Plus de 160 lancements et débuts mondiaux ; une zone dédiée à l'IA sera proposée pour la première fois

PÉKIN, 29 mai 2026 /CNW/ - La 4e China International Supply Chain Expo (CISCE) aura lieu à Pékin du 22 au 26 juin. Li Xingqian, vice-président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), a déclaré que l'innovation reste au centre de l'exposition. L'édition de cette année présentera trois grandes initiatives d'innovation visant à faire progresser la coopération mondiale dans la chaîne d'approvisionnement.

Le Bureau d’information du Conseil d’État de la Chine a tenu une conférence de presse pour informer sur les préparatifs de la 4e édition de la China International Supply Chain Expo (CISCE). (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

La technologie numérique comprendra pour la première fois une zone dédiée à l'IA. Développée en collaboration avec de grandes entreprises mondiales de semiconducteurs, la section s'articule autour de la chaîne industrielle de l'IA, qui englobe les données et la détection, la puissance informatique et les algorithmes, ainsi que les applications et solutions du monde réel. Le salon réunira des entreprises d'IA de premier plan en Chine et à l'international, y compris NVIDIA, qui présenteront l'écosystème complet de l'industrie de l'IA.

Plus de 160 nouveaux produits, technologies, services et scénarios d'application feront leurs débuts au cours de l'événement de cinq jours. Le CISCE LaunchPad tiendra plus de 30 événements de lancement importants, offrant aux exposants une plateforme pour présenter de nouvelles innovations et présenter les avancées technologiques.

Lancée pour la première fois l'an dernier, la zone de la chaîne d'innovation sera de retour avec d'importantes améliorations. Construite autour de trois piliers (cadres institutionnels, plateformes d'innovation et services de soutien) la zone est conçue pour relier toutes les étapes du pipeline d'innovation, de la protection de la propriété intellectuelle à l'incubation technologique en passant par la commercialisation et la mise en œuvre, ce qui contribue à soutenir un écosystème d'innovation plus connecté. L'exposition de cette année mettra également en lumière les industries émergentes et futures, y compris l'IA incarnée, l'aviation à basse altitude, la biofabrication et la technologie quantique, et présentera l'ensemble du paysage de l'industrie, des données à la puissance informatique aux applications pratiques.

Pendant l'exposition, les organisateurs publieront l'édition 2026 du Rapport sur la promotion de la chaîne d'approvisionnement mondiale, ainsi qu'une nouvelle matrice de l'indice de résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale et d'autres résultats de recherche récents. De plus, l'exposition publiera des cartes de l'industrie couvrant ses six principaux secteurs de la chaîne d'approvisionnement (technologie numérique, fabrication de pointe, agriculture verte, vie saine, véhicules intelligents et énergie propre) ainsi qu'une zone d'exposition dédiée au service de la chaîne d'approvisionnement. Ces cartes décriront les principales étapes de la chaîne d'approvisionnement et les entreprises participantes à chaque étape.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : China International Supply Chain Expo.

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SOURCE China International Supply Chain Expo

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