MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - C'est sous le signe de la lumière - Lumissima - que se tiendra le 30e Bal de la Jonquille de la Société canadienne du cancer (SCC) le jeudi 20 avril à la gare Windsor, à Montréal. L'objectif de cette soirée est de recueillir des fonds pour aider les personnes atteintes de cancer, lesquels s'ajouteront aux 41,2 M$ amassés depuis 1994 dans le cadre du Bal et seront investis dans nos programmes de recherche, de soutien et de prévention du cancer au Québec.

Isabelle Racicot et Claudia Marques formeront le duo d'animatrices du Bal à l'occasion duquel les invités pourront assister à un numéro de cirque spécialement conçu pour l'occasion, à des prestations musicales d'artistes bien connus et chers aux Québécois et au Moment Jonquille mettant en lumière une survivante de cancer dont le témoignage inspirera et sensibilisera tous les invités.

« En 2019, à l'aube de mes 26 ans, alors que je profitais pleinement de la vie et du bonheur que me procurait ce petit être à naître en réalisant mon rêve de devenir maman, ma vie a basculé. Enceinte de 26 semaines, j'ai appris que j'avais un cancer du sein agressif, mentionne Mélina Poirier, technicienne en architecture. J'ai été rapidement prise en charge par des médecins spécialistes et reçu plusieurs traitements de pointe grâce aux avancées de la recherche. »

Deux Canadiens sur cinq (44 % des hommes et 43 % des femmes au pays) recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie. De plus, le cancer est la principale cause de décès au Canada et est responsable de 28,2 % de tous les décès.

« En 2021-2022, la générosité de plus de 470 000 donateurs, de plus de 20 000 organismes et entreprises, et de plus de 95 000 participants et bénévoles à des événements a permis à la Société canadienne du cancer d'investir 97,8 M$ dans des initiatives axées sur la mission, incluant la recherche qui sauve des vies, la défense de l'intérêt public et les programmes de soutien. Les fonds amassés par l'entremise du Bal de la Jonquille aident réellement à faire fleurir l'espoir pour les personnes atteintes de cancer », affirme Andrea Seale, chef de la direction de la Société canadienne du cancer.

LE RÔLE FONDAMENTAL DE LA PRÉVENTION ET DES PROGRAMMES DE SOUTIEN

Au Québec, la SCC offre environ 20 programmes de prévention. Nous fournissons aussi des programmes de soutien dont la Ligne d'aide et d'information sur le cancer, l'aide financière pour le transport aux traitements et la Maison Jacques-Cantin. Ces programmes aident les gens à vivre avec le cancer, à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être.

Mme Seale est fière de compter sur l'appui de quatre leaders d'entreprise du Québec qui agiront à titre de coprésidents du Bal : Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco, Sylvie Demers, présidente à la direction, région du Québec du Groupe Banque TD, Benoit Lacoste Bienvenue, associé directeur de KPMG au Québec, et Julie Godin, coprésidente du conseil d'administration et vice-présidente exécutive, Planification et développement stratégiques de CGI.

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des hommes et des femmes au pays qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour établir des politiques en matière de santé afin de prévenir le cancer et de soutenir les personnes touchées par la maladie. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour améliorer des vies aujourd'hui et changer l'avenir du cancer à jamais. Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

