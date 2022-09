MONTRÉAL, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Division des Produits professionnels de L'Oréal Canada lance un programme de formation en ligne gratuit sur la diversité et l'inclusion offert à tous les coiffeurs canadiens, peu importe la marque avec laquelle ils sont affiliés.

Power of the Collective - un programme d’éducation sur la diversité capillaire

50% des Canadiens* ont des types de cheveux ethniques, tels que des cheveux raides, bouclés ou crépus, classés par types de cheveux 1, 3 et 4. L'entretien de ces types de cheveux, que ce soit pour couper, styler ou colorer de manière experte, nécessite une formation spécifique. Une telle formation est offerte par certaines écoles de coiffure, mais pas de façon générale. Des entrevues avec des stylistes canadiens ont révélé qu'ils se sentent par conséquent souvent sous-qualifiés pour couper, coiffer et colorer tous les types de cheveux en fonction de la formation qu'ils ont reçue.

L'objectif du programme « Power of the Collective » est d'éduquer chaque styliste sur la diversité des types de cheveux afin de favoriser un environnement en salon qui soit inclusif et qui inspire la confiance pour tous les stylistes canadiens et leurs clients.

La première année de formation se divise en 6 modules comportant quatre sections chacun, axés sur la coupe de cheveux, et sont tous enseignés par des professionnels de renommée internationale :

James Valiant, célèbre styliste de Vancouver , enseignera les premiers modules sur les types de cheveux raides, classés comme type de cheveux 1.

, enseignera les premiers modules sur les types de cheveux raides, classés comme type de cheveux 1. Rodrigo Araneda , deux fois lauréat des « North American Hairstyling Awards », se concentrera sur les types de cheveux ondulés, classés comme type de cheveux 2.

, deux fois lauréat des « North American Hairstyling Awards », se concentrera sur les types de cheveux ondulés, classés comme type de cheveux 2. Jamal Edmonds , lauréat 2022 du 'North American Hairstyling Awards', enseignera la texture des cheveux bouclés classés comme type de cheveux 3.

, lauréat 2022 du 'North American Hairstyling Awards', enseignera la texture des cheveux bouclés classés comme type de cheveux 3. Et finalement, Michelle O'Connor , cinq fois lauréate des « North American Hairstyling Awards », enseignera les modules consacrés aux cheveux crépus, classés comme Type 4.

Après avoir terminé les six modules, les étudiants assisteront à un événement exclusif en direct avec un coiffeur de grande renommée présentant les principales tendances de l'industrie sur ce thème et offrira une séance de questions-réponses interactive.

La deuxième année de formation sera axée sur le style, et la troisième année se concentrera sur la couleur.

Une fois le programme complet terminé, les coiffeurs seront certifiés en tant qu'alliés et recevront un autocollant à apposer sur leur station de travail afin de signifier leur appui et leur ouverture à tous les clients qui entrent dans leur salon et démontrer leur engagement à se perfectionner sur divers types de cheveux.

Le Président de la Division des produits professionnels de L'Oréal Canada, Stephan Arsenault, a déclaré : « La Division des Produits professionnels de L'Oréal Canada est fortement engagée envers la diversité, l'équité et l'inclusion dans l'industrie, et nous sommes pleinement mobilisés pour aider les coiffeurs à diversifier et à enrichir leur expertise. Avec l'objectif de former plus de 10 000 coiffeurs au Canada, la portée potentielle est importante, et nous avons tous, collectivement, le pouvoir d'apporter un réel changement à l'industrie canadienne de la coiffure. »

La styliste internationale Michelle O'Connor a déclaré: « J'ai rejoint le mouvement Power of the Collective parce que je crois fermement qu'il faut unir nos forces avec des artistes partageant les mêmes idées afin d'avoir un message des plus puissants. La diversité et l'inclusion sont une de mes passions. J'ai attendu d'avoir cette voix toute ma carrière. Ensemble, nous avons la capacité de changer et de faire évoluer l'industrie de la beauté, ce qui, d'une manière à petite échelle, mais de façon extraordinaire, change le monde ! »

Le célèbre styliste James Valiant a déclaré: « J'ai décidé de rejoindre le mouvement Power of the Collective parce que je crois que l'éducation constante est une partie fondamentale de la vie, en particulier dans l'industrie de la coiffure. Le partage d'informations améliore la créativité et, surtout, nous fait nous sentir en sécurité et en confiance dans notre métier. »

Les coiffeurs peuvent s'inscrire gratuitement à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er décembre à www.fr.powerofthecollective.ca

