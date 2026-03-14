PÉKIN, le 14 mars 2026 /CNW/ - La quatrième édition de l'exposition internationale des chaînes d'approvisionnement de Chine (CISCE) est entrée dans son compte à rebours de 100 jours. Sous le thème « Connecter le monde pour un avenir partagé », l'événement a évolué au fil de ses trois éditions en une plateforme incontournable pour faciliter la coopération internationale entre les chaînes industrielles et d'approvisionnement. Son modèle et sa valeur s'étendent bien au-delà de la Chine pour contribuer à l'élaboration d'une norme mondiale. La norme internationale ISO 25639-1, « Expositions et les événements - Vocabulaire », élaborée conjointement par la communauté d'affaires mondiale, intègre explicitement l'approche novatrice de la CISCE et comprend un libellé reflétant l'accent mis par l'exposition sur l'établissement de liens entre les entreprises et les partenaires potentiels dans les chaînes d'approvisionnement.

Cette année, l'exposition marquera un jalon de taille avec le lancement de sa toute première zone d'intelligence artificielle, offrant un aperçu complet de l'écosystème de l'IA englobant les données, la puissance informatique et les applications. Dans l'ensemble des six secteurs clés de la chaîne d'approvisionnement - la fabrication de pointe, l'énergie propre, les véhicules intelligents, la technologie numérique, les modes de vie sains et l'agriculture verte - ainsi que l'espace d'exposition des services de la chaîne d'approvisionnement, les visiteurs rencontreront un éventail de nouveaux acteurs - chinois et internationaux - dans des domaines émergents et futurs comme la robotique fondée sur l'IA, le secteur de l'aviation par drone et à basse altitude, et la biofabrication, ainsi que des noms établis présentant les dernières avancées en matière de modernisation industrielle et de la chaîne d'approvisionnement. Une autre nouveauté de la quatrième édition de la CISCE consistera à mettre davantage l'accent sur la coopération ciblée. En s'appuyant sur le précédent format « Pays d'honneur invités », cette année introduira pour la première fois les « Provinces invitées », invitant les provinces, les États et les régions de divers pays avec des avantages industriels uniques à participer et à faciliter des jumelages commerciaux plus ciblés avec les provinces, les villes et les entreprises chinoises.

L'enthousiasme de la communauté d'affaires internationale demeure élevé. Lors de la troisième édition de la CISCE, les exposants internationaux représentaient 35 % des participants. Plus de 40 dirigeants d'entreprises du classement Fortune Global 500 et 172 délégations internationales ont effectué des voyages dédiés en Chine pour l'exposition. Cette tendance reflète l'intérêt marqué des entreprises internationales pour les partenariats et les opportunités de la chaîne d'approvisionnement sur le marché chinois. Les préparatifs avancent rondement. Dix-neuf tournées internationales ont déjà eu lieu pour présenter l'exposition dans le monde entier, les organisateurs ayant pour objectif d'accroître à la fois la proportion d'exposants mondiaux et le nombre de délégations visitées. Plus de 500 entreprises de Chine et du monde entier se sont déjà inscrites pour exposer, et la phase de recrutement touche à sa fin.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://en.cisce.org.cn/

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SOURCE China International Supply Chain Expo

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