ISKUT, TERRITOIRE DE TAHLTAN, BC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - La bande Iskut a tenu aujourd'hui une cérémonie d'ouverture officielle de sa nouvelle école, qui s'appelle Łuwechōn Kots'ede'i Kime et qui se traduit par « maison d'apprentissage Łuwechōn ». L'installation moderne permettra à un plus grand nombre d'enfants d'apprendre dans leur communauté d'origine tout en restant connectés à la culture et à la langue tahltan.

Située sur la réserve d'Iskut n° 6, cette école de 1 463 m² récemment ouverte est un symbole vivant de renouveau, de résilience et de fierté communautaire. Remplaçant l'école indépendante de Klappan, construite en 1978 et ne répondant plus aux besoins croissants de la communauté, cette nouvelle installation a été conçue avec soin en tenant compte des commentaires des élèves, des éducateurs, des Aînés et des familles.

La bande Iskut offre un enseignement en classe aux élèves de la maternelle à la 9e année. En raison de la forte demande des élèves qui souhaitent rester dans la communauté, Iskut propose un apprentissage en ligne assisté pour les élèves de la 10e à la 12e année. Il est prévu d'agrandir l'école afin de mieux accueillir ces élèves plus âgés, car les inscriptions augmentent rapidement grâce aux nouvelles installations.

Ce projet a été rendu possible grâce à un partenariat entre la bande Iskut et le gouvernement du Canada, avec un investissement de près de 24,5 millions de dollars de la part du Canada et 900 000 dollars supplémentaires de la part de la bande Iskut.

Citations

« L'éducation est la pierre angulaire de toute communauté prospère. L'ouverture de la nouvelle école Łuwechōn Kots'ede'i Kime marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour les enfants et les familles d'Iskut. Le chef Quock et la bande Iskut ont fait preuve d'un leadership exemplaire, et c'est grâce à leur engagement que ce projet a pu voir le jour. Cette école a été construite dans le cadre d'un partenariat afin de garantir aux générations futures l'accès à leur langue, à leurs valeurs et à leur culture dès leur plus jeune âge. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Avec cette nouvelle école, nous souhaitons aider notre communauté à surmonter le traumatisme lié à la fréquentation de l'externat. De nombreux membres de la communauté ont vécu des expériences négatives dans l'ancienne école, et nous espérons que ce nouvel environnement éducatif permettra à nos élèves et à notre communauté de guérir et de prendre un nouveau départ. Nous sommes reconnaissants à SAC d'avoir reconnu la nécessité pour notre communauté de remplacer l'ancienne école dans le cadre de notre processus de guérison. Cette action reflète l'engagement du gouvernement fédéral en faveur des efforts de réconciliation, et nous apprécions son soutien dans cette étape importante vers la guérison et le progrès de notre communauté. Nous remercions nos équipes de gestion de projet, de conception et de construction. Merci aux membres d'Iskut pour leurs plus de 14 000 heures de contribution. Et surtout, merci à notre communauté, au personnel scolaire et aux élèves pour leur contribution à la conception de ce magnifique bâtiment. Merci à Maggie Dennis, notre gestionnaire de bande, et à son équipe pour leur vision, leur leadership et leur résilience qui ont permis à notre communauté d'atteindre cette étape importante. »

Marie Quock

Cheffe, conseil de bande Iskut

Faits en bref

L'école Łuwechōn Kots'ede'i Kime comprend cinq salles de classe, des espaces d'apprentissage culturel dédiés à l'art, aux langues et au travail du bois, une bibliothèque, un gymnase de taille réglementaire, une nouvelle aire de jeux et une salle de classe en plein air qui favorisera l'apprentissage traditionnel sur le terrain.

Iskut est située le long de la route Stewart-Cassier (autoroute 37) dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique et compte une population totale de 831 membres, dont 344 résidents vivant dans la réserve.

La communauté se compose de trois réserves, la plus grande étant la réserve Iskut n° 6, où vivent la plupart de ses membres.

