efficacité
|
46,6
|
%
|
47,9
|
%
|
56,5
|
%
|
Levier d'exploitation
|
23,0
|
%
|
27,3
|
%
|
3,9
|
%
|
Rendement des capitaux propres2
|
20,1
|
%
|
20,7
|
%
|
14,9
|
%
|
Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis2
|
10 828
|
$
|
10 349
|
$
|
9 281
|
$
|
Équivalents temps plein
|
2 011
|
2 034
|
1 858
Le résultat net pour le trimestre s'est établi à 548 M$, en hausse de 202 M$ comparativement à celui du quatrième trimestre de 2024, en raison de l'accroissement des produits, contrebalancé en partie par la hausse des charges et la hausse de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Le résultat avant impôt et provisions ajusté2 a augmenté de 310 M$, ou 62 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024.
Les produits se sont élevés à 1 523 M$, en hausse de 368 M$ par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2024. Les produits de Marchés CIBC, réseau mondial ont augmenté en lien surtout avec la hausse des produits tirés des activités de financement, ainsi que des produits tirés des opérations sur titres, sur titres à revenu fixe et sur marchandises. Pour ce qui a trait aux produits de Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement, l'augmentation des produits tirés des services financiers aux entreprises et l'intensification des activités de prise ferme de titres de créance et des activités de services consultatifs ont été neutralisées en partie par le ralentissement des activités de prise ferme de titres de participation.
La dotation à la provision pour pertes sur créances a été de 77 M$, en hausse de 46 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2024, en raison d'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux.
Les charges autres que d'intérêts se sont chiffrées à 710 M$, en hausse de 58 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2024, en raison essentiellement de l'augmentation des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques ainsi que de la progression de la rémunération des employés, le tout en partie neutralisé par une baisse de la rémunération liée au rendement.
Revue des résultats du quatrième trimestre du groupe Siège social et autres
|
31 oct.
|
31 juill.
|
31 oct.
|
En millions de dollars, pour les trois mois clos les
|
Produits
|
Services bancaires internationaux
|
242
|
$
|
163
|
$
|
239
|
$
|
Divers
|
(23)
|
11
|
46
|
Total des produits
|
219
|
174
|
285
|
Dotation à la provision pour pertes sur créances
|
Prêts douteux
|
6
|
1
|
1
|
Prêts productifs
|
-
|
-
|
-
|
Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances
|
6
|
1
|
1
|
Charges autres que d'intérêts
|
400
|
409
|
438
|
Perte avant impôt sur le résultat
|
(187)
|
(236)
|
(154)
|
Impôt sur le résultat
|
(145)
|
(128)
|
(147)
|
Perte nette
|
(42)
|
$
|
(108)
|
$
|
(7)
|
$
|
Résultat net (perte nette) applicable aux :
|
Participations ne donnant pas le contrôle
|
6
|
$
|
2
|
$
|
8
|
$
|
Actionnaires
|
(48)
|
(110)
|
(15)
|
Équivalents temps plein3
|
24 607
|
24 576
|
24 026
La perte nette pour le trimestre a été de 42 M$, comparativement à une perte nette de 7 M$ au quatrième trimestre de 2024, en raison de la baisse des produits, contrebalancée en partie par la diminution des charges. Le résultat avant impôt et provisions ajusté2 a augmenté de 28 M$, ou 18 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de 2024.
Les produits ont reculé de 66 M$ comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2024, ce qui s'explique par une baisse des produits de trésorerie, en partie neutralisée par la hausse des produits tirés des investissements stratégiques.
Pour le trimestre considéré, la dotation à la provision pour pertes sur créances s'est établie à 6 M$, alors qu'une dotation à la provision pour pertes sur créances de 1 M$ avait été comptabilisée au quatrième trimestre de 2024.
Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 400 M$, en baisse de 38 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2024, ce qui reflète surtout une diminution des coûts imputables au siège social.
