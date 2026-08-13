Gestion globale d'actifs CIBC réduit les placements minimaux et mettra fin à certaines catégories de fonds communs de placement

TORONTO, le 13 août 2026 /CNW/ -- La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion globale d'actifs CIBCMC (« GGA CIBC ») a annoncé aujourd'hui des changements à sa gamme de produits, notamment une réduction des placements minimaux et la dissolution de certaines catégories de fonds communs de placement. Ces changements s'inscrivent dans l'engagement continu de GGA CIBC à simplifier son offre de fonds et à veiller à ce que les clients aient accès à des solutions de placement qui sont le mieux à même de répondre à leurs objectifs financiers.

Réduction du placement initial minimal

Le 13 août 2026, le placement initial minimal pour les solutions de placement suivantes sera réduit :

Le placement minimal du Mandat privé d'actifs réels CIBC est passé de 10 000 $ à 500 $.

Le placement initial minimal de tous les autres Fonds communs Gestion privée CIBC est passé de 100 000 $ à 500 $.

Dissolution de plusieurs catégories de fonds communs de placement

Pour simplifier son offre de produits, GGA CIBC procède à la dissolution de plusieurs catégories de fonds communs de placement en raison de la taille relativement petite de leur actif.

Dès maintenant, les catégories visées par la dissolution seront fermées aux nouveaux achats, y compris aux achats par l'intermédiaire de plans de placements périodiques. Ces catégories seront ensuite dissoutes le 27 novembre 2026 ou vers cette date (la « date de dissolution »).

Tous les investisseurs des catégories qui seront dissoutes recevront un avis écrit de la dissolution au moins 60 jours avant la date de dissolution.





Les investisseurs ont le droit de faire racheter les parts des fonds des catégories qui seront dissoutes jusqu'à la fermeture des bureaux à la date de dissolution et ne seront pas tenus de payer de frais de rachat, de frais d'acquisition ou d'autres frais associés à la dissolution des catégories.

Vous trouverez tous les renseignements sur les changements apportés aux seuils de placement initiaux minimaux et les dissolutions de catégories de fonds communs de placement ici.

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion globale d'actifs CIBC.

MD /MC Le logo CIBC et « Gestion globale d'actifs CIBC » sont des marques de la Banque CIBC, utilisées sous licence. Gestion globale d'actifs CIBC est une marque de commerce sous laquelle Gestion d'actifs CIBC inc. exerce ses activités.



À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre.

À propos de Gestion globale d'actifs CIBC

Gestion globale d'actifs CIBCMC (GGA CIBC), la filiale de gestion d'actifs de la Banque CIBC, est l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada. Établie en 19721, Gestion globale d'actifs CIBC offre une vaste gamme de solutions de placement, notamment des fonds communs de placement, des FNB, des solutions de portefeuille, des placements non traditionnels, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée et une gestion de portefeuille institutionnelle. Comptant des équipes partout au Canada et aux États-Unis, Gestion globale d'actifs CIBC offre des services à des particuliers à valeur nette élevée et à des clients institutionnels en Amérique du Nord ainsi qu'à des clients institutionnels partout dans le monde. Au 31 mars 2026, GGA CIBC gérait 398 G$ d'actifs sous gestion2. Pour en savoir plus, visitez le site cibc.com/fr/asset-management ou suivez-nous sur LinkedIn et YouTube.



1 Gestion globale d'actifs CIBC (anciennement « TAL Gestion globale d'actifs inc. ») a été fondée en 1972 en tant que société privée de gestion de placements. La Banque CIBC a acquis une participation dans cette société en 1994, puis en est devenue la propriétaire exclusive en 2001.

2 Ce chiffre comprend un montant nominal de 57 G$, 125 G$ d'actifs de Gestion privée CIBC aux États-Unis et 28 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens. Au 31 mars 2026.

SOURCE CIBC

Renseignements : Kira Smylie, Affaires publiques CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]