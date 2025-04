- La nouvelle zone consacrée aux robots de service devient le rendez-vous incontournable des acheteurs

GUANGZHOU, Chine, 16 avril 2025 /CNW/ - Le 15 avril, la 137e Foire chinoise d'importation et d'exportation (Foire de Canton) a officiellement ouvert ses portes à Guangzhou, attirant l'attention du monde entier en donnant le coup d'envoi de l'un des plus grands événements commerciaux au monde. Du 15 avril au 5 mai, la Foire est divisée en trois phases sous les thèmes « Fabrication avancée », « Qualité de vie domestique » et « Meilleure vie ». Cette édition comprend 55 secteurs d'exposition et 172 zones de produits, avec de nouvelles zones dédiées aux robots de service et aux solutions de logement intégrées.

La 137e Foire de Canton continue d'adopter un modèle hybride, grâce à sa plateforme en ligne opérationnelle tout au long de l'année. L'amélioration des fonctionnalités, de la structure et des services de la plateforme numérique vise à créer de nouvelles opportunités commerciales et à contribuer à la stabilisation et à l'amélioration de la qualité du commerce extérieur de la Chine.

Zhang Sihong, directeur adjoint du Centre chinois du commerce extérieur, a souhaité la bienvenue aux invités internationaux dans son discours d'ouverture, et a rappelé le rôle de la Foire comme passerelle de longue date pour la coopération internationale. « La Foire de Canton accueille une fois de plus des amis du monde entier. Ici, dans le cadre de cet événement spectaculaire, nous nous réunissons pour poursuivre une réussite commune et un bénéfice mutuel », a déclaré M. Zhang.

Au 13 avril, plus de 200 000 acheteurs étrangers de 215 pays et régions s'étaient préinscrits pour participer à la Foire.

Le jour de l'ouverture, la phase 1 de la Foire, sur le thème de la « fabrication avancée », a attiré un nombre considérable de visiteurs sur ses 520 000 mètres carrés d'espace d'exposition. L'un des points forts a été la nouvelle zone consacrée aux robots de service dans le pavillon de l'amitié de la zone D, où les acheteurs se sont rassemblés pour filmer des présentations de produits de divers robots, tels que des chiens robotisés, des exosquelettes industriels et des robots de navigation autonomes.

Du 15 au 19 avril, la phase 1 met en avant la force de l'innovation industrielle chinoise, avec 11 304 exposants, dont environ 3 700 entreprises spécialisées dans les véhicules électriques, les batteries au lithium, les cellules solaires, les technologies numériques et la fabrication intelligente. L'accent mis sur les technologies de pointe et les solutions écologiques reflète la transformation en cours de la Chine en une puissance manufacturière de haute technologie.

Grâce à son ampleur croissante et à l'évolution de son contenu, la Foire de Canton reste une plateforme essentielle pour établir des liens avec les marchés internationaux et mettre en valeur les progrès industriels de la Chine. À l'occasion de sa 137e édition, la Foire continue d'encourager la coopération commerciale et d'inspirer des partenariats mondiaux, réaffirmant ainsi sa position de pilier du commerce international.