L'économie d'impôt sur le résultat a reculé de 2 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2024.
|
1)
|
Certaines informations de l'exercice précédent ont été retraitées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2025, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.
|
2)
|
Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.
|
3)
|
Comprennent les équivalents temps plein pour lesquels les charges sont réparties entre les secteurs d'activité au sein des unités d'exploitation stratégiques. La majorité des équivalents temps plein en ce qui a trait aux coûts fonctionnels et de soutien de CIBC Bank USA sont pris en compte dans l'unité d'exploitation stratégique Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis.
Bilan consolidé
|
En millions de dollars, aux 31 octobre
|
2025
|
2024
|
ACTIF
|
Trésorerie et dépôts non productifs d'intérêts auprès d'autres banques
|
12 379
|
$
|
8 565
|
$
|
Dépôts productifs d'intérêts auprès d'autres banques
|
31 624
|
39 499
|
Valeurs mobilières
|
283 235
|
254 345
|
Garanties au comptant au titre de valeurs empruntées
|
21 697
|
17 028
|
Valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres
|
86 695
|
83 721
|
Prêts
|
Prêts hypothécaires à l'habitation
|
287 033
|
280 672
|
Prêts personnels
|
47 866
|
46 681
|
Cartes de crédit
|
21 581
|
20 551
|
Prêts aux entreprises et aux gouvernements1
|
237 416
|
214 305
|
Provision pour pertes sur créances
|
(4 392)
|
(3 917)
|
589 504
|
558 292
|
Divers
|
Dérivés
|
38 352
|
36 435
|
Immobilisations corporelles
|
3 443
|
3 359
|
Goodwill
|
5 475
|
5 443
|
Logiciels et autres immobilisations incorporelles
|
2 894
|
2 830
|
Placements dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence
|
808
|
785
|
Actif d'impôt différé
|
1 027
|
821
|
Autres actifs
|
39 805
|
30 862
|
91 804
|
80 535
|
Total de l'actif
|
1 116 938
|
$
|
1 041 985
|
$
|
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
|
Dépôts
|
Particuliers
|
258 139
|
$
|
252 894
|
$
|
Entreprises et gouvernements
|
457 284
|
435 499
|
Banques
|
26 723
|
20 009
|
Emprunts garantis
|
65 978
|
56 455
|
808 124
|
764 857
|
Engagements liés à des valeurs vendues à découvert
|
24 244
|
21 642
|
Garanties au comptant au titre de valeurs prêtées
|
6 031
|
7 997
|
Engagements liés à des valeurs vendues en vertu de mises en pension de titres
|
130 042
|
110 153
|
Divers
|
Dérivés
|
41 411
|
40 654
|
Passif d'impôt différé
|
47
|
49
|
Autres passifs1
|
34 807
|
30 161
|
76 265
|
70 864
|
Titres secondaires
|
7 819
|
7 465
|
Total du passif
|
1 052 525
|
982 978
|
Capitaux propres
|
Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres
|
6 369
|
4 946
|
Actions ordinaires
|
16 845
|
17 011
|
Surplus d'apport
|
226
|
159
|
Résultats non distribués
|
36 471
|
33 471
|
Cumul des autres éléments du résultat global
|
4 218
|
3 148
|
Total des capitaux propres applicables aux actionnaires
|
64 129
|
58 735
|
Participations ne donnant pas le contrôle
|
284
|
272
|
Total des capitaux propres
|
64 413
|
59 007
|
Total du passif et des capitaux propres
|
1 116 938
|
$
|
1 041 985
|
$
|
1)
|
Comprennent les engagements de clients en vertu d'acceptations de 10 M$ (6 M$ en 2024) dans les Prêts aux entreprises et aux gouvernements et de 10 M$ (6 M$ en 2024) dans les Autres passifs. Les montants des périodes précédentes ont été retraités afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée au premier trimestre de 2025.
