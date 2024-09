Tous les profits seront versés à la recherche sur le cancer au Canada, par l'intermédiaire de l'Institut de recherche Terry Fox

TORONTO, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Le 15 septembre prochain, les Canadiennes et Canadiens de près de 600 communautés de partout au pays participeront à la 44e édition de La Course Terry Fox annuelle, perpétuant ainsi le rêve de Terry, soit un monde sans cancer, en récoltant des fonds essentiels à la recherche sur le cancer au Canada, qui sauve des vies. Cette année, on estime qu'environ 3,6 millions de personnes prendront part à l'événement, dans leur communauté ou à leur école.

Plus tôt cette année, et ce pour la deuxième année consécutive, La Fondation Terry Fox s'est associée au populaire acteur canadien Ryan Reynolds, qui a à cœur la cause de Terry, pour le lancement du t-shirt en série limitée de La Course Terry Fox 2024. Le vêtement de cette année affiche les mots #QuoiQuilArrive en témoignage de la force et de la persévérance inébranlables dont Terry faisait preuve, quelles que soient les circonstances.

« La détermination sans faille de mon frère Terry, peu importe les obstacles et les situations qui se présentaient à lui, est une source d'inspiration pour les Canadiennes et les Canadiens de tous âges depuis le Marathon de l'espoir qu'il a entrepris en 1980, déclare Fred Fox, le frère aîné de Terry. Je trouve toujours incroyable de voir chaque année ces millions de personnes d'un bout à l'autre du pays adopter la cause de Terry en participant à La Course Terry Fox annuelle et en collectant des fonds pour la recherche sur le cancer, et ce, quoi qu'il arrive. »

La Fondation Terry Fox est un chef de file parmi les organismes de bienfaisance qui luttent contre le cancer au Canada. À ce jour, la Fondation a collecté plus de 900 millions de dollars pour financer la recherche qui sauve des vies par le truchement de l'Institut de recherche Terry Fox (IRTF). L'IRTF inaugurait récemment le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir (MOHCCN), un collectif puissant réunissant 35 des meilleurs hôpitaux de cancérologie, universités de recherche et autorités sanitaires du pays afin d'accélérer les progrès en matière d'oncologie de précision.

« Grâce au soutien et à la générosité de millions de Canadiennes et de Canadiens, nous avons fait des pas de géants vers la réalisation du rêve de Terry, c'est-à-dire un monde sans cancer, explique Michael Mazza, directeur exécutif de La Fondation Terry Fox. Les fonds récoltés dans le cadre de La Course Terry Fox annuelle soutiennent des projets de recherche essentiels, dont le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir, une initiative sans précédent visant la collecte de données et le partage de connaissances en vue d'offrir aux patients et patientes de tout le pays des méthodes diagnostiques et des traitements plus efficaces et personnalisés. »

À partir d'aujourd'hui, le 5 septembre, tous les participants et supporteurs peuvent amplifier leurs efforts de collecte de fonds en profitant d'une occasion de doubler leur don. Les dons généraux et les collectes de fonds des participants seront égalés par PharmaChoice Canada, ce qui doublera l'impact sur la recherche sur le cancer, jusqu'à un maximum de 150 000 $.



Tous les Canadiens et Canadiennes sont invités à s'inscrire, à collecter des fonds et à participer à La Course Terry Fox, afin de faire progresser la recherche sur le cancer, et à continuer à partager dans les médias sociaux leur façon d'honorer l'héritage de Terry en utilisant le mot-clic #QuoiQuilArrive et l'identification @LaFondationTerryFox.

Tous les profits seront versés à la recherche ambitieuse et extraordinaire qui se fait partout au pays afin d'éradiquer le cancer. Les participantes et participants à cette tradition canadienne emblématique peuvent marcher, courir ou rouler en planche à roulettes, en patins, en fauteuil ou à vélo pour collecter des fonds pour la recherche sur le cancer. Rendez-vous au terryfox.org/run pour obtenir plus d'information, parrainer un participant ou une participante, former une équipe ou vous inscrire pour collecter des fonds.

À propos de La Fondation Terry Fox

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique, tout en recueillant des fonds essentiels à la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, La Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement des communautés, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'élèves dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds d'un bout à l'autre du pays.

Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités ont été inspirés par l'héritage durable laissé par Terry. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, La Fondation Terry Fox a recueilli plus de 900 millions de dollars et financé 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens. Visitez le site terryfox.org pour obtenir plus d'information et pour savoir comment vous pouvez aider le Marathon de l'espoir de Terry à franchir la ligne d'arrivée.

