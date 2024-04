GUANGZHOU, Chine, le 15 avril 2024 /CNW/ - La 135e Foire d'importation et d'exportation de la Chine (la « Foire de Canton » ou « la Foire ») commencera le 15 avril, avec une série de lancements de nouveaux produits qui présenteront des technologies novatrices, des produits haut de gamme et des conceptions de pointe de différents secteurs jusqu'au 5 mai. Cette initiative vise à propulser sur la scène mondiale les entreprises et les produits de référence de la Chine dans des domaines comme l'électronique et les appareils électroménagers, la fabrication, l'éclairage et l'électricité, ainsi que les accessoires et la quincaillerie.

L'événement de lancement de la nouvelle collection de la Foire de Canton met en lumière dix grands thèmes sur son site Web officiel : https://goo.su/LhdKCHQCHQ ainsi que sur ses plateformes de médias sociaux Facebook (@Canton Fair).

Parmi les produits exceptionnels dans le secteur de l'électronique et des appareils ménagers, mentionnons One Click (Beijing) Technology Co., Ltd., le robot nettoyeur de vitres T10. Ce robot est doté d'une technologie de pulvérisation croisée pour une couverture de nettoyage par pulvérisation plus large et d'une planification intelligente du trajet pour une efficacité de nettoyage allant jusqu'à 99,2 %. Équipé d'un grand réservoir d'eau de 120 ml, il peut nettoyer des zones allant jusqu'à 60 mètres carrés au moyen d'un seul remplissage, ce qui est idéal pour les grandes fenêtres, avec des caractéristiques de sécurité et de commodité supplémentaires comme une protection intelligente contre les pannes d'alimentation, des messages vocaux multilingues, des fonctionnalités de télécommande par l'intermédiaire d'une application ou d'un dispositif de commande à distance. Pour en savoir plus, consultez le https://goo.su/Hnbea .

Shen Zhen Sky Dragon Audio-Video Technology Co., Ltd. présente son produit Dolby Atmos TV Sound Bar, 2.1CH TV Sound Bar Subwoofer au design ultra-mince, qui offre des hauts et des bas précis pour une expérience audio immersive en reproduisant avec précision des sons comme le tonnerre et la batterie provenant de scènes réelles. Il prend en charge une connexion multiple à un téléphone cellulaire, à un ordinateur ou à un téléviseur par des méthodes comme Bluetooth, l'entrée AUX et l'entrée de fibre optique répondant aux divers besoins des utilisateurs. Pour en savoir plus, visitez le https://goo.su/LsApl9Y .

Dans le secteur de la fabrication, la pompe de suralimentation à fréquence variable intelligente à aimant CA de Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co., Ltd. qui répond aux normes d'efficacité des moteurs IE5 en utilisant des matériaux conformes au ROHS pour les pièces en contact avec l'eau assurant un contrôle constant de la pression tout en garantissant l'efficacité énergétique. Son couvercle insonorisé intégré et ses amortisseurs en caoutchouc assurent un fonctionnement silencieux à des niveaux de bruit aussi bas que 47 dB. Pour en savoir plus, consultez le https://goo.su/6roHH .

Nous vous attendons lors de l'ouverture officielle de la 135e Foire de Canton, où une gamme de nouveaux produits de différentes industries vous attend. Pour obtenir les dernières mises à jour et les renseignements les plus récents, nous vous invitons à vous inscrire à l'adresse https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 .