Compte de résultat consolidé
|
Pour les trois mois
|
Pour les douze mois
|
31 oct.
|
31 juill.
|
31 oct.
|
31 oct.
|
31 oct.
|
En millions de dollars, sauf indication contraire
|
Produits d'intérêts1
|
Prêts
|
8 117
|
$
|
7 976
|
$
|
8 668
|
$
|
32 074
|
$
|
33 925
|
$
|
Valeurs mobilières
|
2 215
|
2 260
|
2 393
|
9 045
|
9 560
|
Valeurs empruntées ou acquises en vertu de prises en pension de titres
|
1 222
|
1 307
|
1 441
|
5 260
|
5 811
|
Dépôts auprès d'autres banques et autres dépôts
|
540
|
546
|
729
|
2 382
|
2 889
|
12 094
|
12 089
|
13 231
|
48 761
|
52 185
|
Charges d'intérêts
|
Dépôts
|
6 004
|
6 090
|
7 476
|
25 110
|
30 476
|
Valeurs vendues à découvert
|
141
|
135
|
163
|
565
|
625
|
Valeurs prêtées ou vendues en vertu de mises en pension de titres
|
1 624
|
1 619
|
1 719
|
6 521
|
6 334
|
Titres secondaires
|
93
|
106
|
120
|
407
|
510
|
Divers
|
100
|
91
|
120
|
389
|
545
|
7 962
|
8 041
|
9 598
|
32 992
|
38 490
|
Produits nets d'intérêts
|
4 132
|
4 048
|
3 633
|
15 769
|
13 695
|
Produits autres que d'intérêts
|
Rémunération de prise ferme et honoraires de consultation
|
245
|
291
|
182
|
915
|
707
|
Frais sur les dépôts et les paiements
|
252
|
257
|
250
|
996
|
958
|
Commissions sur crédit
|
269
|
253
|
217
|
1 015
|
1 218
|
Honoraires d'administration de cartes
|
95
|
105
|
105
|
402
|
414
|
Honoraires de gestion de placements et de garde
|
595
|
555
|
526
|
2 241
|
1 980
|
Produits tirés des fonds communs de placement
|
520
|
493
|
465
|
2 019
|
1 796
|
Produits des activités d'assurance, montant net
|
81
|
71
|
85
|
317
|
356
|
Commissions liées aux transactions sur valeurs mobilières
|
160
|
132
|
129
|
554
|
431
|
Profits (pertes) sur les instruments financiers évalués/désignés à la
|
1 005
|
859
|
827
|
4 022
|
3 226
|
Profits (pertes) sur les titres de créance évalués à la juste valeur par le
|
(11)
|
(25)
|
(6)
|
(14)
|
43
|
Produits tirés des opérations de change autres que de négociation
|
86
|
99
|
93
|
369
|
386
|
Produits tirés des entreprises associées et des coentreprises
|
26
|
29
|
18
|
117
|
79
|
Divers
|
121
|
87
|
93
|
411
|
317
|
3 444
|
3 206
|
2 984
|
13 364
|
11 911
|
Total des produits
|
7 576
|
7 254
|
6 617
|
29 133
|
25 606
|
Dotation à la provision pour pertes sur créances
|
605
|
559
|
419
|
2 342
|
2 001
|
Charges autres que d'intérêts
|
Rémunération et avantages sociaux des employés
|
2 357
|
2 377
|
2 207
|
9 266
|
8 261
|
Frais d'occupation
|
240
|
204
|
208
|
847
|
830
|
Matériel informatique, logiciels et matériel de bureau
|
827
|
732
|
723
|
2 946
|
2 719
|
Communications
|
96
|
99
|
89
|
395
|
362
|
Publicité et expansion des affaires
|
121
|
97
|
103
|
398
|
344
|
Honoraires professionnels
|
88
|
68
|
74
|
284
|
257
|
Taxes d'affaires et taxes sur le capital
|
31
|
30
|
34
|
124
|
128
|
Divers
|
419
|
369
|
353
|
1 592
|
1 538
|
4 179
|
3 976
|
3 791
|
15 852
|
14 439
|
Résultat avant impôt sur le résultat
|
2 792
|
2 719
|
2 407
|
10 939
|
9 166
|
Impôt sur le résultat
|
612
|
623
|
525
|
2 485
|
2 012
|
Résultat net
|
2 180
|
$
|
2 096
|
$
|
1 882
|
$
|
8 454
|
$
|
7 154
|
$
|
Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle
|
6
|
$
|
2
|
$
|
8
|
$
|
25
|
$
|
39
|
$
|
Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres
|
116
|
$
|
82
|
$
|
72
|
$
|
364
|
$
|
263
|
$
|
Porteurs d'actions ordinaires
|
2 058
|
2 012
|
1 802
|
8 065
|
6 852
|
Résultat net applicable aux actionnaires
|
2 174
|
$
|
2 094
|
$
|
1 874
|
$
|
8 429
|
$
|
7 115
|
$
|
Résultat par action (en dollars)
|
De base
|
2,21
|
$
|
2,16
|
$
|
1,91
|
$
|
8,62
|
$
|
7,29
|
$
|
Dilué
|
2,20
|
2,15
|
1,90
|
8,57
|
7,28
|
Dividendes par action ordinaire (en dollars)
|
0,97
|
0,97
|
0,90
|
3,88
|
3,60
|
1)
|
Comprennent des produits d'intérêts, calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif, de 11,1 G$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 (11,0 G$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2025 et 12,2 G$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2024).
État du résultat global consolidé
|
Pour les trois mois
|
Pour les douze mois
|
31 oct.
|
31 juill.
|
31 oct.
|
31 oct.
|
31 oct.
|
En millions de dollars
|
Résultat net
|
2 180
|
$
|
2 096
|
$
|
1 882
|
$
|
8 454
|
$
|
7 154
|
$
|
Autres éléments du résultat global, nets de l'impôt sur le résultat, qui pourraient faire l'objet
|
Écart de change, montant net
|
Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l'étranger
|
713
|
295
|
479
|
400
|
281
|
Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture d'investissements dans des
|
(476)
|
(215)
|
(339)
|
(365)
|
(267)
|
237
|
80
|
140
|
35
|
14
|
Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG
|
Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG
|
116
|
159
|
(56)
|
368
|
127
|
Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes
|
5
|
(4)
|
5
|
(14)
|
(27)
|
121
|
155
|
(51)
|
354
|
100
|
Variation nette des couvertures de flux de trésorerie
|
Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie
|
964
|
(343)
|
581
|
1 419
|
2 348
|
Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes
|
(497)
|
(202)
|
(331)
|
(928)
|
(813)
|
467
|
(545)
|
250
|
491
|
1 535
|
Autres éléments du résultat global, nets de l'impôt sur le résultat, qui ne pourraient
|
Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à
|
183
|
53
|
143
|
208
|
250
|
Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs
|
(22)
|
(167)
|
(19)
|
(34)
|
(216)
|
Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG
|
(1)
|
4
|
(1)
|
18
|
(13)
|
160
|
(110)
|
123
|
192
|
21
|
Total des autres éléments du résultat global1
|
985
|
(420)
|
462
|
1 072
|
1 670
|
Résultat global
|
3 165
|
$
|
1 676
|
$
|
2 344
|
$
|
9 526
|
$
|
8 824
|
$
|
Résultat global applicable aux participations ne donnant pas le contrôle
|
6
|
$
|
2
|
$
|
8
|
$
|
25
|
$
|
39
|
$
|
Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres
|
116
|
$
|
82
|
$
|
72
|
$
|
364
|
$
|
263
|
$
|
Porteurs d'actions ordinaires
|
3 043
|
1 592
|
2 264
|
9 137
|
8 522
|
Résultat global applicable aux actionnaires
|
3 159
|
$
|
1 674
|
$
|
2 336
|
$
|
9 501
|
$
|
8 785
|
$
|
1)
|
Comprend des profits de 16 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 (profits de 10 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2025 et profits de 45 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2024) ayant
|
Pour les trois mois
|
Pour les douze mois
|
31 oct.
|
31 juill.
|
31 oct.
|
31 oct.
|
31 oct.
