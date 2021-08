TROIS-RIVIÈRES, QC, le 9 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada soutient les artistes et leur production en investissant dans des lieux de création de qualité. L'accès à ces espaces de rencontre et de partage joue un rôle essentiel dans la vitalité des communautés et leur enrichissement culturel.

C'est dans cet esprit que l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 1,6 million de dollars pour la Fabrique Théâtre insolite de Trois-Rivières, un lieu qui se spécialisera dans la création d'œuvres non conventionnelles en marionnettes et théâtre d'objets.

Accordée par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, l'aide permettra à l'organisme de mettre à niveau, de rénover et de réaménager des espaces existants du site patrimonial des Récollets-de-Trois-Rivières, en autres. Les travaux établiront la mise en place d'un nouveau complexe culturel adapté aux activités de création, de médiation et de diffusion.

Les fonds octroyés à l'organisme lui permettront d'acquérir de l'équipement spécialisé, y compris un système d'éclairage, un système de sonorisation, un système de vidéo et de projection, un système d'accrochage, l'habillage de scène, de l'équipement de scène et du mobilier de régie.

Citations

« Nous sommes heureux de rendre possible la transformation du site patrimonial des Récollets-de-Trois-Rivières, qui deviendra la Fabrique de théâtre insolite. Cet espace offrira aux artistes des espaces de création, de diffusion et de formation pour exprimer leur art. J'ai personnellement eu la chance d'être sensibilisé à ce formidable projet lors de mon tout premier passage dans la région en tant que ministre du Patrimoine canadien. J'éprouve donc une grande joie de voir sa concrétisation. Félicitations à l'équipe derrière cet ambitieux projet expérimental qui rehaussera l'offre culturelle de Trois-Rivières! »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Trois-Rivières est reconnue comme l'une des capitales culturelles du Canada. Le projet des Sages Fous animera, par sa créativité, ce lieu unique qu'est l'Église St-James. La Fabrique de théâtre insolite sera une plaque tournante pour les artistes d'ici et d'ailleurs et contribuera au rayonnement de notre ville partout dans le monde. »

- Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

« Grâce au soutien du gouvernement du Canada, il y aura ici, à Trois-Rivières, un laboratoire de création et de diffusion unique en son genre : une pépinière dédiée au processus de création en marionnette et théâtre d'objet. La Fabrique de théâtre insolite concrétisera une démarche organique que nous échafaudons depuis nos débuts : établir à Trois-Rivières une oasis accueillante pour les créateurs en théâtre visuel du monde entier.

- South Miller, directrice artistique, Les Sages Fous

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

L'organisme Les Sages Fous a été créé il y a plus de 20 ans. Sise à Trois-Rivières, la compagnie de réputation internationale a offert quelque 650 représentations à 150 000 spectateurs dans le cadre de plus de 200 festivals internationaux et saisons de théâtre aux quatre coins du monde.

Depuis son arrivée en Mauricie, la compagnie a développé une façon unique de faire du théâtre avec marionnettes, objets et humains. Les Sages Fous créent des spectacles visuels insolites et atypiques, qui sortent des sentiers battus.

Liens connexes

Les Sages Fous http://www.sagesfous.com/HTML2019/index.html

Fonds du Canada pour les espaces culturels https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-espaces-culturels.html

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources, Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca