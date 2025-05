GUANGZHOU, Chine, le 7 mai 2025 /CNW/ - La 137e Foire chinoise sur l'importation et l'exportation (Foire de Canton) s'est terminée avec succès le 5 mai, établissant de nouveaux records de participation des acheteurs internationaux. Au 4 mai, cette édition a attiré 288 938 acheteurs étrangers de 219 pays et régions, soit une augmentation de 17,3 % par rapport à la 135e édition. Les accords d'exportation ont atteint 25,44 milliards de dollars, soit une hausse de 3 %.

M. Zhou Shanqing, directeur général adjoint du Centre chinois du commerce extérieur, a déclaré que les marchés émergents demeuraient la principale source d'acheteurs, les pays de la Belt and Road Initiative ayant contribué à hauteur de 187 450 participants, soit une augmentation de 17,4 %, ce qui représente 64,9 % du total. Les pays des BRICS ont contribué à hauteur de 72 417 acheteurs supplémentaires, en hausse de 24,1 %, tandis que ceux des pays membres du Partenariat économique régional global ont atteint 64 808, soit une augmentation de 6,9 %. De plus, la Foire a accueilli d'importantes délégations de diverses institutions commerciales, dont 140 organisations commerciales, ce qui représente une augmentation de 17,6 %. De plus, la participation des principales multinationales de l'approvisionnement a atteint un sommet historique, avec pas moins de 376 entreprises impliquées.

La Foire a également connu une croissance constante des accords d'exportation, les transactions des pays de la Belt and Road Initiative représentant plus de 60 % du total. Cette contribution significative a été un moteur clé de la croissance, tandis que les marchés traditionnels ont maintenu une performance stable.

Autre fait marquant, la montée en puissance de nouveaux produits dotés de technologies et de conceptions de pointe axées sur les solutions d'énergie verte et les technologies intelligentes a suscité une grande attention de la part des participants. Plus de 4,55 millions de produits ont été présentés, dont 1,02 million de nouveaux articles, ainsi que 880 000 produits écologiques et à faibles émissions de carbone et 320 000 produits intelligents. La nouvelle zone consacrée aux robots de service a été particulièrement populaire, mettant en vedette plus de 500 types de robots mis au point par 46 grandes entreprises chinoises de robots.

Le pavillon international de la Foire a connu le même succès. Parmi les 736 entreprises issues de 50 pays et régions, 67 % d'entre elles provenaient des pays de la Belt and Road Initiative. Ayant établi des intentions de coopération avec de nombreux acheteurs chinois, les entreprises exposantes de Russie, de Thaïlande et de Turquie ont fait état de résultats fructueux, et leurs produits devraient entrer rapidement sur le marché chinois.

De plus, un total de 1 206 activités de promotion du commerce ont été organisées au cours de cette édition, abordant des sujets tendance actuels dans le domaine du commerce international. Il s'agit notamment de 438 activités de lancement de nouvelle collection de la Foire de Canton, 734 événements de jumelage « Trade Bridge », 19 forums de l'industrie et plus encore.

La 138e édition de la Foire de Canton se tiendra du 15 octobre au 4 novembre 2025 à Guangzhou.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2680290/image_969985_30625252.jpg

SOURCE Canton Fair

PERSONNE-RESSOURCE : Peter Chen, [email protected]