Fonds additionnels offerts aux propriétaires d'entreprise

TORONTO, le 4 déc. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle accepte maintenant les demandes dans le cadre du programme du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) élargi. Les entreprises admissibles qui font face à des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont déjà présenté une demande et reçu un prêt de 40 000 $ du CUEC peuvent recevoir un prêt supplémentaire de 20 000 $ dans le cadre du programme élargi, dont 10 000 $ feront l'objet d'une radiation si le prêt est remboursé au plus tard le 31 décembre 2022.

De plus, les entreprises qui présentent une demande pour la première fois peuvent être admissibles à un prêt du CUEC de 60 000 $, dont 20 000 $ seront radiés si le solde du prêt est remboursé à temps. La date limite pour présenter une demande a été reportée au 31 mars 2021.

« Comme la COVID-19 continue de toucher un grand nombre d'entreprises partout au pays, nous sommes prêts à continuer de soutenir les entrepreneurs canadiens », a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME. « Il peut être difficile de diriger une entreprise en période de prospérité, et nous savons que de nombreuses entreprises dans nos collectivités ont été durement touchées par la pandémie. Nous avons eu des milliers de conversations avec des propriétaires d'entreprise afin de les aider à élaborer un plan qui leur permettra de traverser cette période sans précédent, et nous sommes déterminés à continuer d'être là pour nos clients, et à leur offrir des conseils et du soutien, notamment en leur donnant accès à du financement supplémentaire par l'entremise du programme CUEC. »

Les propriétaires d'entreprise dont la banque principale est la Banque CIBC peuvent tout simplement présenter une demande au moyen de Services bancaires CIBC en direct pour entreprises. Après l'approbation, les clients recevront un courriel de confirmation de la Banque CIBC, et le prêt sera déposé dans leur Compte d'opérations d'entreprise CIBC existant.

Les entreprises dont la demande de prêt CUEC est déjà soumise peuvent demander un prêt supplémentaire de 20 000 $ dans le cadre du programme élargi une fois leur demande approuvée.

Pour toute question au sujet d'une demande en attente, veuillez communiquer avec le Centre d'appels du CUEC du gouvernement du Canada au 1-888-324-4201.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la page CUEC - Foire aux questions de la Banque CIBC.

SOURCE CIBC

Renseignements: Kathryn Lawler, [email protected] ou 416 242-1943

