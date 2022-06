Le L'Oréal Canada Business Data Lab est un ensemble agile et indépendant de data scientists, étroitement liés à l'entreprise, qui mettent l'accent sur la résolution de problèmes commerciaux clés, en utilisant l'agilité de L'Oréal Canada et en tirant parti du dynamisme de Montréal, capitale canadienne de l'IA, en partenariat avec Rocket Science Development et son PDG, Mohamed Sabri, et l'Université McGill.

" Notre ambition 'Beauty Tech' est d'augmenter de façon exponentielle la science de L'Oréal qui change la donne, avec des technologies de pointe, à l'échelle, pour offrir des expériences de beauté inégalées aux consommateurs ", a déclaré Samantha Daude Di Nacera, CMO de L'Oréal Canada.

" Comprendre les besoins des consommateurs en matière de beauté, comment ils parlent de leurs défis beauté et chercher des solutions pour s'assurer, par exemple, que nous parlons le même langage, voilà ce que le Business Data Lab de L'Oréal Canada nous permettra de faire. Par exemple, nous avons introduit de nouvelles recherches de mots et modifié nos descriptions de produits pour nous adapter à la langue de nos consommateurs ", explique Ludovic Begue, directeur CRM & Data Science de L'Oréal Canada.

La filiale canadienne est un hub digital pour le Groupe L'Oréal, ayant été à la pointe des technologies de pointe depuis 2011, du transactionnel au big data, en passant par l'intelligence artificielle et la Beauty Tech, avec des technologies de pointe de test Virtual try-on (VTO) pour le maquillage, la coloration et le diagnostic de la peau, utilisant un savoir-faire inégalé dans le suivi du visage et le rendu des couleurs. Dans le cadre de sa stratégie d'accélération digitale, le Groupe L'Oréal a acquis en 2018 ModiFace, une start-up torontoise de renommée mondiale et leader de la réalité augmentée et de l'intelligence artificielle appliquées à la beauté. Ces services Beauty tech permettent à L'Oréal d'offrir une valeur commerciale aux marques et aux détaillants, des expériences d'achat mémorables aux consommateurs et un impact positif global sur la société et l'environnement.

"Alors que le Groupe L'Oréal dévoile l'avenir de la beauté propulsée par la technologie lors de la plus grande conférence européenne de l'industrie technologique, Viva Technology (Viva Tech) 2022, L'Oréal Canada est heureux de contribuer à l'avenir de la Beauty Tech et de soutenir notre mission de créer la beauté qui fait avancer le monde ", a déclaré An Verhulst-Santos, présidente et chef de la direction de L'Oréal Canada.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale en propriété exclusive du Groupe L'Oréal, la plus grande entreprise de cosmétiques au monde. L'entreprise, dont le siège social est à Montréal, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,38 milliard de dollars en 2021 et emploie plus de 1 450 personnes. L'entreprise détient un portefeuille de 39 marques, englobant tous les aspects de la beauté, et est présente dans tous les réseaux de distribution : grande distribution, grands magasins, salons, pharmacies, drogueries et magasins de marque. L'Oréal Canada, dont les opérations sont neutres en carbone, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, qui favorise l'avancement des femmes dans le domaine des sciences au Canada depuis 2003 et La Beauté pour une vie meilleure, un programme de réinsertion sociale en coiffure pour les femmes immigrantes depuis 2017.

