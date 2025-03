GUANGZHOU, Chine, 28 mars 2025 /CNW/ - La 137e Foire de Canton, qui doit commencer le 15 avril à Guangzhou, a accueilli avec succès deux conférences de promotion les 18 et 19 mars dans la région administrative spéciale de Hong Kong et la région administrative spéciale de Macao, respectivement. Ces événements ont permis de rapprocher davantage les échanges commerciaux internationaux et de promouvoir le développement de congrès et d'expositions dans la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao (région de la Grande Baie).

image

Le directeur adjoint du China Foreign Trade Centre, Zhang Sihong, a exprimé sa sincère gratitude aux communautés d'affaires de Hong Kong et de Macao pour leur soutien de longue date à la Foire de Canton et a fait le point sur la 137e session.

La réception du printemps de Hong Kong et la conférence de promotion de la Foire de Canton ont accueilli plus de 260 invités, dont des représentants du ministère du Commerce et de l'Industrie de Hong Kong, de 6 chambres de commerce de Hong Kong, de 21 chambres de commerce étrangères, de 17 grandes multinationales, membres du conseil législatif de Hong Kong, partenaires de l'industrie des expositions et médias.

M. Jonathan Choi, président de la Chambre de commerce générale chinoise de Hong Kong, a déclaré que la communauté d'affaires de Hong Kong a participé activement à la Foire de Canton et en a bénéficié. Il a souligné qu'à l'avenir, les entreprises de Hong Kong pourront tirer davantage parti de la Foire en tant que plateforme pour prendre de l'expansion sur les marchés des pays de la ceinture et de la route et des économies émergentes.

La réception du printemps de Macao et la conférence de promotion de la Foire de Canton ont attiré 90 invités du Bureau des affaires économiques du Bureau de liaison du gouvernement central populaire de la RAS de Macao, le Bureau du développement économique et technologique (DSEDT)., 9 associations commerciales, 17 exposants et médias.

Xu Lemin, secrétaire adjoint de la Chambre de commerce de Macao, a exprimé son espoir qu'un plus grand nombre d'entreprises de Macao puissent présenter les réalisations des produits « fabriqués à Macao » et « conçus à Macao » aux acheteurs mondiaux par l'entremise de la Foire de Canton, en particulier pour mettre l'accent sur les produits « Macao et Hengqin ». coordonner les avantages du développement et pousser le développement économique régional vers de nouveaux sommets.

La Foire de Canton, comme un excellent exemple de l'engagement de la Chine à élargir son ouverture, offre aux acheteurs du monde entier une plateforme commerciale à guichet unique couvrant une gamme complète de produits et excellant en matière de qualité, de prix, de commodité, d'efficacité et de crédibilité. La 137e Foire de Canton aura lieu du 15 avril au 5 mai 2025 à Guangzhou. Pour télécharger l'application Foire de Canton, veuillez consulter le site https://cief.cantonfair.org.cn/fr/app/appintro.html.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2652447/image.jpg

