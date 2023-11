Qui: Les dirigeants de L'Oréal Canada , les dignitaires, les médias, les influenceurs, les partenaires détaillants et les parties prenantes, en présence de M. Michel Miraillet, ambassadeur de France au Canada .

Les dirigeants de L'Oréal , les dignitaires, les médias, les influenceurs, les partenaires détaillants et les parties prenantes, en présence de M. Michel Miraillet, ambassadeur de au . Quoi: L'inauguration de " Notre-Dame de Paris : l'exposition augmentée", à l'occasion du 65e anniversaire de L'Oréal Canada . Offrant une immersion dans la réalité augmentée, l'exposition " Notre-Dame de Paris " présente des innovations alimentées par la technologie, tout en rendant hommage à plus de 850 ans d'histoire française incarnée par un monument emblématique, la cathédrale Notre-Dame de Paris .

La prochaine génération de services de beauté répondra aux attentes et aux besoins des consommateurs et sera poussée par l'innovation, nourrie par les sciences vertes et alimentée par la technologie. Établi en 1958, L'Oréal s'est différencié tout au long de son histoire par son portefeuille de marques uniques, ses équipes responsabilisées et son engagement à créer la beauté qui fait avancer le monde. À l'aube de son prochain chapitre, L'Oréal Canada se concentre sur sa raison d'être, comme les expériences de beauté inclusives, l'innovation, la prise de décision fondée sur les données et la durabilité, en accordant de la valeur à ses équipes passionnées et en adoptant une évolution continue pour rester à l'avant-garde de l'industrie de la beauté.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté, qui gère 40 marques de beauté emblématiques. L'Oréal Canada, qui fête ses 65 ans au Canada, opère un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal et emploie plus de 1 450 personnes de 80 nationalités différentes. Ses produits sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas, le e-commerce et plus encore. L'engagement de L'Oréal Canada en faveur de la croissance est généré par l'innovation durable et porté par l'ambition de L'Oréal pour le Futur, qui intègre le développement durable à travers la chaîne de valeur du Groupe. La filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tel que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science.

Renseignements: Press Contact : Laura Lovasik, Corporate Affairs Director, [email protected]