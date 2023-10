L'Oréal Canada célèbre 65 ans de beauté

Le numéro un canadien de la beauté marque une étape importante de son histoire

en mettant l'innovation à l'honneur et en célébrant la beauté qui fait avancer le

monde.

MONTRÉAL, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Cet automne, L'Oréal Canada, la première entreprise de produits de beauté au Canada, célèbre son 65e anniversaire. Pour honorer cette étape majeure et son héritage français, la technologie et l'innovation seront mises à l'honneur par le biais d'une exposition immersive de réalité augmentée à l'Arsenal d'art contemporain de Montréal, intitulée "Notre-Dame de Paris : l'exposition augmentée". Cette exposition, qui sera lancée le 3 novembre 2023, met en valeur la merveille architecturale et le trésor national français qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris, et célèbre l'influence créative des nouvelles technologies. Précédemment exposée à Paris, Berlin, Shanghai et Washington, D.C., cette initiative du Groupe L'Oréal s'aligne sur l'engagement plus large de la société à créer la beauté qui fait avancer le monde, en mettant l'accent sur des expériences de beauté inclusives, l'innovation et le développement durable. Aujourd'hui, grâce à L'Oréal Canada, les consommateurs peuvent admirer cette impressionnante exposition pour la première fois sur le sol canadien.

An Verhulst-Santos, presidente-directrice génerale de L’Oréal Canada, crédit photo : Benedicte Brocard (Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc.) L’appareil HAPTA de Lancôme, le premier applicateur de maquillage portable et informatisé au monde, crédit photo : DVNA Studio/Lancôme (Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc.) Notre-Dame de Paris : l’exposition augmentée, Montréal (rendu) (Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc.)

Notre-Dame de Paris à l'Arsenal: Une immersion technologique dans le patrimoine français

Véritable immersion dans la réalité augmentée, l'exposition « Notre-Dame de Paris » rend hommage à plus de 850 ans d'histoire de France, incarnée par un monument emblématique, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les visiteurs ont la possibilité de scanner, de naviguer et d'explorer l'exposition à l'aide de tablettes Histopad personnalisées, ce qui leur permet de voyager dans le temps et de découvrir des reconstitutions à 360 degrés du site emblématique et historique. L'exposition accueille également un espace pop-up temporaire dédié à la " Beauty Tech " (ouvert sur invitation uniquement le 1er et 2 novembre) conçu pour mettre en lumière les avancées technologiques personnalisées, durables et inclusives de L'Oréal Canada.

Le meilleur de la Beauté depuis 65 ans

Fondée en 1958, L'Oréal Canada s'est différenciée tout au long de son histoire par son portefeuille unique, ses équipes responsabilisées et son engagement à créer la beauté qui fait avancer le monde. Aujourd'hui, l'entreprise se concentre sur sa raison d'être, comme les expériences de beauté inclusives, l'innovation, la prise de décision basée sur les données et la durabilité, en valorisant ses équipes passionnées et en adoptant une évolution continue pour rester à l'avant-garde de l'industrie de la beauté.

Le prochain chapitre de l'entreprise est supervisé par An Verhulst-Santos, présidente-directrice générale de L'Oréal Canada, qui a été nommée en juillet 2021 en tant que première femme présidente-directrice générale de la filiale. Avec une passion personnelle et professionnelle pour l'impact social tangible, An Verhulst-Santos a pour ambition de continuer à s'appuyer sur le remarquable bilan de l'entreprise et de la mener vers sa prochaine ère, en mettant l'accent sur l'autonomisation, la responsabilisation et la cocréation.

An Verhulst-Santos, présidente-directrice générale de L'Oréal Canada, déclare : « Depuis 65 ans, notre entreprise se consacre à une seule vocation : la beauté. Aujourd'hui, à l'occasion de cet anniversaire, je me concentre sur la façon dont notre entreprise peut continuer à façonner un avenir avec un traitement équitable et des opportunités pour tous. Notre objectif pour demain est de continuer à offrir le meilleur de la beauté en termes de qualité, d'efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité; afin de satisfaire tous les besoins et désirs de beauté dans leur infinie diversité. Je suis fière de diriger une entreprise qui inspire chaque jour un sens aussi fort de l'objectif, et j'ai hâte de continuer à créer, définir et célébrer l'avenir de la beauté. En consacrant nos ressources aux technologies émergentes qui démocratisent l'accès à une beauté plus intelligente et plus durable, nous avons une opportunité incroyable de permettre à chacun de profiter de la beauté de manière plus équitable et selon ses conditions. »

