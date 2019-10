La 126e édition de la Foire de Canton démarre avec la mise en place d'une plateforme ouverte à tous

Xu Bing, porte‑parole de la Foire de Canton et directeur général adjoint du centre chinois du commerce extérieur, a fait remarquer que la Foire de Canton a connu un changement sur le plan commercial depuis 70 ans (soit depuis la fondation de la République populaire de Chine), et que la 126 e édition est très importante pour atteindre la croissance stable et substantielle escomptée en matière de commerce extérieur.

La 126e édition de la Foire de Canton est le théâtre d'une croissance continue de la collaboration à l'échelle mondiale. Dans le cadre de son programme de partenariats mondiaux, la Foire de Canton a noué des liens avec 128 partenaires dans 72 pays et régions. Au total, 11 délégations nationales sont présentes au Pavillon d'importation, et la Foire accueille pour la première fois des démonstrations de nouveaux produits en provenance du Japon et du Canada. Quelque 642 entreprises étrangères, dont plus de 60 % proviennent de pays de « la Ceinture et la Route », présenteront leurs produits. Avec les exposants chinois des pavillons nationaux qui couvrent 16 catégories de produits, la Foire de Canton constituera une plateforme intégrée multifonctionnelle pour promouvoir l'ouverture régionale et le développement industriel.

La Foire de Canton a innové dans le domaine du marketing, en adhérant au principe de l'innovation, de la spécialisation, du ciblage et de la délicatesse ainsi qu'en se concentrant sur les sections clés et les marchés cibles, de façon à offrir aux acheteurs une plus grande facilité d'accès, une sécurité accrue pour les transactions et un meilleur rendement du capital investi.

Cette année, la Foire sera également le théâtre de plus de 20 forums thématiques portant sur le contrôle des risques, les devises, l'adéquation entre l'offre et la demande, et les tendances commerciales. L'un des plus importants sera le forum sur le développement du commerce international, qui réunira des experts dans le domaine pour discuter de l'évolution des contextes économiques et commerciaux mondiaux et de la façon de réagir aux politiques commerciales internationales complexes. Le forum permettra également d'établir un dialogue sur les possibilités qui s'offrent dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route ».

À propos de la Foire de Canton

La Foire chinoise de l'import‑export, aussi connue sous le nom de Foire de Canton, se déroule deux fois par an à Guangzhou, au printemps et en automne. Créée en 1957, la Foire est désormais l'exposition complète la plus ancienne et la plus importante de Chine; elle est celle qui propose le plus grand nombre de produits, qui compte sur le plus vaste réseau d'acheteurs de divers pays et qui engendre le plus grand chiffre d'affaires.

