TORONTO, le 20 oct. 2021 /CNW/ - RBC est fière de s'associer à l'Université des Premières Nations du Canada (FNUniv) et Reconciliation Education pour offrir Les quatre saisons de la réconciliation, un programme transformateur de sensibilisation à la culture autochtone. Ce programme en ligne autorythmé offre une série de modules d'apprentissage interactifs sur la vérité et la réconciliation, et sera accessible aux Canadiens du 20 octobre au 31 décembre 2021 et du 1er juin au 31 août 2022.

« La réconciliation est l'un des plus importants mouvements sociaux de notre époque, et il est essentiel que les entreprises canadiennes répondent à l'appel d'un partenariat authentique et véritablement équitable avec les peuples autochtones, explique Bettina Schneider, directrice des études, Programmes communautaires, de recherche et d'études supérieures et professeure agrégée à l'Université des Premières Nations du Canada. Nous espérons que ce cours aidera les Canadiens à parfaire leur connaissance de l'histoire des Autochtones et à susciter leur intérêt pour l'apprentissage continu. »

Encore aujourd'hui, de nombreux Canadiens ignorent les réalités du passé et du présent des peuples autochtones et les questions qui sous-tendent les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Dans un esprit de coapprentissage, RBC invite tous les Canadiens à se renseigner sur le processus de vérité et de réconciliation en suivant le cours en ligne Les quatre saisons de la réconciliation.

« Le programme en ligne Les quatre saisons de la réconciliation s'est révélé une ressource très efficace pour aider nos employés à mieux comprendre les réalités et l'histoire autochtones et pour renforcer notre engagement à l'égard de l'appel à l'action no 92 de la Commission de vérité et réconciliation, dit Gopal Bansal, vice-président, Diversité et inclusion, RBC. Nous sommes fiers de notre partenariat avec la FNUniv et Reconciliation Education, grâce auquel nous pouvons maintenant offrir à tous les Canadiens l'occasion de s'informer et de nous aider collectivement à progresser vers la vérité et la réconciliation. »

Lancé dans la foulée du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, le cours Les quatre saisons de la réconciliation vise le « réapprentissage » de l'histoire du Canada. Intégrant une représentation authentique des points de vue autochtones au moyen de contenu multimédia primé et dirigé par des aînés, le programme vise à promouvoir une relation renouvelée entre les peuples autochtones et les Canadiens et à permettre aux organisations de donner suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation - notamment l'égalité sur le plan économique et la réconciliation.

Depuis plus d'un siècle, RBC entretient de solides relations avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada afin de stimuler la croissance économique et de favoriser des changements sociaux positifs, et elle continuera de participer à la réconciliation avec sincérité et détermination.

Pour en savoir plus sur le programme et vous y inscrire, allez au http://www.reconciliationeducation.ca/francais.

À propos de l'Université des Premières Nations du Canada

Fondée en 1976, l'Université des Premières Nations du Canada (FNUniv) est un établissement postsecondaire appartenant aux Premières Nations qui aspire à avoir un impact transformateur en associant nos cérémonies, nos gardiens du savoir, nos langues et nos traditions à la prestation d'une éducation postsecondaire de haute qualité qui mènera à la fierté et au succès de tous les étudiants, des communautés des Premières Nations et du Canada. À l'automne 2020, la FNUniv comptait plus de 6 000 étudiants actifs et plus de 5 600 anciens étudiants. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la FNUniv, visitez le site http://fnuniv.ca.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social .

