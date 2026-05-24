PÉKIN, le 24 mai 2026 /CNW/ -- La 4e China International Supply Chain Expo (CISCE) commencera dans 30 jours et se tiendra du 22 au 26 juin au China International Exhibition Center (Shunyi Venue) à Pékin.

Le compte à rebours de 30 jours commence : lancement de la 4e CISCE à Pékin le 22 juin (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

L'exposition mettra en vedette six principaux secteurs de la chaîne d'approvisionnement : technologies numériques, fabrication de pointe, agriculture verte, vie saine, véhicule intelligent et énergie propre -- aux côtés de la zone d'exposition services de la chaîne d'approvisionnement. À ce jour, 676 entreprises chinoises et internationales, des sociétés spécialisées, sophistiquées, distinctives et innovantes au niveau national et des organisations industrielles ont confirmé leur participation. En incluant les partenaires en amont et en aval participant aux côtés des exposants, le nombre total d'exposants devrait dépasser les 1 200.

Ouverture des inscriptions avec entrée gratuite

L'exposition sera ouverte aux visiteurs professionnels de l'après-midi du 22 au 24 juin, avant d'être ouverte au public les 25 et 26 juin. Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour les visiteurs commerciaux, les acheteurs, les représentants des médias et les participants publics, et l'entrée est gratuite pour tous les participants inscrits.

Cent quinze exposants de retour participent pour une quatrième année consécutive en tant que nouveaux participants

Le nombre de pays et de régions participants continue d'augmenter par rapport à l'édition précédente. Parmi les premiers participants figurent des entreprises de 13 pays, comme la Finlande, l'Autriche et le Kazakhstan, ainsi que des organisations comme l'UNICEF, le Pacte mondial des Nations unies et la Licensing Executives Society International (LESI). Parallèlement, 115 entreprises chinoises et internationales reviennent pour une quatrième édition consécutive, alors que plusieurs multinationales mondialement reconnues y participeront pour la première fois cette année.

Lancée en 2023, la CISCE est la première exposition nationale au monde consacrée à la coopération dans la chaîne d'approvisionnement. Après la mise en scène réussie de ses trois premières éditions, l'exposition est devenue une plateforme internationale largement reconnue pour le commerce et la collaboration industrielle.

Pour en savoir plus sur la 4e édition de la China International Supply Chain Expo, visitez le site https://en.cisce.org.cn/ ou inscrivez-vous à l'adresse https://en.cisce.org.cn/audience/WEB/access.

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SOURCE China International Supply Chain Expo

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