Les Algonquins de Pikwakanagan savent que, depuis des temps immémoriaux, ils ont toujours pris soin de leurs Ninìdjànisinànig (enfants) et de leurs Weshkinìgidjig (jeunes) conformément à la Omàmiwininì Inàkonigewin (loi algonquine), et que les Ninìdjànisinànig, Weshkinìgidjig et leurs Wendjibàdj (familles) ont prospéré parce leur langue était leur raison d'être, ils étaient connectés à la terre et pris en charge par leur peuple..

Aujourd'hui, la Algonquins of Pikwakanagan First Nation, son organisme pour le bien-être des enfants et des familles, la Nigig Nibi Ki-win Gamik, et les gouvernements du Canada et de l'Ontario célèbrent la signature d'un accord de coordination en vertu de la Loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis. L'accord de coordination soutient la mise en œuvre de la loi sur les services à l'enfance et à la famille de Pikwakanagan, la loi Nigig Nibi Ki-win.

La loi Nigig Nibi Ki-win est en vigueur depuis le 19 avril 2024 et est reconnue comme ayant force de loi fédérale, conformément à la Loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis. La loi Nigig Nibi Ki-win énonce les obligations de Pikwakanagan envers ses Ninìdjànisinànig et ses Weshkinìgidjig pour soutenir et protéger ses Wendjibàdj, et ainsi enrichir les familles, la culture et la terre, et maintenir et rétablir les liens avec celles-ci. Les programmes, les services et les mesures de soutien sont et continueront d'être administrés et fournis par la Nigig Nibi Ki-win Gamik dans le respect des valeurs culturelles et selon une approche axée sur la prévention et la famille.

Le Canada s'est engagé à fournir un financement annuel de 18 842 506 millions de dollars pour la mise en œuvre, qui sera ajusté chaque année en fonction de l'inflation et de la croissance démographique. La Première Nation recevra également des fonds pour soutenir le démarrage et les dépenses en capital. Des négociations en vue d'une entente de financement sont également en cours entre la communauté de Pikwakanagan, la Nigig Nibi Ki-win Gamik et l'Ontario. Il faut absolument investir directement dans les communautés autochtones qui mènent la réforme des services à l'enfance et à la famille dans leurs communautés, et la Algonquins of Pikwakanagan First Nation est la mieux placée pour déterminer ce qui est important pour son peuple.

La loi Nigig Nibi Ki-win est le résultat d'années de travail de la part des dirigeants, du personnel et de la communauté de Pikwakanagan, avec les conseils et l'orientation des Aînés et des gardiens du savoir traditionnel de Pikwakanagan. Pour la Algonquins of Pikwakanagan First Nation, la loi Nigig Nibi Ki-win représente la responsabilité et l'obligation continues et permanentes de prendre soin de ses Ninìdjànisinànig et de ses Weshkinìgidjig. La signature de cet accord de coordination établit les bases d'une collaboration et d'un soutien continus à l'égard de la mise en œuvre de la loi Nigig Nibi Ki-win et de l'avenir des enfants, des jeunes et des familles de Pikwakanagan.

« Nos familles et nos enfants sont le cœur de notre Première Nation, et leur bien-être est notre plus grande responsabilité. La communauté de Pikwakanagan a la compétence et l'autorité inhérentes d'assumer cette responsabilité pour son peuple. Un organisme comme la Nigig Nibi Ki-win Gamik, qui est ancré dans nos valeurs et nos traditions, veille à ce que nos enfants grandissent en étant liés à leur culture, à leur langue et à leur terre. Ce travail va au-delà de la prestation de services : il s'agit de protéger notre avenir, d'autonomiser nos familles et d'honorer les enseignements de nos ancêtres. »

Chef Greg Sarazin,

Algonquins of Pikwakanagan First Nation

« Aujourd'hui marque une étape importante dans notre cheminement aux côtés des Ninìdjànisinànig, des Weshkinìgidjig et de leurs Wendjibàdj, et dans notre soutien à ces derniers. Ces accords permettront de soutenir les programmes et les services importants que la Nigig Nibi Ki-win fournit pour répondre efficacement aux besoins des familles et les placer en priorité. La Nigig Nibi Ki-win Gamik continuera à faire sa part pour contribuer au bien-être de la communauté de Pikwakanagan pour les générations à venir. Il est temps de réclamer, de revitaliser, de guérir et de réinventer notre avenir. »

Alexandra Freed,

Directrice exécutive, Nigig Nibi Ki-win Gamik

« Le fait de pouvoir ramener nos enfants chez eux et de disposer des installations, de l'infrastructure et des mesures de soutien nécessaires constitue une étape historique dans l'autodétermination de notre peuple. Cet accord vient réaffirmer notre engagement envers nos enfants, nos familles et notre mode de vie, alors que nous nous efforçons de faire grandir les sept prochaines générations de familles en bonne santé, de foyers aimants dans une culture prospère et florissante, riche de cérémonies, de langues et d'un mode de vie qui influe sur notre identité en tant que peuple. La Nigig Nibi Ki-win Gamik continuera de faire le travail et d'assurer un avenir dynamique à l'ensemble de notre peuple. »

