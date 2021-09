« Je me sens privilégiée d'avoir obtenu cette bourse. Je souhaite honorer la mémoire de Joyce Echaquan en participant à la réalisation d'un vœu de son conjoint, M. Dubé, qui désire que tous les Autochtones reçoivent des services de soin de santé dans le respect et dans la dignité », a lancé Lucie Dubé, étudiante à la maîtrise sur mesure en études autochtones à l'UQAT.

Travailleuse sociale de formation et membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ), Lucie Dubé a travaillé pour le Conseil de la Nation Atikamekw au sein de l'équipe du Système d'intervention d'autorité atikamekw (SIAA) en protection de la jeunesse au cours des dernières années. Avec la réalisation de son projet d'études, elle souhaite contribuer à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et aux soins de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, comme énoncé dans le Principe Joyce.

Bourses en mémoire de Joyce Echaquan

En janvier dernier, les professeures Suzy Basile et Carole Lévesque unissaient leurs efforts et lançaient, avec l'appui de la famille de Joyce Echaquan, une bourse destinée à une étudiante autochtone de niveau maîtrise. Le bureau du scientifique en chef du Québec et les Fonds de recherche du Québec se sont joints à cette initiative en offrant une bourse d'études du même montant et selon les mêmes modalités. Cette deuxième bourse sera attribuée à une étudiante autochtone, selon le dépôt des candidatures, à la session d'hiver ou d'automne 2022.

Déposer un dossier de candidature

Il est possible de soumettre une candidature en présentant une lettre d'intention (pouvant être présentée oralement si désirée), un curriculum vitae, un résumé du projet de recherche (incluant l'exposé du cadre conceptuel et méthodologique), un plan de travail et un échéancier ainsi que deux lettres de recommandation et les relevés de notes des études universitaires complétées. Le dossier complet doit être envoyé par courriel à [email protected] avant le 31 octobre 2021.

À propos de l'UQAT

Depuis près de quatre décennies, l'UQAT mise sur une approche empreinte d'humanité, de créativité et d'audace, notamment en mettant l'expérience étudiante au cœur de sa mission et de ses valeurs. Avec ses 3 campus, ses 4 centres et son point de service, l'UQAT propose plus de 150 programmes d'études. Son développement en synergie avec les milieux dans lesquels elle se trouve, son approche individualisée, de même que la grande disponibilité ainsi que la compétence du corps enseignant et des membres du personnel font de l'UQAT un lieu d'enseignement et de recherche de choix. Au cours des dernières années, l'UQAT a accompli de grandes réalisations visant l'intégration des communautés et des savoirs des Premiers Peuples. « Façonner l'avenir conjointement avec les Premiers Peuples » fait partie des enjeux prioritaires de son plan de développement 2020-2025.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