|
En millions de dollars
|
(Charge) économie d'impôt sur le résultat attribuée à chacune des composantes des
|
Éléments qui pourraient faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net
|
Écart de change, montant net
|
Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l'étranger
|
(23)
|
$
|
(5)
|
$
|
(12)
|
$
|
(12)
|
$
|
(5)
|
$
|
Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture d'investissements dans des
|
9
|
(13)
|
13
|
(68)
|
-
|
(14)
|
(18)
|
1
|
(80)
|
(5)
|
Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG
|
Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG
|
(29)
|
(51)
|
13
|
(74)
|
(12)
|
Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes
|
(1)
|
1
|
(2)
|
5
|
10
|
(30)
|
(50)
|
11
|
(69)
|
(2)
|
Variation nette des couvertures de flux de trésorerie
|
Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie
|
(371)
|
132
|
(223)
|
(546)
|
(903)
|
Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes
|
191
|
78
|
127
|
357
|
313
|
(180)
|
210
|
(96)
|
(189)
|
(590)
|
Éléments qui ne peuvent faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net
|
Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à
|
(55)
|
(22)
|
(28)
|
(66)
|
(68)
|
Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs
|
9
|
64
|
8
|
13
|
83
|
Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG
|
1
|
(1)
|
-
|
(6)
|
4
|
(45)
|
41
|
(20)
|
(59)
|
19
|
Total de (la charge) l'économie d'impôt sur le résultat attribuée à chacune des
|
(269)
|
$
|
183
|
$
|
(104)
|
$
|
(397)
|
$
|
(578)
|
$
État des variations des capitaux propres consolidé
|
Pour les trois mois
|
Pour les douze mois
|
31 oct.
|
31 juill.
|
31 oct.
|
31 oct.
|
31 oct.
|
En millions de dollars
|
Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres
|
Solde au début de la période
|
6 669
|
$
|
5 942
|
$
|
4 949
|
$
|
4 946
|
$
|
4 925
|
$
|
Émission d'actions privilégiées et de billets avec remboursement de capital à recours limité (BRCRL)
|
450
|
1 027
|
-
|
2 770
|
1 000
|
Rachat d'actions privilégiées et de BRCRL
|
(750)
|
(300)
|
-
|
(1 350)
|
(975)
|
Actions autodétenues
|
-
|
-
|
(3)
|
3
|
(4)
|
Solde à la fin de la période
|
6 369
|
$
|
6 669
|
$
|
4 946
|
$
|
6 369
|
$
|
4 946
|
$
|
Actions ordinaires
|
Solde au début de la période
|
16 867
|
$
|
16 929
|
$
|
16 919
|
$
|
17 011
|
$
|
16 082
|
$
|
Émission d'actions ordinaires
|
36
|
46
|
182
|
168
|
1 019
|
Achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation
|
(63)
|
(100)
|
(90)
|
(335)
|
(90)
|
Actions autodétenues
|
5
|
(8)
|
-
|
1
|
-
|
Solde à la fin de la période
|
16 845
|
$
|
16 867
|
$
|
17 011
|
$
|
16 845
|
$
|
17 011
|
$
|
Surplus d'apport
|
Solde au début de la période
|
175
|
$
|
156
|
$
|
128
|
$
|
159
|
$
|
109
|
$
|
Charge de rémunération découlant des attributions fondées sur des actions réglées en instruments de
|
9
|
3
|
7
|
20
|
16
|
Exercice d'options sur actions et règlement d'autres attributions fondées sur des actions réglées en
|
(1)
|
(3)
|
(5)
|
(10)
|
(9)
|
Divers1
|
43
|
19
|
29
|
57
|
43
|
Solde à la fin de la période
|
226
|
$
|
175
|
$
|
159
|
$
|
226
|
$
|
159
|
$
|
Résultats non distribués
|
Solde au début de la période
|
35 655
|
$
|
34 984
|
$
|
32 844
|
$
|
33 471
|
$
|
30 352
|
$
|
Résultat net applicable aux actionnaires
|
2 174
|
2 094
|
1 874
|
8 429
|
7 115
|
Dividendes et distributions
|
Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres
|
(116)
|
(82)
|
(72)
|
(364)
|
(263)
|
Actions ordinaires
|
(901)
|
(904)
|
(850)
|
(3 629)
|