Peter Bernard,

Président du conseil d'administration, Nigig Nibi Ki-win Gamik

« C'est un honneur pour moi de participer à ce moment important et à la signature de l'accord de coordination entre la Algonquins of Pikwakanagan First Nation, la Nigig Nibi Ki-win Gamik, le Canada et le gouvernement de l'Ontario. En exerçant sa compétence en matière de services à l'enfance et à la famille, la communauté de Pikwakanagan veille à ce que la prochaine génération grandisse enracinée dans sa culture, en famille et en lien avec ses terres. Il s'agit d'une vision commune que nous nous engageons à soutenir. Félicitations. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor

Gouvernement du Canada

« Cet accord témoigne de l'engagement indéfectible de la Algonquins of Pikwakanagan First Nation à l'égard de la sécurité et du bien-être des enfants, de jeunes et des familles de sa communauté, et constitue également un moment historique pour la communauté. La province de l'Ontario est heureuse de participer à ce processus de collaboration qui soutient les valeurs, les traditions, la culture et la langue de la communauté de Pikwakanagan dans ses services à l'enfance et à la famille pour les générations à venir ».

L'honorable Michael Parsa

Ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires

Gouvernement de l'Ontario

« Aujourd'hui, nous célébrons une étape importante pour la Algonquins of Pikwakanagan First Nation. Cet accord vient soutenir la prestation de services qui sont ancrés dans leurs traditions et leur culture. En appuyant les services à l'enfance et à la famille dirigés par des Autochtones, nous honorons non seulement les valeurs de la communauté, mais nous contribuons également au bien-être des générations futures. »

L'honorable Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones et de la Réconciliation économique avec les Premières Nations

Gouvernement de l'Ontario

Faits en bref

Pour la plupart des enfants autochtones, les services à l'enfance et à la famille sont fournis en vertu des mesures législatives de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles.

en vertu des mesures législatives de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles. Le 1 er janvier 2020, la Loi fédérale concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis est entrée en vigueur. Elle affirme le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale en matière de services à l'enfance et à la famille. Elle permet aux communautés autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, à l'échelle nationale, en ce qui concerne la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones.

janvier 2020, la est entrée en vigueur. Elle affirme le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale en matière de services à l'enfance et à la famille. Elle permet aux communautés autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, à l'échelle nationale, en ce qui concerne la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones. Depuis novembre 2020, les engagements fédéraux comprennent un financement de 542 millions de dollars pour favoriser la participation des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans l'élaboration conjointe du processus de mise en œuvre de la Loi et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille. Le budget de 2021 prévoyait également 73,6 millions de dollars, et le budget de 2022 prévoyait 87,3 millions de dollars, pour soutenir la compétence autochtone en matière de services à l'enfance et à la famille.

et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille. Le budget de 2021 prévoyait également 73,6 millions de dollars, et le budget de 2022 prévoyait 87,3 millions de dollars, pour soutenir la compétence autochtone en matière de services à l'enfance et à la famille. Dans le cadre du budget de 2023 à 2024, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 1,8 milliard de dollars sur une période de 11 ans, afin d'aider les communautés à exercer leur compétence en vertu de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis .

. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis , deux instances dirigeantes autochtones ont signé des accords de coordination en Ontario . La Algonquins of Pikwakanagan First Nation sera la troisième, et la première à être classée dans la catégorie « urbaine ».

, deux instances dirigeantes autochtones ont signé des accords de coordination en . La Algonquins of Pikwakanagan First Nation sera la troisième, et la première à être classée dans la catégorie « urbaine ». À ce jour, le Canada a signé 14 accords de coordination et trois accords bilatéraux avec des instances dirigeantes autochtones dans tout le pays.

Depuis juillet 2020, l' Ontario a investi dans les communautés autochtones dans le cadre de multiples stratégies, notamment la Stratégie ontarienne pour les enfants et les jeunes autochtones, la Stratégie de modernisation du système de bien-être de l'enfance de l' Ontario et le plan en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances de la Feuille de route pour le mieux-être. Ces investissements comprennent :

5,4 millions de dollars pour améliorer le programme de bien-être familial par le biais de la Feuille de route pour le bien-être, ce qui porte le budget annuel total de ce programme à 35,4 millions de dollars.



5 millions de dollars de financement annuel pour améliorer l'accès aux soins habituels axés sur la prévention pour les enfants et les jeunes autochtones, afin que davantage d'enfants puissent rester plus près de leur foyer, de leur famille et de leur communauté.



4 millions de dollars par an pour la planification des systèmes, afin d'aider les Premières Nations, les Inuit et les Métis à élaborer et à mettre en œuvre leurs propres modèles de services à l'enfance et à la famille, y compris ceux qui sont régis par les lois autochtones, ce qui porte le total de la planification des systèmes à 9,4 millions de dollars par an.



À partir de l'exercice de 2023-2024, 2,3 millions de dollars sont fournis annuellement pendant quatre ans au programme de bien-être familial dans le cadre du Plan d'action national pour l'élimination de la violence fondée sur le sexe (en anglais seulement).

