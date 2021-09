Les détails sont disponibles sur CommunityHero.ca

TORONTO, le 27 sept. 2021 /CNW/ - L'Allée des célébrités canadiennes invite tous les Canadiens à proposer la candidature d'une jeune personne méritante pour le Programme Community Hero 2021, présenté par Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) et la Banque Scotia. Ce programme, qui en est à sa quatrième édition, récompense un Canadien de moins de 30 ans qui a une influence positive sur la vie des autres et qui a un impact profond dans sa communauté et au-delà. Le gagnant du grand prix recevra un don de 10 000 $ à l'organisme de bienfaisance ou à la cause de son choix, une page de profil dédiée sur CommunityHero.ca et une occasion de mentorat inestimable avec un autre héros canadien qui sera annoncé. Les soumissions sont acceptées d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 29 octobre à 22 h (HAE).

" Depuis le lancement du programme Community Hero, nous avons vu des Canadiens extraordinaires être mis en candidature par leurs pairs ", a déclaré Jeffrey Latimer, PDG de l'Allée des célébrités canadiennes. "Grâce au soutien généreux et aux conseils de nos partenaires MLSE et Scotiabank, l'Allée des célébrités canadiennes est fier d'offrir une plateforme à ces jeunes Canadiens passionnés pour qu'ils puissent partager leurs histoires et faire une différence significative."