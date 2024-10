C'est le temps d'honorer des bénévoles de la Mauricie!

MAURICIE, QC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Jusqu'au 5 décembre 2024, la population de la Mauricie est invitée à honorer des bénévoles qui se démarquent par leur engagement au sein de leur collectivité, en proposant leur candidature pour les prix Hommage bénévolat-Québec.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, le député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, ainsi que l'ensemble des députés du caucus de la région, Sonia LeBel, Simon Allarie et Marie-Louise Tardif, donnent le coup d'envoi à la période de mise en candidature pour l'obtention de cette prestigieuse marque de reconnaissance décernée par le gouvernement du Québec.

Exprimez votre appréciation soit à une personne de cœur qui donne de son temps pour améliorer la vitalité de sa communauté ou encore à un organisme exemplaire en termes de pratiques facilitant l'implication de ses bénévoles.

Trois catégories, dont une visant à reconnaître l'action bénévole des jeunes

Il est possible de soumettre des candidatures dans trois catégories : d'abord, la catégorie Bénévole, qui rend hommage à des personnes de 36 ans ou plus; ensuite, la catégorie Organisme, qui reconnaît l'action d'organismes sans but lucratif qui soutiennent l'engagement bénévole au sein de leur communauté; finalement, la catégorie Jeune bénévole - prix Claude-Masson, qui vise particulièrement à souligner l'engagement de personnes âgées de 14 à 35 ans.

Citations

« Le bénévolat, c'est bien plus qu'un simple geste d'entraide, c'est la preuve vivante que la solidarité peut transformer nos communautés. La soirée de remise des prix Hommage bénévolat-Québec est une occasion de reconnaître ces artisans de l'ombre, qui, par leur générosité, contribuent grandement à la vitalité de toutes nos régions. J'invite donc la population à soumettre des candidatures pour ces prix, puisqu'on trouve, dans l'ensemble des régions du Québec, des gens et des organismes engagés qui méritent cette reconnaissance. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« S'impliquer bénévolement dans sa communauté est un généreux don de soi qui mérite d'être souligné et reconnu. Je convie la population de la Mauricie à soumettre la candidature de personnes et d'organismes exceptionnels qui contribuent au développement et au bien-être de nos collectivités. C'est important de célébrer l'engagement, d'une valeur inestimable, de celles et ceux qui se sont démarqués, en leur remettant notamment un prix parmi les plus prestigieux en matière d'action bénévole au Québec. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je reconnais la grande implication de la part de résidents de la circonscription de Champlain engagés, entre autres, dans la popote roulante, dans différents projets d'organismes communautaires ainsi que dans la réalisation d'événements touristiques d'envergure tels que le Festival western de Saint-Tite. Je suis fière de soutenir l'enrichissante expérience qu'est le bénévolat et toutes ses retombées positives au sein de la communauté. J'invite d'ailleurs les organismes à soumettre leur candidature en grand nombre pour les prix Hommage bénévolat-Québec afin d'y souligner les candidatures d'exception. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« Notre région est riche de ses bénévoles. On trouve parmi eux des perles rares qui se révèlent à la fois dévouées, talentueuses et rigoureuses. Les prix Hommage bénévolat-Québec compte trois catégories pour bien refléter les différentes facettes de l'action bénévole. J'invite la population à soumettre des candidatures. »

« Je vous invite à rendre hommage à toutes ces personnes qui investissent du temps et des efforts au service de notre belle communauté de Maskinongé. Leur engagement fait une réelle différence pour le rayonnement et le dynamisme de notre milieu. Ensemble, mettons en valeur l'implication essentielle de nos précieux bénévoles, qui contribuent à faire évoluer les choses dans notre quotidien. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Faits saillants

Le formulaire de mise en candidature et tous les renseignements nécessaires sont accessibles à l'adresse suivante : Québec.ca/prixbénévolat.

Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales, à l'adresse courriel [email protected] .

. Un comité de sélection indépendant choisira une quarantaine de lauréates et de lauréats.

La 28 e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2025, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole.

cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2025, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole. Selon des données diffusées par l'Institut de la statistique du Québec, près de 77 % des Québécoises et des Québécois âgés de 15 ans ou plus font du bénévolat, que ce soit sous la forme d'activités encadrées ou d'activités informelles.

En moyenne, chaque bénévole consacre annuellement 189 heures au bénévolat, ce qui équivaut à 533 100 emplois à temps plein.

