Propulsé par Fuel iX, un moteur d'IA pour entreprise, l'outil de soutien à la clientèle utilisant l'IA générative de TELUS offre une expérience de soutien à la clientèle sûre, pratique et intuitive

TORONTO, le 21 mai 2024 /CNW/ - TELUS est fière d'annoncer que son outil de soutien à la clientèle utilisant l'intelligence artificielle (IA) générative est entré dans l'histoire en devenant le premier au monde à obtenir la certification internationale « Respect de la vie privée assuré dès la conception » (ISO 31700-1). Cette étape importante souligne l'engagement de TELUS à assurer les normes les plus élevées en matière de protection de la vie privée et des données, et à innover continuellement pour offrir une expérience client de premier ordre. Il s'agit de la deuxième certification ISO de ce type pour TELUS, qui est devenue la première entreprise au monde à obtenir la désignation ISO 31700-1 « Respect de la vie privée assuré dès la conception » pour son programme Les données au service du bien commun en octobre 2023.

L'outil de soutien utilisant l'IA générative de TELUS, propulsé par Fuel iX , un moteur d'IA pour entreprises fourni par TELUS International , est l'une des premières solutions d'IA générative pour clients développées par une entreprise canadienne. Grâce à cet outil de soutien, les clients de TELUS profitent d'une expérience numérique plus pratique et plus transparente en ayant accès à des réponses rapides et intuitives à leurs questions. Le Respect de la vie privée assuré dès la conception est un cadre qui intègre en amont le respect de la vie privée dans la conception et le fonctionnement des systèmes, en veillant à en faire le paramètre par défaut. L'obtention de cette certification signifie pour TELUS qu'elle continue de démontrer son engagement à protéger les données des utilisateurs et à respecter les normes éthiques les plus élevées sur le plan technologique, y compris pour l'utilisation de l'IA.

« À TELUS, nous croyons que pour que l'IA générative donne des résultats exceptionnels, nous devons privilégier une approche responsable, éthique et centrée sur l'humain en ce qui concerne la conception technologique et l'intendance des données, affirme Pam Snively, chef des données et du Bureau des relations de confiance à TELUS. L'outil de soutien utilisant l'IA générative de TELUS est un exemple de la façon dont nous nous efforçons activement de fournir une technologie qui accorde véritablement la priorité aux clients, qui offre valeur fonctionnelle et fiabilité en même temps. »

Pour répondre aux préoccupations et remédier aux limites de l'IA générative, TELUS a mis en place un programme complet d'IA responsable et a évalué rigoureusement la gestion des risques en fonction notamment du Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés, lequel a été élaboré par ISDE. TELUS applique également une approche collaborative et rigoureuse pour tester ses outils d'IA afin de réduire les risques et d'améliorer la précision, appelée méthode de l'équipe violette. Cette approche combine des essais antagonistes (équipe rouge) avec la méthode de l'équipe bleue, qui consiste en des techniques défensives novatrices permettant à l'entreprise de détecter les faiblesses et de confirmer la validité et la robustesse d'une application d'IA. TELUS explique clairement ce que l'outil fait et ne fait pas, tout en respectant un cadre d'éthique des données et un contrôle continu du système avec une surveillance humaine.

« Les possibilités offertes par l'IA générative sont formidables. Cela dit, nous devons faire preuve de prudence pour atténuer les risques. La protection de la vie privée des utilisateurs est prioritaire pour TELUS et la solution logicielle Fuel iX. La certification ISO Respect de la vie privée assuré dès la conception est une validation tangible de cet engagement », affirme Tobias Dengel, président de WillowTree, une société de TELUS International, et directeur exécutif de Fuel iX.

L'évaluation de l'outil utilisant l'IA générative a été réalisée par KPMG, une firme internationale d'audits et de services-conseils, qui a souligné la conformité de l'outil avec les critères internationaux de protection de la vie privée et les exigences définies dans la norme ISO 31700-1 « Respect de la vie privée assuré dès la conception ».

« Entreprise parmi les premières à adopter l'IA générative, et ne disposant d'aucun précédent pour évaluer son approche, TELUS a démontré une ferme volonté de recourir à une approche centrée sur l'humain, la confiance des clients étant une priorité essentielle, affirme Sylvia Klasovec Kingsmill, associée et leader mondiale, Confidentialité informatique, KPMG. Comme ce domaine évolue rapidement, nous encourageons TELUS à poursuivre son leadership dans ce domaine par le biais d'un engagement et d'un dialogue élargis et multipartites. »

TELUS est un chef de file mondial dans l'utilisation responsable et éthique de l'IA, et a récemment reçu le prix Outstanding Organization 2023 (organisation exceptionnelle 2023) du Responsible AI Institute en reconnaissance de son engagement à favoriser la confiance et à en faire profiter à la société. TELUS est aussi la première entreprise de télécommunication au Canada à signer le code de conduite volontaire pour l'IA générative , qui vise à assurer le développement transparent, équitable et responsable de la technologie de l'IA générative. Plus tôt cette année, TELUS a publié son premier rapport sur l'IA : Le pouvoir des perspectives au Canada, dans lequel l'entreprise présente les perceptions, les observations et les avis sur l'IA de près de 5 000 Canadiens et Canadiennes, parmi lesquels figurent des peuples autochtones, des groupes racisés, des personnes âgées, des Néo-Canadiens et Néo-Canadiennes, des jeunes, des personnes ayant un handicap physique et des membres de la communauté LGBTQ2S+.

Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS à l'égard de l'IA responsable, visitez le site telus.com/IAresponsable.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de bien-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent près de 72 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

Personnes-ressources pour les médias :

Emily Piccinin

TELUS Communications

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.