(3 382)
|
Prime à l'achat d'actions ordinaires aux fins d'annulations
|
(330)
|
(428)
|
(329)
|
(1 396)
|
(329)
|
Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de participation désignés à la JVAERG reclassés du cumul des
|
-
|
2
|
3
|
2
|
(15)
|
Divers
|
(11)
|
(11)
|
1
|
(42)
|
(7)
|
Solde à la fin de la période
|
36 471
|
$
|
35 655
|
$
|
33 471
|
$
|
36 471
|
$
|
33 471
|
$
|
Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat
|
Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat, qui pourraient faire l'objet d'un
|
Écart de change, montant net
|
Solde au début de la période
|
1 974
|
$
|
1 894
|
$
|
2 036
|
$
|
2 176
|
$
|
2 162
|
$
|
Variation nette de l'écart de change
|
237
|
80
|
140
|
35
|
14
|
Solde à la fin de la période
|
2 211
|
$
|
1 974
|
$
|
2 176
|
$
|
2 211
|
$
|
2 176
|
$
|
Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG
|
Solde au début de la période
|
(74)
|
$
|
(229)
|
$
|
(256)
|
$
|
(307)
|
$
|
(407)
|
$
|
Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG
|
121
|
155
|
(51)
|
354
|
100
|
Solde à la fin de la période
|
47
|
$
|
(74)
|
$
|
(307)
|
$
|
47
|
$
|
(307)
|
$
|
Profits nets (pertes nettes) sur couvertures de flux de trésorerie
|
Solde au début de la période
|
533
|
$
|
1 078
|
$
|
259
|
$
|
509
|
$
|
(1 026)
|
$
|
Variation nette des couvertures de flux de trésorerie
|
467
|
(545)
|
250
|
491
|
1 535
|
Solde à la fin de la période
|
1 000
|
$
|
533
|
$
|
509
|
$
|
1 000
|
$
|
509
|
$
|
Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat, qui ne pourraient pas faire l'objet d'un
|
Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à
|
Solde au début de la période
|
867
|
$
|
814
|
$
|
699
|
$
|
842
|
$
|
592
|
$
|
Variation nette des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies
|
183
|
53
|
143
|
208
|
250
|
Solde à la fin de la période
|
1 050
|
$
|
867
|
$
|
842
|
$
|
1 050
|
$
|
842
|
$
|
Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs
|
Solde au début de la période
|
(100)
|
$
|
67
|
$
|
(69)
|
$
|
(88)
|
$
|
128
|
$
|
Variation nette attribuable aux variations du risque de crédit
|
(22)
|
(167)
|
(19)
|
(34)
|
(216)
|
Solde à la fin de la période
|
(122)
|
$
|
(100)
|
$
|
(88)
|
$
|
(122)
|
$
|
(88)
|
$
|
Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG
|
Solde au début de la période
|
33
|
$
|
31
|
$
|
20
|
$
|
16
|
$
|
14
|
$
|
Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG
|
(1)
|
4
|
(1)
|
18
|
(13)
|
Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de participation désignés à la JVAERG reclassés en
|
-
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
15
|
Solde à la fin de la période
|
32
|
$
|
33
|
$
|
16
|
$
|
32
|
$
|
16
|
$
|
Total du cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat
|
4 218
|
$
|
3 233
|
$
|
3 148
|
$
|
4 218
|
$
|
3 148
|
$
|
Participations ne donnant pas le contrôle
|
Solde au début de la période
|
277
|
$
|
280
|
$
|
254
|
$
|
272
|
$
|
232
|
$
|
Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle
|
6
|
2
|
8
|
25
|
39
|
Dividendes
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(9)
|
(8)
|
Divers
|
3
|
(2)
|
12
|
(4)
|
9
|
Solde à la fin de la période
|
284
|
$
|
277
|
$
|
272
|
$
|
284
|
$
|
272
|
$
|
Capitaux propres à la fin de la période
|
64 413
|
$
|
62 876
|
$
|
59 007
|
$
|
64 413
|
$
|
59 007
|
$
|
1)
|
Comprend la partie de l'économie d'impôt estimée liée aux options sur actions des employés qui s'ajoute au montant comptabilisé dans le compte de résultat consolidé intermédiaire.
