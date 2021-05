La programmation musicale dynamique et les initiatives connexes de l'OST mettent en vedette des compositeurs et créateurs de musique internationalement reconnus, y compris de nombreux compositeurs membres de la SOCAN. Chaque année, les événements de l'OST, à l'égard desquels la SOCAN émet des licences, donnent lieu à de nombreux concerts de musiques orchestrales et populaires durant lesquels de la musique est entendue et exécutée, et, en 2020, l'OST y est allé d'un nouveau programme d'exécutions en ligne sous le signe de l'équité en matière de licences musicales.

« Nous sommes ravis de recevoir le Prix « Partenaires en musique » de la SOCAN, a affirmé le chef de la direction de l'Orchestre symphonique de Toronto Matthew Loden. « Nous nous efforçons toujours de programmer des œuvres riches d'artistes diversifiés, y compris des créateurs qui sont à l'avant-garde de notre art. Le bibliothécaire principal de l'OST Gary Corrin a résolument adhéré à son engagement envers les compositeurs ainsi qu'aux principes de notre relation avec la SOCAN - c'est une façon de plus d'appuyer les artistes avec qui nous travaillons. »

Le Prix « Partenaires en musique » récompense chaque année une entreprise canadienne qui adhère strictement aux principes de l'utilisation légale et éthique de la musique, et il symbolise le respect mutuel que se vouent les créateurs de musique et les entreprises et qui leur permet de grandir ensemble.

« La grande renommée dont jouit l'OST comme entreprise respectueuse de l'éthique et de l'équité en matière de licences musicales est un exemple de son engagement soutenu envers les compositeurs et les créateurs de musique, ce qui est une des raisons pour lesquelles l'OST demeure un chef de file du monde orchestral », a témoigné le compositeur canadien Ian Cusson, titulaire du Prix Jan V. Matejcek de la nouvelle musique classique 2021 de la SOCAN.

Présentés en ligne durant la pandémie, les concerts de l'OST incluaient des œuvres du répertoire de la SOCAN, et ce, tant pour la série sur demande que pour la série en continu de l'organisme. « Ce prix témoigne du fait que l'OST continue de présenter d'extraordinaires talents musicaux en personne et en ligne et de leur assurer une rémunération équitable », a affirmé la vice-présidente de la division des répartitions de la SOCAN Kit Wheeler. « C'est un honneur pour la SOCAN de poursuivre notre magnifique partenariat avec l'Orchestre symphonique de Toronto au nom de notre effectif de plus de 175 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. »

La SOCAN collabore avec les entreprises et leurs associations professionnelles ainsi qu'avec les municipalités et d'autres parties prenantes afin de les encourager à ne pas prendre de retard en matière de licences musicales, lesquelles comptent collectivement pour la majeure partie des moyens de subsistance des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique par le biais de redevances de droit d'auteur. C'est là un aspect essentiel de l'écosystème de la musique au Canada.

Les SOCAN Awards 2021 de Toronto sera le deuxième à être présenté en ligne en raison des mesures de prévention exigées par la pandémie. À partir du 27 mai, plus de 50 Prix SOCAN seront remis aux créateurs et éditeurs de musique les plus prospères de l'année dans le cadre d'un événement phare qui joue un rôle essentiel dans la carrière des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

Pour en savoir plus sur les SOCAN Awards, rendez-vous sur SocanAwards.com/fr.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs et éditeurs de musique et d'artistes visuels partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 175 000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, ainsi qu'à son engagement d'être le leader mondial de la transformation de la gestion des droits, la SOCAN se dédie à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur, et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

À propos de l'Orchestre symphonique de Toronto

L'Orchestre symphonique de Toronto (OST), une des organisations canadiennes les plus respectées, joue un rôle essentiel dans la vie culturelle dynamique de cette ville depuis 98 ans. Le directeur musical Gustavo Gimeno apporte à la programmation de cet ensemble de 92 musiciens une vaste vision artistique, une vive curiosité intellectuelle et le sens de l'aventure. L'OST est engagé à servir les collectivités locales et nationales en leur apportant des interprétations dynamiques, des activités éducatives étendues et des relations qui ont un impact communautaire. Il est reconnu pour la qualité de ses enregistrements et de ses émissions en plus de s'être attiré une réputation internationale grâce à ses nombreuses tournées à l'étranger. L'OST est synonyme de polyvalence musicale, de croissance et de distinction artistique.

SOURCE SOCAN

Renseignements: Contacts médias : Proof Inc (pour la SOCAN) : Stephanie Malcolm, [email protected] ; SOCAN : Eric Parazelli, [email protected]; OST : Claudine Domingue, [email protected]

Liens connexes

www.socan.ca