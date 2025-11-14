L'ORÉAL CANADA REÇOIT LA CERTIFICATION ICI ON RECYCLE DE RECYC-QUÉBEC POUR L'ENSEMBLE DE SES ÉTABLISSEMENTS

MONTRÉAL, le 14 nov. 2025 /CNW/ - L'Oréal Canada est heureuse d'annoncer qu'elle détient désormais la certification ICI on Recycle de RECYC-QUÉBEC pour ses trois sites principaux au Québec, soit son siège social, son centre de distribution et son usine de fabrication.

« En recevant cette certification, L'Oréal Canada se donne la mission de pousser plus loin ses objectifs de circularité et de décarbonisation. Nous souhaitons mobiliser tout notre écosystème, incluant nos fournisseurs et partenaires, afin d'optimiser l'ensemble de notre chaîne de valeur jusqu'au consommateur. L'économie circulaire est cruciale pour le bien commun, pour le respect des ressources naturelles et nécessite un changement profond de mentalité. », explique An Verhulst-Santos, présidente-directrice générale de L'Oréal Canada.

Pour souligner ce moment, Madame Verhulst-Santos et son équipe ont reçu la présidente de RECYC-QUÉBEC, Madame Emmanuelle Géhin, à son usine de Ville Saint-Laurent. Cela a été l'occasion de lui présenter l'ensemble des étapes de recyclage à l'usine, ainsi que les engagements à venir en décarbonisation, innovation et sciences vertes.

« Intégrer les principes d'économie circulaire est non seulement possible et profitable, mais essentiel pour bâtir un avenir durable. Nous sommes ravis de constater que les organisations sont de plus en plus nombreuses à s'engager dans cette voie et à adopter des pratiques responsables qui réduisent le gaspillage tout en maximisant la valeur des ressources. », affirme Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC.

Depuis son lancement en 2003, l'attestation ICI on Recycle de RECYC-QUÉBEC a permis d'acquérir des connaissances inestimables sur les possibilités et les défis auxquels sont confrontés les organisations pour fixer et atteindre leurs objectifs en matière de gestion des changements climatiques.

« En tant que leader de l'industrie de la beauté au monde et au Canada, L'Oréal croit fermement que le leadership s'accompagne de responsabilités et se donne la mission de contribuer à la création de valeur pour l'économie et pour une société plus inclusive, tout en respectant les limites de la planète. », mentionne Maya Colombani, cheffe du développement durable et des droits humains et de la Diversité, Équité et Inclusion chez L'Oréal Canada.

Grâce à ses efforts et sa transformation en matière de développement durable via son programme L'Oréal pour le Futur, L'Oréal est la seule entreprise au monde à avoir obtenu pour la 9e année consécutive la note AAA du CDP, une reconnaissance mondiale. Ici au Québec, l'entreprise a reçu le Prix Mercuriade de la FCCQ pour l'ensemble de sa stratégie de développement durable.

À cet effet, L'Oréal Canada est fière d'avoir déjà ses trois sites 100% énergie renouvelable et encourage l'innovation en matière d'éco-conception dans l'ensemble de son portefeuille. Dotée de produits éco-conçus, comme les produits rechargeables, l'entreprise utilise également 100% de papier certifié FSC ou PEFC pour tous ses emballages. Et d'ici 2030, l'entreprise L'Oréal mise de s'approvisionner à plus de 75% en ingrédients naturels ou recyclés.

Pour citer d'autres exemples, son usine de Ville Saint-Laurent réduit également son impact environnemental en réutilisant ses emballages, comme les cartons qui circulent entre les fournisseurs et les gestionnaires de déchets. Depuis cette année, l'usine travaille en partenariat avec Soprema qui réutilise certains matériaux, dont la glassine, pour les transformer en isolant pour les bâtiments. Quant à son siège social, ce dernier fait don de plus de 500kg de nourriture à La Tablée des Chefs et utilise l'IA pour améliorer le tri des déchets.

Au-delà de sa chaîne de valeur, L'Oréal Canada encourage ses fournisseurs à proposer des solutions favorisant la circularité, tels que IPS Green Solution qui réutilise les palettes industrielles ou Array qui recycle les produits promotionnels.

Le Groupe L'Oréal pousse encore plus loin dans sa circularité en consacrant 50 millions d'euros à un fonds pour encourager les startups. Localement, via ce fonds et son partenaire canadien Cycle Capital, L'Oréal Canada soutien des entreprises telles que Evoco, qui accélèrent le développement de solutions visant à promouvoir la circularité.

À propos de L'Oréal pour le Futur

L'Oréal Groupe est très engagé avec son programme L'Oréal pour le Futur, lancé en 2020, qui incarne l'ambition du Groupe en matière de développement durable. Ce programme inclut des objectifs audacieux et mesurables pour 2030 en matière de climat, d'eau, de biodiversité et de ressources naturelles, conformément aux exigences des experts scientifiques et aux besoins de notre planète. Pour plus d'information : https://www.loreal.com/fr/nos-engagements/pour-la-planete/

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté. La filiale canadienne, établie en 1958, comprend un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal, un bureau des ventes à Toronto, et emploie 1750 personnes issues de 73 nationalités différentes. Les produits de ses 39 marques emblématiques sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas et le e-commerce. Sa raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit sa vision de la beauté inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre du programme L'Oréal pour le Futur, la filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. À travers ses divers programmes et partenariats, L'Oréal Canada et ses marques viennent en aide à plus de 110 000 Canadiens annuellement.

Pour en savoir plus sur notre impact au Canada: www.loreal.ca

À propos de RECYC-QUÉBEC

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Depuis 35 ans, elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques. www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

