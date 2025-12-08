La quatrième édition de la China International Supply Chain Expo aura lieu à Beijing en juin 2026

Une communication mondiale soutenue favorise de meilleures possibilités de collaboration

BEIJING, 8 décembre 2025 /CNW/ - La quatrième édition de la China International Supply Chain Expo (« CISCE », « l'exposition ») aura lieu à Beijing du 22 au 26 juin 2026. À ce jour, plus de 300 entreprises se sont inscrites à l'exposition, et les préparatifs vont bon train.

Le Forum sur la coopération Canada-Chine en matière de commerce et d’investissement a eu lieu à Toronto pour promouvoir la 4e édition de la China International Supply Chain Expo (CISCE). (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo) Le forum « From Policy to Partnership : APEC 2026 – Unlocking Trade and Investment Potentia » a eu lieu à Washington, D.C. afin de promouvoir sur place de la 4e édition de la China International Supply Chain Expo (CISCE) (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

Du 30 novembre au 2 décembre, une délégation de chefs d'entreprise chinois organisée par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international a visité le Canada, amorçant de vastes échanges avec des représentants du gouvernement et de l'industrie. Lors du Forum sur la coopération Canada-Chine en matière de commerce et d'investissement, le groupe a fait une présentation sur la prochaine exposition devant plus de 150 représentants du gouvernement, dirigeants institutionnels et chefs d'entreprise des deux pays. Les discussions ont porté sur l'approfondissement de la collaboration dans les domaines de la fabrication de pointe, de la technologie numérique, de l'énergie propre et de l'agriculture durable.

Par la suite, le Conseil chinois de promotion du commerce international a dépêché une délégation aux États-Unis, amorçant des dialogues approfondis avec des dirigeants politiques et commerciaux américains tout en organisant plusieurs événements promotionnels partout au pays. Le 4 décembre, à Washington, D.C., le président du Conseil chinois de promotion du commerce international, Ren Hongbin, a pris la parole lors du forum « From Policy to Partnership : APEC 2026 - Unlocking Trade and Investment Potential. » Il a souligné les avantages réciproques des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, tout en réaffirmant le rôle du Conseil chinois de promotion du commerce international dans l'approfondissement de la coopération pratique et la promotion du développement stable et à long terme des liens économiques et commerciaux bilatéraux. Les participants américains ont manifesté un intérêt considérable pour le renforcement des liens de la chaîne d'approvisionnement avec la Chine. Au cours du forum, le China International Exhibition Center Group a fait une présentation consacrée à la quatrième édition de la CISCE.

Le 5 décembre, la délégation a participé à l'événement « Port of Opportunity : U.S.-China Business Networking Breakfast » à Oakland, en Californie, axé sur la technologie numérique, l'intelligence artificielle et d'autres secteurs émergents, afin d'explorer des possibilités d'innovation commune au sein des écosystèmes industriels des deux pays. Une autre présentation détaillée sur la quatrième édition de la CISCE a également été présentée.

L'exposition est devenue une plateforme essentielle pour faire progresser la coopération internationale dans les chaînes industrielles et chaînes d'approvisionnement mondiales. Le Conseil chinois pour la promotion du commerce international a déclaré qu'il continuera d'adhérer à l'orientation stratégique du 15e plan quinquennal, assurant des normes élevées et une qualité supérieure dans tous les préparatifs de la quatrième édition de l'exposition.