Tableau des flux de trésorerie consolidé
|
Pour les trois mois
|
Pour les douze mois
|
31 oct.
|
31 juill.
|
31 oct.
|
31 oct.
|
31 oct.
|
En millions de dollars
|
Flux de trésorerie d'exploitation
|
Résultat net
|
2 180
|
$
|
2 096
|
$
|
1 882
|
$
|
8 454
|
$
|
7 154
|
$
|
Ajustements pour rapprocher le résultat net des flux de trésorerie d'exploitation :
|
Dotation à la provision pour pertes sur créances
|
605
|
559
|
419
|
2 342
|
2 001
|
Amortissement et dépréciation1
|
324
|
287
|
289
|
1 178
|
1 170
|
Charge au titre des options sur actions et des actions subalternes
|
9
|
3
|
7
|
20
|
16
|
Impôt différé
|
(121)
|
(150)
|
(203)
|
(257)
|
(244)
|
Pertes (profits) sur titres de créance évalués à la JVAERG et au coût amorti
|
11
|
25
|
6
|
14
|
(43)
|
Pertes nettes (profits nets) à la cession d'immobilisations corporelles
|
-
|
-
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
Autres éléments hors caisse, montant net
|
(262)
|
457
|
(258)
|
(16)
|
(1 822)
|
Variations nettes des actifs et des passifs d'exploitation
|
Dépôts productifs d'intérêts auprès d'autres banques
|
4 462
|
(511)
|
(3 334)
|
7 875
|
(4 597)
|
Prêts, nets des remboursements
|
(8 476)
|
(10 756)
|
(8 255)
|
(33 381)
|
(28 930)
|
Dépôts, nets des retraits
|
13 145
|
5 718
|
20 126
|
37 183
|
34 467
|
Engagements liés à des valeurs vendues à découvert
|
3 417
|
734
|
(2 398)
|
2 602
|
2 976
|
Intérêts courus à recevoir
|
(372)
|
327
|
(226)
|
44
|
(711)
|
Intérêts courus à payer
|
20
|
(292)
|
(180)
|
(983)
|
452
|
Actifs dérivés
|
(3 769)
|
3 907
|
(6 188)
|
(1 921)
|
(3 240)
|
Passifs dérivés
|
4 636
|
(7 402)
|
4 664
|
328
|
(813)
|
Valeurs mobilières évaluées à la JVRN
|
(6 767)
|
(6 309)
|
127
|
(22 817)
|
(23 319)
|
Autres actifs et passifs évalués/désignés à la JVRN
|
1 893
|
2 703
|
290
|
5 090
|
3 431
|
Impôt exigible
|
-
|
(250)
|
(174)
|
(489)
|
(257)
|
Garanties au comptant au titre de valeurs prêtées
|
727
|
(1 411)
|
(518)
|
(1 966)
|
(84)
|
Engagements liés à des valeurs vendues en vertu de mises en pension de titres
|
(15 617)
|
12 380
|
(5 215)
|
19 889
|
23 035
|
Garanties au comptant au titre de valeurs empruntées
|
(7)
|
(2 745)
|
(533)
|
(4 669)
|
(2 377)
|
Valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres
|
(485)
|
5 051
|
(4 400)
|
(2 974)
|
(3 537)
|
Divers, montant net
|
155
|
1 440
|
3 230
|
(1 706)
|
6 361
|
Flux de trésorerie net d'exploitation
|
(4 292)
|
5 861
|
(843)
|
13 838
|
11 088
|
Flux de trésorerie de financement
|
Émission de titres secondaires
|
-
|
-
|
-
|
1 250
|
2 250
Remboursement/rachat/échéance de titres secon
