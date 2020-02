MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Oréal Canada et son président-directeur général, Monsieur Frank Kollmar, ont le regret d'annoncer le décès de Philippe Dalle, Président-fondateur de L'Oréal Canada.

C'est à l'automne 1958 que le Groupe L'Oréal décidait d'ouvrir une filiale au Canada, et c'est à Monsieur Dalle, alors jeune homme d'affaires, que cette mission avait été confiée. « Les années d'enfance de L'Oréal au Canada ont eu des débuts très modestes. C'est pendant les années 60 que, coiffeur après coiffeur, nous avons réussi à établir la renommée de nos produits, bâtissant, longuement, mais sûrement, notre seule et unique division à l'époque, L'Oréal Coiffure », avait dit Monsieur Dalle, lors du 60ème anniversaire de la filiale en octobre 2018.

L'aventure de L'Oréal au Canada, c'est d'abord celle de Monsieur Dalle, qui lui a donné son ADN : vision, ambition, excellence, leadership, sensibilité au métier et le respect des collaborateurs. Bagarreur et homme du monde, tout aussi introverti que fonceur, à la fois entrepreneur et gestionnaire, Philippe Dalle, le premier président de L'Oréal au Canada a laissé un souvenir impérissable. « Sa capacité de rêver lui permettait de voir grand », a dit Frank Kollmar, Président-Directeur de L'Oréal Canada. « J'aimerais offrir, au nom de toute la famille L'Oréal, mes plus sincères condoléances à la famille de Philippe Dalle, qui a été non seulement l'un des pionniers de l'industrie des cosmétiques au Canada, mais aussi un grand homme avec une vision remarquable et des valeurs fortes, qui ont fait de L'Oréal Canada l'une des filiales de L'Oréal les plus prospères au monde ».

Aujourd'hui, L'Oréal Canada, avec ses 4 divisions et ses 37 marques, a atteint un chiffre d'affaires de 1,2 milliards de dollars en 2019, compte plus de 1300 employés et comprend un siège social au centre-ville de Montréal, une centrale de distribution et une usine à Ville Saint-Laurent.

Au cours des 60 dernières années, grâce à l'héritage de Philippe Dalle, L'Oréal Canada a su se démarquer au sein du Groupe par ses initiatives en développement durable, en stratégies digitales, ainsi que par ses innovations et son bassin de talents, dont l'expertise est grandement recherchée par les autres filiales du Groupe à travers le monde.

Philippe Dalle laisse dans le deuil son épouse, Mia Dalle, ses enfants et ses nombreux petits-enfants adorés. Sa perte est vivement ressentie par ses amis et collègues de partout à L'Oréal, au Québec, au Canada, en France et ailleurs dans le monde.

