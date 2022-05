TORONTO, le 5 mai 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle améliorait les avantages liés à la santé et au bien-être de ses employés, notamment en bonifiant les prestations de remplacement du revenu pendant les congés pour soins d'enfants, en offrant une couverture pour d'autres services de santé mentale, pour des soins liés à l'affirmation de genre et pour des traitements de fertilité, ainsi que l'accès à des diététistes agréés. Ces améliorations permettront aux employés de la Banque CIBC de réaliser leurs ambitions personnelles à toutes les étapes de leur vie.

« Le bien-être de notre équipe est depuis longtemps une pierre angulaire de la culture de la Banque CIBC et cela demeurera essentiel alors que nous nous tournons vers l'avenir, a déclaré Jackie Goldman, première vice-présidente, Récompense, reconnaissance et rendement à la Banque CIBC. Nous sommes conscients que les membres de notre équipe diversifiée ont des besoins uniques et nous sommes à leur écoute pour adapter et élargir nos programmes d'avantages sociaux. Notre objectif est d'offrir des avantages qui s'inspirent de notre raison d'être et qui visent véritablement à soutenir le bien-être total de notre équipe afin qu'elle puisse réaliser ses ambitions. »

Voici quelques points saillants :

Des offres améliorées sur le plan des soins aux enfants pour les employés canadiens et américains admissibles, avec des congés payés prolongés à 17 semaines à compter du 1 er juillet 2022, pour les congés de maternité, parentaux et d'adoption au Canada , ainsi que pour les responsables principaux et secondaires des soins aux enfants aux États-Unis.

juillet 2022, pour les congés de maternité, parentaux et d'adoption au , ainsi que pour les responsables principaux et secondaires des soins aux enfants aux États-Unis. Une amélioration des avantages liés à la fertilité pour soutenir les employés au Canada qui ont besoin d'aide en lien avec la conception, y compris une couverture pour les médicaments sur ordonnance et autres traitements, ainsi que le remboursement de certains frais médicaux à la charge des employés liés à la gestation pour autrui.

qui ont besoin d'aide en lien avec la conception, y compris une couverture pour les médicaments sur ordonnance et autres traitements, ainsi que le remboursement de certains frais médicaux à la charge des employés liés à la gestation pour autrui. Une nouvelle couverture a été ajoutée pour les frais admissibles liés à l'affirmation de genre en vue de soutenir les employés transgenres. Elle comprend les interventions chirurgicales et procédures spécifiques de transition de genre qui ne sont pas couvertes par les programmes provinciaux d'affirmation de genre, jusqu'à concurrence d'un maximum annuel de 10 000 $ ou d'un maximum viager de 25 000 $.

Des diététistes agréés ont été ajoutés à la liste des services paramédicaux afin d'aider les employés à optimiser leur bien-être au moyen de conseils professionnels en nutrition, ainsi que d'autres fournisseurs de services admissibles comme les acupuncteurs, les podologues et podiatres, les chiropraticiens, les massothérapeutes, les naturopathes et les ostéopathes.

Ces efforts s'appuient sur les avantages actuels axés sur le bien-être, notamment :

L'augmentation à 100 % du remboursement des services de santé mentale offerts par des psychologues, des travailleurs sociaux, des psychothérapeutes, des thérapeutes conjugaux et familiaux et des conseillers cliniciens agréés, jusqu'à concurrence d'un maximum combiné de 5 000 $ par année pour toutes les options médicales. Cette amélioration permettra à de nombreux membres de l'équipe et à leur famille de plus que doubler leur couverture dans ce domaine important.

Une série de conseils en continu du directeur médical en chef de la Banque CIBC visant à offrir une source fiable de renseignements médicaux et sur la santé tout au long de la pandémie et à discuter de sujets liés à la santé qui sont importants pour les membres de l'équipe.

L'accès à des ressources, comme un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF), une vidéothèque en ligne sur le bien-être et des options de traitements en santé mentale offerts en ligne.

Un sondage annuel auprès des employés, ainsi que des sondages Prendre le pouls, et l'utilisation de ces commentaires pour orienter les politiques de bien-être de la Banque CIBC.

