TORONTO, le 17 sept. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui qu'elle abaisse son taux préférentiel canadien de 25 points de base, qui passera de 4.95 % à 4.70 %, à compter du jeudi 18 septembre 2025.

À propos de la Banque CIBC

