Gestion mondiale d'actifs CIBC mettra fin aux Fonds d'obligations de qualité investissement 2026 CIBC

TORONTO, le 13 août 2026 /CNW/ -- La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) -- Gestion mondiale d'actifs CIBCMC (GGA CIBC) a annoncé aujourd'hui qu'elle mettra fin au Fonds d'obligations de première qualité 2026 CIBC et au Fonds d'obligations américaines de première qualité 2026 CIBC (les « Fonds ») le ou vers le 27 novembre. 2026 (la « date de dissolution »), conformément aux objectifs de placement du fonds.

À ce propos, nous avons récemment annoncé que les séries A, F, O et S (les « séries plafonnées ») ont été fermées à tout nouvel achat le 29 avril 2026.

À compter de ce jour, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles, aucun autre achat de parts de la série FNB ne sera accepté. Les parts de série FNB du Fonds d'obligations de première qualité 2026 CIBC (CBOE : CTBB) et du Fonds d'obligations américaines de première qualité 2026 CIBC (CBOE : CTUD.U) doivent être volontairement radiées à la demande de GGA CIBC, et leur négociation doit prendre fin après la clôture des marchés le 25 novembre 2026 ou aux alentours de cette date.

Les demandes de rachat de parts des Fonds seront acceptées jusqu'à la fin des heures d'ouverture à la Date de dissolution. Toute part toujours détenue par les porteurs de parts à la Date de retrait sera assujettie à un rachat obligatoire.

Avant la date de dissolution, GGA CIBC, dans la mesure du possible, vendra les actifs de chaque fonds ou les convertira en espèces. Après avoir payé ou provisionné adéquatement tous les passifs, GGA CIBC distribuera l'actif net de chaque fonds au prorata aux porteurs de parts inscrits du fonds applicable, en fonction de la valeur liquidative de la série par part. La distribution aura lieu dès que possible après la date de dissolution. GGA CIBC publiera un autre communiqué à la Date de dissolution ou aux alentours de cette date confirmant l'évaluation finale des parts de série FNB des Fonds.

La Banque CIBC encourage tous les porteurs de parts à consulter leur conseiller pour discuter des conséquences financières et fiscales des dissolutions et pour déterminer la solution qui répond le mieux à leurs besoins de placement et à leur situation personnelle.

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion globale d'actifs CIBC.

MD Le logo CIBC et « Gestion globale d'actifs CIBC » sont des marques de la Banque CIBC, utilisées sous licence. Gestion globale d'actifs CIBC est une marque de commerce sous laquelle Gestion d'actifs CIBC inc. exerce ses activités.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre.

À propos de Gestion globale d'actifs CIBC

Gestion globale d'actifs CIBCMC (GGA CIBC), la filiale de gestion d'actifs de la Banque CIBC, est l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada. Établie en 19721, Gestion globale d'actifs CIBC offre une vaste gamme de solutions de placement, notamment des fonds communs de placement, des FNB, des solutions de portefeuille, des placements non traditionnels, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée et une gestion de portefeuille institutionnelle. Comptant des équipes partout au Canada et aux États-Unis, Gestion globale d'actifs CIBC offre des services à des particuliers à valeur nette élevée et à des clients institutionnels en Amérique du Nord ainsi qu'à des clients institutionnels partout dans le monde. Au 31 mars 2026, GGA CIBC gérait 398 G$ d'actifs sous gestion2. Pour en savoir plus, visitez le site cibc.com/fr/asset-management ou suivez-nous sur LinkedIn et YouTube.



1 Gestion globale d'actifs CIBC (anciennement « TAL Gestion globale d'actifs inc. ») a été fondée en 1972 en tant que société privée de gestion de placements. La Banque CIBC a acquis une participation dans cette société en 1994, puis en est devenue la propriétaire exclusive en 2001.





2 Ce chiffre comprend un montant nominal de 57 G$, 125 G$ d'actifs de Gestion privée CIBC aux États-Unis et 28 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens. Au 31 mars 2026.

SOURCE CIBC

Renseignements : Kira Smylie, Affaires publiques CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]