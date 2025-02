PREMIÈRE ENTREPRISE DE BEAUTÉ AU CANADA, L'ORÉAL CANADA SIGNE LE DÉFI CARBONEUTRE ET ACCEUILLE LE MINISTRE GUILBEAULT

MONTRÉAL, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de ses engagements en matière de développement durable avec le programme L'Oréal pour le Futur, L'Oréal Canada est fière de signer le « Défi carboneutre » lancé par le Gouvernement du Canada. Ce défi invite les entreprises à mettre en œuvre des plans de transition crédibles et efficaces afin d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

L’honorable Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, et An Verhulst-Santos, présidente-directrice générale de L’Oréal Canada, signent le Défi Carboneutre au centre de distribution de L'Oréal Canada à Ville Saint-Laurent. (Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc. (Only Use For Wire))

Première entreprise de beauté au Canada à signer le Défi, L'Oréal Canada s'engage à accélérer sa transformation pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Pour souligner ce moment, An Verhulst-Santos, présidente-directrice générale de L'Oréal Canada, et son équipe ont reçu l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, à son centre de distribution. Cela a été l'occasion de lui présenter l'ensemble des transformations déjà réalisées ainsi que les engagements à venir en décarbonisation, innovation et sciences vertes.

Basée à Montréal depuis 67 ans, L'Oréal Canada est fière d'avoir déjà ses trois sites 100% énergies renouvelables et certifiés ICI On Recycle, soit son siège social au centre-ville de Montréal, son usine et son centre de distribution à Ville Saint-Laurent, l'un des plus modernes du Groupe L'Oréal.

L'Oréal Canada utilise 100% de papier certifié FSC ou PEFC pour tous ses emballages. De plus, d'ici 2026, son objectif est que 100% de l'eau utilisée dans ses procédés industriels soit recyclée et réutilisée en boucle sur ses sites. L'entreprise est fière que son Usine de Montréal ait été la première du Groupe L'Oréal à filtrer et réutiliser les eaux de lavages. Lancée en 2013, l'unité de filtration permet d'économiser près de 14 millions de litres d'eau par année.

Depuis son lancement en 2022, le Défi carboneutre du Gouvernement du Canada a permis d'acquérir des connaissances inestimables sur les possibilités et les défis auxquels sont confrontés les organisations de toutes tailles pour fixer et atteindre leurs objectifs en matière de changement climatique.

« En signant ce Défi, L'Oréal Canada se donne la mission de pousser plus loin ses objectifs de décarbonisation en mobilisant tout son écosystème et en travaillant avec ses partenaires afin d'optimiser l'ensemble de sa chaîne de valeur, notamment en matière de transport et de publicité. », explique An Verhulst-Santos.

« Félicitations à L'Oréal Canada pour la participation au Défi carboneutre! Depuis que nous avons lancé ce programme en 2022, plus de 250 entreprises et organisations partout au pays se sont jointes au Défi et ont fait preuve de leadership pour bâtir une économie durable. En tant que la première entreprise de produits cosmétiques à prendre part au Défi carboneutre, L'Oréal Canada prend l'initiative d'aider l'industrie des cosmétiques à intégrer des pratiques durables. », souligne l'honorable Steven Guilbeault.

« La signature du Défi représente la détermination de nos équipes à transformer le marché de la beauté en un marché plus responsable, circulaire, inclusif et durable. Plus que jamais, nous nous engageons pour un impact positif au Canada, pour son économie, pour sa nature et pour l'emble de ses communautés. », explique Maya Colombani, cheffe développement durable et droits humains.

Cette semaine aura lieu à Toronto le GLOBE SERIES, un évènement de grande envergure qui rassemble des acteurs du changement en matière de climat et de développement durable à l'échelle mondiale. L'Oréal Canada aura l'occasion d'y rencontrer les parties prenantes du monde des affaires, ONG, et du Gouvernement pour discuter des questions prioritaires en matière de développement durable et de climat. Retrouvez Maya Colombani sur le panel du Défi carboneutre en compagnie du Gouvernement du Canada, et lors d'une discussion sur la création de valeur durable pour les entreprises et la planète.

L'Oréal pour le Futur

L'Oréal Groupe est très engagé avec son programme L'Oréal pour le Futur, lancé en 2020, qui incarne l'ambition du Groupe en matière de développement durable. Nous avons des objectifs audacieux et mesurables pour 2030 en matière de climat, d'eau, de biodiversité et de ressources naturelles, conformément aux exigences des experts scientifiques et aux besoins de notre planète. Pour plus d'information : https://www.loreal.com/fr/nos-engagements/pour-la-planete/

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté depuis plus de 115 ans. Établie à Montréal en 1958, la filiale canadienne comprend un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal, ainsi qu'un bureau des ventes à Toronto, et emploie plus de 1650 personnes issues de 72 nationalités différentes.

Avec 40 marques de beauté emblématiques, ses produits sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas et le e-commerce. Sa raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit sa vision de la beauté inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre du programme L'Oréal pour le Futur, la filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. Pour plus d'informations, visitez le www.loreal.ca.

