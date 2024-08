TORONTO, le 22 août 2024 /CNW/ - ABC Alpha pour la vie Canada a le plaisir de dévoiler le nom du lauréat du Prix de l'innovation en littératie de la Canada Vie 2024, ainsi que les noms des candidats ayant reçu une mention honorable. Ce prix annuel met en lumière des programmes novateurs d'alphabétisation pour les adultes partout au Canada.

La plus haute distinction sera décernée à l'Adult Learning Association of Cape Breton County de Nouvelle-Écosse, qui recevra également une somme de 20 000 $ à investir dans ses programmes futurs. Outre ce grand prix, une somme de 10 000 $ sera remise à deux candidats ayant reçu une mention honorable.

Les lauréats ont tous démontré que leurs programmes ont eu une incidence positive dans la vie des apprenants adultes dans leurs collectivités et servent de modèle à d'autres organismes.

« Nous avons reçu une multitude de fantastiques candidatures cette année, mais les trois programmes choisis se sont démarqués par leur créativité, leur innovation, et leur effet important sur les niveaux de littératie des Canadiens, déclare Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. Nous tenons à remercier la Canada Vie pour son soutien à l'égard de ce prix, lequel contribue ultimement à renforcer les capacités dans les domaines de la littératie et de l'apprentissage. »

Depuis la création du Prix en 2012, 59 distinctions ont été décernées à des organismes d'alphabétisation partout au pays (13 premiers prix et 46 mentions honorables), ce qui représente un financement de plus de 500 000 $ pour l'avancement des programmes d'alphabétisation.

« ABC Alpha pour la vie Canada cherche à inspirer les personnes de tous âges à transformer radicalement leur vie et à réaliser tout leur potentiel. Nous sommes honorés d'appuyer le Prix de l'innovation en littératie de la Canada Vie et de récompenser les organismes qui font triompher cette cause, affirme Stephanie Halligan, directrice des relations avec la communauté de la Canada Vie. Nos félicitations à tous les gagnants. »

Le Prix de l'innovation en littératie sera remis à la Adult Learning Association of Cape Breton County en octobre dans le cadre d'une cérémonie virtuelle. Lors de cette cérémonie, qui sera suivie d'une discussion dirigée, ABC présentera chacun des lauréats des Prix 2024 ainsi que leurs pratiques exemplaires, qui constituent une véritable source d'inspiration pour l'ensemble du secteur de l'alphabétisation. Inscrivez-vous à l'événement virtuel (qui sera présenté en anglais).

GRAND GAGNANT - Prix de 20 000 $

Adult Learning Association of Cape Breton County, Sydney, N.-É.

Programme : Making Meals Together

Le programme Making Meals Together met les apprenants au défi de préparer ensemble des repas à l'aide d'outils culinaires bon marché, comme des friteuses à air chaud. Au début de chaque séance, les personnes participantes passent en revue les ingrédients requis pour préparer le plat. Ensuite, ils cherchent à dresser une liste d'épicerie sans dépasser leur budget, en consultant des dépliants publicitaires et en échangeant des conseils et des astuces. Le programme cherche à aborder le problème de la hausse des coûts des aliments qui entraîne une aggravation de l'insécurité alimentaire, exacerbé par le manque de connaissances en ce qui a trait à la préparation de repas sains et abordables. Il offre aux apprenants la chance d'améliorer leur littératie financière et en santé, leurs compétences en calcul et en lecture et leur aptitude à collaborer. Le programme a eu d'importants effets positifs sur les personnes participantes, dont 96 % ont déclaré qu'elles étaient prêtes à essayer de nouveaux aliments, 100 % ont constaté une amélioration de leurs compétences culinaires et 88 % ont indiqué qu'elles étaient désormais plus à l'aise par rapport à l'achat d'aliments et la préparation de plats bon marché.

MENTIONS HONORABLES - Prix de 10 000 $ chacun

Mohawk College, Hamilton, Ontario

Programme : Deaf Empowerment Program

Le Deaf Empowerment Program (DEP) vise à aider les adultes sourds à améliorer leurs compétences en lecture, en écriture, en mathématiques et pour l'emploi de manière à les préparer à suivre une formation postsecondaire ou à faire leur entrée sur le marché du travail. L'un des deux seuls fournisseurs de services de littératie et de formation de base dans la province à cibler ce groupe démographique particulier, le DEP se distingue par ses formations offertes uniquement en langue ASL. Le programme a été mis en œuvre en réponse à un besoin criant d'un programme de préparation des adultes de la communauté de personnes sourdes ontarienne à l'enseignement postsecondaire, qui s'est fait sentir vers la fin des années 1980. Avant la création du DEP, les adultes sourds avaient peu de chances de développer les compétences nécessaires à l'emploi ou aux études supérieures. Bon nombre d'entre eux n'étaient pas prêts à entrer sur le marché du travail et avaient souvent recours à l'aide gouvernementale. Le DEP a été créé pour combler cette lacune en offrant des formations animées par des instructeurs sourds qualifiés ayant relevé les mêmes défis que leurs étudiants, dans un environnement d'apprentissage adapté à la langue ASL. Depuis sa création, le DEP ouvre de nouvelles voies pour les adultes sourds, leur permettant de suivre des études supérieures et d'obtenir un emploi durable.

NWT Literacy Council, Yellowknife, T.N.-O.

Programme : Reading Together

Le programme Reading Together est une initiative conçue pour les pères incarcérés à l'établissement pénitentiaire North Slave Correctional Complex, à Yellowknife. Il offre aux participants la chance de participer à une gamme d'activités d'alphabétisation, comme choisir des livres à lire, enregistrer des contes pour leurs enfants ou créer à la main des cadeaux comme des couvertures. Le programme vise à utiliser la lecture et l'artisanat pour aider les pères incarcérés à améliorer leurs capacités en alphabétisation tout en cultivant des relations solides avec leurs enfants. Il vise à briser le cercle vicieux du faible niveau d'alphabétisation et de l'incarcération, qui touche particulièrement les populations autochtones. Le programme vise également à préparer les participants à une réinsertion sociale réussie en mettant l'accent sur l'importance de l'alphabétisation familiale et du développement des jeunes enfants. Les participants ont exprimé leur profonde gratitude et leur désir de voir le programme se poursuivre, soulignant ses effets émotionnels bénéfiques et sa valeur thérapeutique.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient l'alphabétisation en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant les organisations du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de l'alphabétisation des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en œuvre de programmes de promotion de l'alphabétisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca.

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

La Canada Vie tient compte de toutes les façons dont elle peut soutenir les collectivités et les aider à atteindre leur plein potentiel, chaque jour. Nous travaillons avec des organisations avant-gardistes et solidaires pour que nos efforts aient une incidence positive. Chaque année, nous sommes fiers de soutenir des organismes sans but lucratif, des organismes de bienfaisance et des organismes communautaires grâce à nos dons en espèces, en nature, ou encore par l'entremise de nos employés qui font du bénévolat. Cela comprend 11,1 millions de dollars en dons de bienfaisance en 2023.

Aujourd'hui, la Canada Vie est heureuse de servir environ 14,3 millions de clients d'un océan à l'autre.

SOURCE ABC Life Literacy Canada

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec : Ashley Tilley, ABC Alpha pour la vie Canada, [email protected], 647-326-9693