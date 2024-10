Les ministres Champagne Jourdain et Lafrenière annoncent un meilleur accès aux services gouvernementaux au Nunavik

KUUJJUAQ, QC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, annoncent, en compagnie de la présidente de l'Administration régionale Kativik (ARK), Hilda Snowball, la création de Services Nunavik, qui permettra d'améliorer l'accès aux services gouvernementaux au Nunavik par la création de guichets multiservices.

Un meilleur accès aux services gouvernementaux

Grâce à cette entente, les Inuit auront accès à des services personnalisés dans les 14 villages nordiques du Nunavik. Pour ce faire, les agents de l'ARK recevront des formations sur mesure qui leur permettront de répondre aux demandes de renseignements généraux sur les services gouvernementaux, d'accompagner les personnes dans leurs démarches administratives et d'offrir du soutien en matière d'employabilité. Il sera ainsi possible d'obtenir un accompagnement personnalisé, par exemple pour déposer une demande de rente de retraite, pour faire un changement concernant l'Allocation famille ou pour obtenir un certificat de naissance, de mariage ou de décès.

Une approche élaborée en partenariat

Ce projet est le fruit d'une grande collaboration entre l'ARK et Services Québec. Les échanges fréquents entre les différents intervenants ont permis d'établir des processus collés aux réalités nordiques. Ensemble, ils élaboreront une offre de service adaptée à la population locale et des plans de formation adaptés aux besoins des employés de l'ARK.

Citations

« La création de Services Nunavik est une excellente nouvelle pour le Nord-du-Québec. Les membres des communautés auront ainsi accès plus facilement aux services gouvernementaux. L'approche adaptée qui sera mise de l'avant permettra de mieux informer et soutenir les Inuit ainsi que les entreprises dans leurs démarches administratives en plus d'améliorer l'accès aux services en matière d'employabilité et de développement des compétences. Ça répond à des besoins concrets qui nous ont été exprimés! Je remercie sincèrement l'Administration régionale Kativik et l'ensemble des partenaires qui permettent la mise en place de ce modèle unique. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le déploiement de Services Nunavik est un exemple concret de collaboration entre les gouvernements et les partenaires sur le terrain. Il s'agit de services par et pour les Inuit, qui connaissent mieux que quiconque les réalités de leurs communautés. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Quel bel exemple de collaboration entre instances gouvernementales pour permettre de répondre aux besoins des communautés avec des services adaptés à leurs besoins! L'administration régionale de Kativik est un acteur important au Nunavik. Cette collaboration est essentielle pour s'assurer de la qualité des services rendus aux personnes de la région. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Services Nunavik est une étape importante dans l'établissement d'un cadre de prestation de services qui reflète les réalités uniques de notre région et les besoins en matière de services des Nunavimmiut. Il est essentiel pour nos deux gouvernements que le Nunavik reçoive des normes de service équitables. Je remercie le gouvernement du Québec de son engagement à travailler avec l'ARK en tant que partenaire dans la poursuite des normes de service et de soins vécues par le reste du Québec. »

Hilda Snowball, présidente de l'Administration régionale Kativik

Faits saillants

Le mandat de Services Québec est intégré dans l'entente Sivunirmut, laquelle confie également des responsabilités à l'ARK en matière de formation et de développement des compétences de la main-d'œuvre, de services aux jeunes ainsi que de services liés au Régime québécois d'assurance parentale.

Le gouvernement du Québec accorde près de 13 millions de dollars à l'ARK pour la bonification des mandats liés à l'entente Sivunirmut et le déploiement de Services Nunavik. La somme de 2,55 millions de dollars sera ajoutée aux sommes octroyées à l'ARK pour la réalisation de ces mandats chaque année, pour une période de cinq ans.

L'entente prévoit que l'ARK, par l'intermédiaire de ses bureaux, offrira les services d'accueil et de renseignements généraux de Services Québec sur le territoire du Nunavik.

SOURCE Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

