Nouvelles récentes - La Banque CIBC reçoit le prix CIO Awards Canada 2026 d'IDC pour son outil de conseil alimenté par l'IA

TORONTO, le 19 août 2026 /CNW/ -- La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui avoir été récompensée dans le cadre des CIO Awards Canada 2026 organisés par IDC pour son outil AssistantConseiller CIBC, une solution exclusive de la banque fondée sur l'intelligence artificielle et conçue pour améliorer les interactions avec les clients tout en favorisant la conformité réglementaire.

« Cette distinction témoigne de la culture d'innovation de la CIBC et de son engagement à mettre au point des solutions d'IA concrètes qui font une réelle différence pour notre équipe et nos clients, a déclaré Jaime Tatis, vice-président exécutif et chef des données et de l'intelligence artificielle à la CIBC. L'outil AssistantConseiller CIBC a été conçu pour aider nos conseillers à consacrer moins de temps aux tâches administratives et plus de temps aux conseils et à l'approfondissement des relations avec les clients. »

Lancé en 2026, AssistantConseiller CIBC utilise l'IA générative pour saisir et résumer automatiquement des notes détaillées pendant les rencontres avec les clients et simplifier la documentation de suivi. L'outil permet aux conseillers de réduire jusqu'à 50 % le temps consacré aux tâches administratives de tenue de dossiers, ce qui leur permet de consacrer davantage de temps à l'accompagnement de leurs clients.

Les prix CIO Awards Canada récompensent les organisations canadiennes et les dirigeants en TI qui génèrent une valeur d'affaires mesurable grâce à la technologie. Les prix récompensent les organisations qui utilisent les TI pour créer un avantage concurrentiel, rationaliser leurs opérations, accélérer leur croissance ou renforcer leurs relations avec les clients.

Ce prix vient renforcer le leadership de la CIBC dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'innovation numérique, après les deux prix décernés en 2026 par The Digital Banker dans les catégories « Meilleure initiative en intelligence artificielle générale » et « Meilleur programme de transformation numérique ».

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre.

SOURCE CIBC

Renseignements : Katarina Milicevic, Affaires publiques à la Banque CIBC, [email protected] ou 416 362-3458