L'avenir de la beauté : Diversité, ultra-personnalisation et innovation

La prochaine génération de services de beauté s'attachera à répondre aux besoins qui existent aujourd'hui chez les consommateurs, alimentée par l'innovation, nourrie par les sciences vertes et propulsée par la technologie. La beauté du futur offrira plus de personnalisation, plus d'expériences et plus de recommandations adaptées à chaque consommateur. Avec plus de 4 000 scientifiques et 5 900 experts en technologie de la beauté en interne dans le monde entier, L'Oréal est particulièrement bien équipé pour innover dans ce domaine. Des solutions de soins de la peau alimentées par l'IA aux appareils de maquillage personnalisés, en passant par les nouveaux codes de beauté (inscrits dans la stratégie « Beauté pour Chacun(e) » du Groupe), L'Oréal Canada tire parti de ses prouesses technologiques pour générer un impact positif au niveau collectif et individuel. Parmi les principaux exemples d'innovation, citons:

En tant que hub numérique pour le Groupe L'Oréal, L'Oréal Canada a ouvert le premier Business Data Lab du groupe en 2022, qui se concentre entièrement sur la compréhension des préoccupations des consommateurs en matière de beauté et sur l'aide à leur apporter dans leur parcours beauté.

a ouvert le premier Business Data Lab du groupe en 2022, qui se concentre entièrement sur la compréhension des préoccupations des consommateurs en matière de beauté et sur l'aide à leur apporter dans leur parcours beauté. L'entité de réalité augmentée et d'intelligence artificielle de L'Oréal Groupe, ModiFace, est basée à Toronto , ce qui témoigne du talent technologique au Canada . ModiFace met à disposition sa technologie alimentée par l'IA pour permettre les premiers essais virtuels de produits cosmétiques, de coloration et de diagnostic de la peau.

, ce qui témoigne du talent technologique au . ModiFace met à disposition sa technologie alimentée par l'IA pour permettre les premiers essais virtuels de produits cosmétiques, de coloration et de diagnostic de la peau. L'Oréal Canada lancera des produits à la pointe de la technologie qui remodèlent le parcours client en matière de beauté, notamment : HAPTA de Lancôme, le premier applicateur de maquillage intelligent ultraprécis pour les consommateurs physiquement limités ; et le pommeau de douche WATER SAVER de L'Oréal Professionnel, qui a permis d'économiser plus de 121 989 080 millions de litres d'eau grâce à une technologie brevetée de fragmentation de l'eau qui permet d'économiser jusqu'à 69 % d'eau*.

lancera des produits à la pointe de la technologie qui remodèlent le parcours client en matière de beauté, notamment : HAPTA de Lancôme, le premier applicateur de maquillage intelligent ultraprécis pour les consommateurs physiquement limités ; et le pommeau de douche WATER SAVER de L'Oréal Professionnel, qui a permis d'économiser plus de 121 989 080 millions de litres d'eau grâce à une technologie brevetée de fragmentation de l'eau qui permet d'économiser jusqu'à 69 % d'eau*. Grâce à des partenariats avec Impact+ et Footsprint, L'Oréal Canada est un pionnier de la décarbonisation numérique : un effort pour minimiser l'impact énergétique du trafic de données, qui est responsable de plus de la moitié de l'impact énergétique numérique dans le monde.

est un pionnier de la décarbonisation numérique : un effort pour minimiser l'impact énergétique du trafic de données, qui est responsable de plus de la moitié de l'impact énergétique numérique dans le monde. L'Oréal Canada propose aussi des formations professionnelles en direct dans le métavers--par exemple, le lancement de la collection Tonal Control Pre-Bonded de Matrix Canada, qui a permis un accès plus large aux lancements de produits et aux expériences éducatives.

*Réduction du débit d'eau par rapport au débit moyen des salons en France

L'Oréal Canada en chiffres

L'Oréal Canada consacre toute son énergie et ses compétences à un seul métier : la beauté. L'entreprise est parmi les 10 premières filiales du Groupe L'Oréal, ainsi que l'acteur n°1 incontesté de la beauté au Canada.

40 marques dans son portefeuille.

1 450 employés de plus de 80 nationalités différentes.

63% des cadres sont des femmes.

4 sites dont un siège social à Montréal, une usine et un centre de distribution à Ville Saint-Laurent , et un bureau de vente à Toronto .

, et un bureau de vente à . 19 ans au palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada , et honoré en tant que meilleur employeur du Canada pour les jeunes, meilleur employeur de Montréal et meilleur employeur Forbes au Canada .

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté, qui gère 40 marques de beauté emblématiques. L'Oréal Canada, qui fête ses 65 ans au Canada, comprend un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal et emploie plus de 1 450 personnes de 70 nationalités différentes. Les produits sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas, le e-commerce et plus encore. L'engagement de L'Oréal Canada en faveur de la croissance est généré par l'innovation durable et porté par l'ambition de L'Oréal pour le Futur, qui démontre le développement durable à travers la chaîne de valeur du Groupe. La filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science et La Beauté pour une vie meilleure.

