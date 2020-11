POUR LES FEMMES ET LA SCIENCE : UN ENGAGEMENT DEPUIS PLUS DE 20 ANS

Les femmes scientifiques mènent des recherches révolutionnaires partout dans le monde. Toutefois, malgré leurs découvertes remarquables, les femmes représentent toujours seulement 29 %1 des scientifiques dans le domaine de la recherche partout dans le monde, et leurs travaux reçoivent rarement la reconnaissance qu'ils méritent. Seulement 3 % des prix Nobel pour la science ont été décernés à des femmes, et seulement 11 %2 des hautes responsabilités académiques sont occupées par des femmes en Europe.

Alors que le monde se tourne vers un avenir menacé par les changements climatiques et la pénurie de ressources, la communauté scientifique internationale doit dès maintenant reconnaître et promouvoir les réussites des femmes scientifiques. Depuis plus de 20 ans, la Fondation L'Oréal, en partenariat avec l'UNESCO, œuvre pour aider un plus grand nombre de femmes scientifiques afin d'atteindre l'excellence scientifique et de participer en parts égales à la résolution des grands problèmes de l'humanité.

Les boursières canadiennes 2020

Depuis 2003, L'Oréal Canada et la Commission canadienne pour l'UNESCO remettent des bourses à de jeunes chercheuses de niveau doctoral et postdoctoral ainsi que 60 000 $ CA en bourses de recherche.

Les bourses Excellence en recherche L'Oréal-UNESCO 2020, d'une valeur de 20 000 $ chacune, visent à soutenir des projets de recherche majeurs entrepris par de jeunes Canadiennes de niveau postdoctoral à une période cruciale de leur carrière. Elles récompensent l'excellence et permettent à des scientifiques chevronnées, sélectionnées par un jury d'experts, de poursuivre leurs recherches. Dre Liette Vasseur, présidente de la Commission canadienne pour l'UNESCO, a eu le plaisir de les remettre à :

Dre Emily Choy , Université McGill et Environnement et Changement climatique Canada , Département des sciences des ressources naturelles

, Université McGill et Environnement et Changement climatique , Département des sciences des ressources naturelles Dre Lindsay Oliver, Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), Kimel Family Translational Imaging-Genetics Laboratory

Un supplément du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et de L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science 2020, d'une valeur de 10 000 $, a été remise par le Dr Alejandro Adem, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, à une scientifique canadienne participant à un projet de recherche prometteur. Il s'agit de :

Dre Joey Bernhardt, Université de la Colombie-Britannique, Département de zoologie.

En partenariat avec le Fonds France-Canada pour la Recherche (FFCR), trois bourses de 5 000 $ chacune ont été remises pour encourager et développer les échanges scientifiques et universitaires entre la France et le Canada dans tous les domaines de la connaissance, des sciences pures aux sciences humaines et sociales. Les bourses ont été présentées par Kareen Rispal, Ambassadrice de France au Canada. Les récipiendaires des bourses L'Oréal Canada Fonds France-Canada pour la recherche 2020 sont :

Hope Boyce , Université McGill, Institut de l'espace McGill

, Université McGill, Institut de l'espace McGill Mackenzie Urquhart-Cronish , Université de la Colombie-Britannique, Département de botanique

, Université de la Colombie-Britannique, Département de botanique Justine Salam , École des affaires internationales Balsillie, Université de Waterloo

« Chaque année, les programmes de L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science soutiennent plus de 250 jeunes chercheuses talentueuses partout dans le monde. L'Oréal Canada est fière d'avoir aidé jusqu'à présent plus de 70 Canadiennes, qui sont les étoiles montantes de la recherche à une période cruciale de leur carrière », a déclaré Frank Kollmar, président et directeur général de L'Oréal Canada, lors de son discours d'ouverture. « La science n'a jamais été aussi essentielle. Cette année difficile a certainement mis en lumière l'importance des scientifiques dans les domaines de la science et de la recherche pour le bien-être de notre monde. Plus que jamais, le monde a besoin de la science, et la science a besoin des femmes. »

« Ces prix récompensent des femmes ayant brillamment entamé une carrière dans le domaine scientifique et soulignent que la science peut et doit compter sur les femmes » a déclaré Kareen Rispal, Ambassadrice de France au Canada. « Force est également de constater que cette période de pandémie est porteuse de nombreux défis supplémentaires pour les femmes qui ont choisi des carrières en science, les mesures sanitaires ayant rendu la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle plus difficile encore. Comme vous le savez, l'égalité hommes-femmes est un enjeu qui me tient particulièrement à cœur. C'est pourquoi il me paraît primordial que l'Ambassade de France et le Fonds France-Canada pour la Recherche continuent d'appuyer la cause de l'avancement des femmes en science », a-t-elle poursuivi.

Ces six boursières seront également invitées à participer au programme de mentorat L'Oréal Canada Pour les Filles et la Science, en partenariat avec le Réseau des écoles associées de l'UNESCO au Canada et Parlons Science, où elles encourageront les vocations d'étudiantes du secondaire, démentiront les mythes à propos des carrières en science et, nous l'espérons, inspireront d'autres filles à suivre leurs traces pour créer un monde meilleur.

Elles recevront également chacun un atelier de formation à la gestion de projet offert par Mitacs, une organisation à but non lucratif qui favorise la croissance et l'innovation au Canada en résolvant les défis commerciaux grâce à des solutions de recherche provenant des meilleures institutions universitaires du pays et du monde entier. En collaboration avec plus de 100 établissements d'enseignement postsecondaire, plus de 6 000 entreprises et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ils établissent des partenariats qui soutiennent l'innovation industrielle et sociale au Canada.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale en propriété exclusive du Groupe L'Oréal, la plus grande entreprise de cosmétiques au monde. Basée à Montréal, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars en 2019 et emploie plus de 1 450 personnes. L'entreprise détient un portefeuille de 37 marques, englobant tous les aspects de la beauté, et est présente sur tous les réseaux de distribution : marché de la grande distribution, grands magasins, salons d'esthétique, pharmacies et magasins de vente au détail. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, qui promeut l'avancement des femmes dans les sciences au Canada depuis 2003, Beauty for a Better Life (la Beauté pour une vie meilleure), un programme de réinsertion sociale en coiffure pour les femmes immigrées depuis 2017, et le programme de soutien Women in Digital (Les femmes dans le numérique) récemment lancé.

À propos de la Commission canadienne pour l'UNESCO

La Commission canadienne pour l'UNESCO établit un lien entre les Canadiens et les travaux essentiels de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. En faisant la promotion des valeurs, des priorités et des programmes de l'UNESCO au Canada et en faisant entendre la voix des experts canadiens sur la scène internationale, la Commission contribue à créer un avenir pacifique, équitable et viable qui ne laisse personne derrière.

À propos du Fonds France-Canada pour la Recherche (FFCR)

Le Fonds France-Canada pour la Recherche (FFCR) est un instrument phare de la coopération scientifique franco-canadienne, créé en 2000 par l'Ambassade de France au Canada et un consortium de 16 universités canadiennes. En 19 ans d'existence, le FFCR a financé plus de 300 projets de recherche conjoints. Il compte aujourd'hui vingt universités membres et continue à soutenir chaque année une vingtaine de nouveaux projets portés par des équipes françaises et canadiennes n'ayant jamais collaboré.

