GUANGZHOU, Chine, 17 avril 2025 /CNW/ - Autrefois confinés au monde de la science-fiction, les robots font maintenant partie intégrante de la routine quotidienne des consommateurs. Cette transformation semble plus évidente que jamais à la 137e Foire d'importation et d'exportation de Chine (Foire de Canton), avec le lancement de sa toute première zone consacrée aux robots de service. Cette zone dédiée, s'étendant sur 4 200 mètres carrés où exposent 46 entreprises, montre comment la robotique s'intègre à la vie quotidienne de façon pratique et personnelle -- pour préparer le café du matin, tondre la pelouse, aider aux tâches ménagères, et plus encore -- et fait entrer l'avenir dans la vie quotidienne des gens.

image

Les amateurs de café qui ont besoin de leur tasse du matin peuvent déguster un café fabriqué par le robot barista créé par AUBO Robotics. Conçu avec des membres robotisés synchronisés et un système d'apprentissage autonome, le robot effectue l'ensemble du processus de préparation du café, du tassage à l'extraction, jusqu'à la formation d'une mousse de lait complexe. Avec une capacité de 300 tasses par jour et des mises à niveau en ligne en temps réel, c'est un barista infatigable. En tant qu'expert des robots collaboratifs, AUBO a également présenté un robot de massage sur place, attirant de nombreux acheteurs.

Le robot de désherbage alimenté par l'IA de Dreame Technology vous permet d'entretenir le jardin sans le petit doigt. Équipé de capteurs radar laser 3D et de caméras avant, ce robot cartographie les périmètres et évite les obstacles avec une grande précision. Son système de lames flottantes s'adapte à la hauteur de l'herbe et au terrain, et il est prêt à l'emploi directement.

Les propriétaires de piscine ont également des raisons de se réjouir. Seauto Robots présente ses robots de nettoyage de piscine de la série SAT 20, dotés d'une capacité de batterie améliorée et d'une navigation intelligente pour un nettoyage minutieux de tous les recoins. Avec de multiples modes et des performances de pointe, ces robots offrent une propreté étincelante avec un effort minimal.

Pour les restaurants, les consommateurs pourraient également avoir l'occasion de rencontrer le robot de service T10 de Keenon Robotics, conçu pour servir des repas avec élégance. Capable de naviguer dans des allées étroites de 59 cm tout en transportant des charges jusqu'à 40 kg, il est doté d'un châssis à absorption de chocs de nouvelle génération pour des livraisons plus fluides. Personnalisable avec des mouvements de tête interactifs et des accessoires décoratifs, il offre fonctionnalité et personnalité à l'expérience culinaire.

À mesure que la robotique évolue à une vitesse vertigineuse, de nouvelles applications entrent dans notre vie plus rapidement que jamais. En introduisant une zone consacrée aux robots de service, la Foire de Canton met non seulement en valeur ces innovations, mais établit également des liens entre les acheteurs mondiaux et l'avenir du mode de vie intelligent. En facilitant des échanges importants dans l'ensemble de la chaîne industrielle, la Foire démontre que l'âge d'or de la robotique est arrivé.

