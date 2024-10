La 15e Semaine de la solidarité : une bonne occasion pour agir tous ensemble

QUÉBEC, le 11 oct. 2024 /CNW/ - C'est du 13 au 19 octobre 2024 que se tiendra la 15e édition de la Semaine de la solidarité. Cette semaine représente l'occasion d'inviter la population du Québec à agir au sein des communautés, en rappelant que « Le geste le plus important est celui que l'on pose », comme le dit le thème qui y est associé cette année.

La Semaine de la solidarité permet de souligner et d'encourager les initiatives visant à faire du Québec une société plus inclusive, plus solidaire et plus marquée par la justice sociale et de souligner que chacune et chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour le mieux-être commun.

Cette année, l'association avec Banques alimentaires du Québec, débutée en 2023, se poursuit en mettant de l'avant les dons de denrées, de temps ou d'argent pour lutter contre l'insécurité alimentaire. La campagne met également en valeur des propositions d'actions comme celles liées au bénévolat ou aux gestes aidant à briser l'isolement.

« La Semaine de la solidarité nous rappelle que chaque geste compte dans la lutte contre la pauvreté. C'est dans cet esprit que j'ai déposé le 4e plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui vise à ne laisser personne derrière, et dont l'objectif en matière de sécurité alimentaire est d'augmenter de 30 % les projets que nous soutenons financièrement. Je souhaite que la 15e Semaine de la solidarité vous encourage à agir, à votre manière, pour renforcer le tissu social de votre communauté. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

La Semaine de la solidarité s'organise autour de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, qui a lieu annuellement, le 17 octobre.





On peut en savoir plus sur la Semaine de la solidarité et les gestes solidaires que l'on peut poser en se rendant à l'adresse suivante : Québec.ca/semaine-solidarité.

