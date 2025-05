GUANGZHOU, Chine, 22 mai 2025 /CNW/ - À mesure que la démographie mondiale évolue, la population vieillissante devient une force déterminante de l'innovation en matière de produits. Lors de la 137e Foire d'importation et d'exportation de Chine (Foire de Canton), les entreprises chinoises ont adopté cette tendance grâce à des solutions axées sur la technologie et les aînés conçues pour promouvoir la sécurité, l'indépendance et la dignité des personnes âgées.

L'un des exposants les plus remarquables, Guangzhou SELAQUA Sanitary Ware Co., Ltd. (Aicube Care), a attiré l'attention avec ses systèmes modulaires de salle de bain adaptés aux utilisateurs âgés. Depuis son entrée dans le secteur en 2010, l'entreprise s'est concentrée sur des conceptions accessibles haut de gamme, y compris un panneau de douche thermostatique avec un siège intégré, un bassin en céramique réglable avec un support adaptable en hauteur, des barres d'appui en forme de U et des sièges de douche muraux avec des accoudoirs et des appuis-dossiers. « Alors que le vieillissement devient un problème mondial, de nombreux acheteurs se rendent compte de la demande croissante dans ce secteur, a déclaré Katie Peng, directrice des ventes chez Aicube Care. Ceux qui n'y avaient pas songé auparavant explorent maintenant activement les possibilités après avoir vu nos solutions. »

L'innovation axée sur le vieillissement a également été mise en évidence dans la toute première zone de robots de service de la Foire de Canton. Zhejiang Fubao Intelligent Technology Co., Ltd. a présenté un robot de compagnon avancé conçu pour les soins aux personnes âgées. Équipé de capacités de surveillance de la santé alimentées par l'IA, de suivi physiologique en temps réel et de télémédecine, le robot offre des fonctions telles que la détection de l'oxygène sanguin, des rappels de médicaments et des systèmes d'alerte d'urgence, tous essentiels pour les personnes âgées vivant de façon autonome.

D'autres solutions quotidiennes axées sur les aînés ont été présentées lors de la 137e Foire de Canton. Les semelles à base de bio avec plus de 25 % de polyuréthane thermoplastique dérivé du maïs offrent un rembourrage et une durabilité supérieurs, offrant aux personnes âgées un soutien amélioré pour marcher ou se tenir debout pendant de longues périodes. Entre-temps, les cuisines réglables en hauteur et télécommandées permettent aux utilisateurs de fauteuils roulants de régler sans effort les armoires et les cuisinières à une hauteur de travail confortable.

Le 3 mai, la Foire de Canton a organisé un événement thématique intitulé « Silver Economy : A New Paradigm for Aging-Friendly Products », qui met davantage l'accent sur cette tendance émergente.

Des appareils électroménagers adaptatifs aux systèmes intelligents de surveillance de la santé, les exposants de la 137e Foire de Canton redéfinissent ce que signifie vieillir avec confort et confiance. Leurs innovations montrent que la conception pour les personnes âgées n'est plus un créneau, mais un élément essentiel de l'innovation généralisée. Ces entreprises ne se contentent pas de tirer parti d'une importante occasion de croissance. Ils font également progresser une mission sociale plus vaste : rendre le vieillissement plus inclusif, sécuritaire et habilitant. Alors que ces innovations atteignent les marchés mondiaux, la Foire continue d'être une plateforme essentielle pour façonner un avenir qui embrasse le vieillissement avec compassion et prévoyance.

