L'Oréal Canada présente ses innovations Beauty Tech à ALL IN 2025 et fait rayonner le savoir-faire canadien

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - L'Oréal Canada participe à ALL IN, le plus grand événement d'intelligence artificielle au Canada, qui se tient à Montréal les 24 et 25 septembre 2025. Ce rendez-vous d'envergure est l'occasion pour l'entreprise de présenter ses toutes dernières innovations Beauty Tech et de rappeler le rôle unique du Canada dans la transformation mondiale de l'industrie de la beauté. Des experts de L'Oréal Groupe ainsi que Charlotte Catimel, PDG de ModiFace, seront présents afin de présenter les dernières technologies du Groupe.

Acquise par L'Oréal Groupe en 2018, la start-up torontoise ModiFace est devenue un centre d'excellence reconnu mondialement. Ses innovations -- de l'essai virtuel de maquillage aux diagnostics de peau personnalisés -- sont utilisées aujourd'hui dans plus de 70 pays. Véritable vitrine du savoir-faire canadien, ModiFace illustre comment le pays exporte son expertise et influence les standards de l'industrie beauté à l'échelle mondiale.

« ALL IN est une plateforme exceptionnelle pour démontrer le leadership du Canada en intelligence artificielle appliquée à la beauté. Avec ModiFace, une innovation née à Toronto et désormais utilisée à l'échelle mondiale, nous prouvons que le savoir-faire canadien a la capacité d'influencer les standards de toute une industrie. En participant à ALL IN, nous voulons démontrer que le Canada ne se contente pas de suivre l'innovation: il la façonne », ajoute An Verhulst-Santos, présidente-directrice générale, L'Oréal Canada.

Notons qu'en 2025, le magazine Fortune a désigné le Groupe L'Oréal comme l'entreprise la plus innovante d'Europe, un témoignage de son leadership mondial en Beauty Tech et de sa capacité à transformer durablement l'industrie.

Des innovations qui repoussent les limites de la science et de la technologie

À ALL IN 2025, les visiteurs auront l'opportunité d'expérimenter de nouvelles technologies qui marquent un tournant pour la beauté et le bien-être :

Cell BioPrint - un appareil qui révolutionne la connaissance de la peau, permettant de comprendre le processus de vieillissement de la peau et de connaître l'âge biologique de la peau et qui qui sera présenté pour la première fois au Canada .



NEXA - cette technologie permet de détecter 19 caractéristiques de la peau et de visualisez votre peau du visage dans 15 ans.



Beauty Genius -- votre assistant personnel de beauté propulsé par l'intelligence artificielle. Obtenez des recommandations personnalisées en tout temps. Bientôt disponible au Canada , Beauty Genius incarne la promesse d'une beauté plus accessible, interactive et sur mesure.

« Chez L'Oréal, nous croyons que la technologie doit servir à rendre la beauté plus simple, plus inclusive et plus personnalisée. Les outils que nous développons, comme l'essai virtuel de maquillage ou Beauty Genius, ne remplacent pas l'humain : ils enrichissent l'expérience et redonnent du pouvoir de choix aux consommateurs. Notre ambition est de combiner science, créativité et intelligence artificielle pour transformer la routine beauté en une expérience intuitive, inspirante et inclusive », indique Marc Dicko, chef de la direction numérique et marketing, L'Oréal Canada.

Rappelons qu'en plus de son rôle d'innovateur, L'Oréal Canada contribue activement à la vitalité économique du pays. Selon une étude externe publiée en mai 2025, ses activités génèrent plus de 20 500 emplois, ainsi qu'une contribution de 5,2 milliards de dollars à l'échelle du pays. Un communiqué distinct, publié plus tôt cette année, présente en détail ces retombées économiques.

Faits saillants du Groupe L'Oréal

Plus de 8 000 experts en numérique, technologie et données

110 millions d'utilisateurs à travers 66 pays

60% de femmes parmi les recrutements mondiaux en digital, tech et data en 2024

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté. La filiale canadienne, établie en 1958, comprend un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal, un bureau des ventes à Toronto, et emploie plus de 1700 personnes issues de 73 nationalités différentes. Les produits de ses 39 marques emblématiques sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas et le e-commerce. Sa raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit sa vision de la beauté inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre du programme L'Oréal pour le Futur, la filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. À travers ses divers programmes et partenariats, L'Oréal Canada et ses marques viennent en aide à plus de 110 000 Canadiens annuellement. Pour en savoir plus sur notre impact au Canada: www.loreal.ca.

