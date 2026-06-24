La Banque CIBC a été nommée la meilleure banque pour la gestion de trésorerie globale au Canada par Global Finance

TORONTO, le 24 juin 2026 /CNW/ - La Banque CIBC a été nommée la meilleure banque pour la gestion de trésorerie globale au Canada en 2026 par Global Finance. Cette distinction souligne l'engagement continu de la Banque à offrir des solutions novatrices et axées sur les clients à ses clients commerciaux partout au pays.

Les prix « Trésorerie et gestion de trésorerie » décernés par Global Finance récompensent les institutions financières stimulées par les avancées numériques et des solutions innovantes.

« Nos solutions personnalisées axées sur le numérique aident les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie, à financer leur croissance, à améliorer leur efficacité et à réduire le risque, tandis que nos équipes s'assurent que chaque client reçoit des conseils et une exécution qui cadrent avec son secteur et ses besoins bancaires uniques, a déclaré Jude Leclerc, vice-présidente principale, Opérations bancaires, Groupe Entreprises, Banque CIBC. En tirant parti de toutes les ressources de la Banque CIBC, nous adoptons une approche globale de la réussite des clients, et ce prix témoigne de cet engagement. »

Ce prix marque la deuxième reconnaissance de la Banque CIBC au cours de la dernière année en tant que meilleure banque de gestion de trésorerie au Canada, ayant été reconnue auparavant par Global Banking & Finance Review.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE CIBC

Renseignements : Alexa Xuereb, Communications et affaires publiques, Banque CIBC, [email protected] ou 416 784-7909